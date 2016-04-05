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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 664665666667>
Повідомлення Додано: Сер 06 кві, 2022 07:20

  vitaliian написав:
  Успіх написав:Панове, викладайте карту з нанесеною на неї лінією фронту, щоб я знав - я за 100км? - за 60? - за 30? Чи всього лиш за 15км від неї буду?

Не прикалывайтесь эти карты показывают линию с опозданием на 1-3 суток

Зображення

👏ЗСУ звільнили наступні села і селища Херсонської області: Добрянку, Нововознесенське і Трудолюбівку. Глава криворізької військової адміністрації Олександр Вілкул уточнив, що ці населені пункти були на найнебезпечнішому південному напрямку від Кривого Рогу, а тепер там ЗСУ. Тим часом у Херсонській області ще тривають бої у районі села Олександрівка

Мушу трохи приколюватись))

То я щось не зрозумів - лінія фронту ота синя? Чи там, де межа білого кольору і червоного?
І що це/чому ракета на Миколаєві зображена?
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Повідомлення Додано: Сер 06 кві, 2022 07:21

Re: Напад росії і білорусі на Україну

https://deepstatemap.live/#8/47.261/37.483
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Еще выстрел рашистов в человека.
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Повідомлення Додано: Сер 06 кві, 2022 07:24

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:То я щось не зрозумів - лінія фронту ота синя? Чи там, де межа білого кольору і червоного?
І що це/чому ракета на Миколаєві зображена?

Белого и красного. Николаев бомбят.
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Повідомлення Додано: Сер 06 кві, 2022 07:25

Re: Напад росії і білорусі на Україну

edvardd написав:...
Helen
@Helen07022015
7 ч
сейчас прямо через фирмы прокладки в Грузии в Россию идет военный импорт, системы оптического наблюдения, микросхемы для ракет. Там за месяц открылось несколько тысяч российских фирм прокладок! И это с разрешения правительства Грузии! Они поддерживают оккупантов!

Глава парламента Грузии Шалва Папуашвили отреагировал на данные украинской разведки о том, что через его страну россияне возят подсанкционные товары.
Говорит, что это - "неприемлемые фейки" и "ложь".

https://www.unian.net/politics/sankcii- ... an_channel
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Повідомлення Додано: Сер 06 кві, 2022 07:27

Re: Напад росії і білорусі на Україну

edvardd написав:...
@Helen07022015
7 ч
сейчас прямо через фирмы прокладки в Грузии в Россию идет военный импорт, системы оптического наблюдения, микросхемы для ракет. Там за месяц открылось несколько тысяч российских фирм прокладок! И это с разрешения правительства Грузии! Они поддерживают оккупантов!


Глава парламента Грузии Шалва Папуашвили отреагировал на данные украинской разведки о том, что через его страну россияне возят подсанкционные товары.
Говорит, что это - "неприемлемые фейки" и "ложь".

https://bit.ly/3J8nZGL
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Повідомлення Додано: Сер 06 кві, 2022 07:28

Re: Напад росії і білорусі на Україну

edvardd написав:...
@Helen07022015
7 ч
сейчас прямо через фирмы прокладки в Грузии в Россию идет военный импорт, системы оптического наблюдения, микросхемы для ракет. Там за месяц открылось несколько тысяч российских фирм прокладок! И это с разрешения правительства Грузии! Они поддерживают оккупантов!


Глава парламента Грузии Шалва Папуашвили отреагировал на данные украинской разведки о том, что через его страну россияне возят подсанкционные товары.
Говорит, что это - "неприемлемые фейки" и "ложь".

Апд: глючить форум, тому декілька постів підряд
Востаннє редагувалось GALeon в Сер 06 кві, 2022 07:32, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 06 кві, 2022 07:28

  Hotab написав:
  prodigy написав:но 60км Кривой Рог, остальные еще дальше "до линии фронта"

От Нико до Александровки (там сейчас орки) гораздо меньше.
Зачем вы рассказываете долярчику, что он едет в глубокий тыл - непонятно.
Чтобы он спал на кровати по тревоге??

Зачем вы (в смысле "вы все") вообще коментите эти "похождения бравого солдата"? -- написал что-то потенциально опасное? -- есть кнопка "Жалоба". В остальном -- просто игнорировать...
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Повідомлення Додано: Сер 06 кві, 2022 07:51

  AlexMotel написав:
  edvardd написав:V2
здесь не подают...

+ что мешает проверить,работают на т2 все 3 канала,марафон и тд

Что такое "т2"?
juristkostya
 
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  Успіх написав:лінія фронту ота синя? Чи там, де межа білого кольору і червоного?
І що це/чому ракета на Миколаєві зображена
нет красным неконтролируемые территории. Четкой линии фронта на карте нет, ракета означает что Николаев под обстрелами. Синяя полоска это водная артерия - северокрымский канал
  juristkostya написав:Что такое "т2"
стандарт цифрового эфирного тв
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 06 кві, 2022 08:02, всього редагувалось 2 разів.
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