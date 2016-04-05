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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 06 кві, 2022 07:53
Успіх написав:
То я щось не зрозумів - лінія фронту ота синя? Чи там, де межа білого кольору і червоного?
І що це/чому ракета на Миколаєві зображена?
Синяя - СКК
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