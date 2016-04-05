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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 664665666667
Повідомлення Додано: Сер 06 кві, 2022 07:53

  Успіх написав:
То я щось не зрозумів - лінія фронту ота синя? Чи там, де межа білого кольору і червоного?
І що це/чому ракета на Миколаєві зображена?

Синяя - СКК
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 кві, 2022 08:01

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vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 06 кві, 2022 08:02

  vitaliian написав:Зображення

Ну это и так было понятно, основные враги РФ и Китай.
BIGor
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