регулювати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, роботу постачальників електронних комунікаційних мереж та/або послуг, поліграфічних підприємств, видавництв, телерадіоорганізацій, телерадіоцентрів та інших підприємств, установ, організацій і закладів культури та засобів масової інформації, а також використовувати місцеві радіостанції, телевізійні центри та друкарні для військових потреб і проведення роз’яснювальної роботи серед військ і населення; забороняти роботу приймально-передавальних радіостанцій особистого і колективного користування та передачу інформації через комп’ютерні мережі;
Всё законно
Пропоную не зупинятись - рубанити нафіг інтернет. Бо через прісні і одноманітні новини з ут-1 люди починають шукати інфу по різних телеграм каналах і ютубах, а там самі знаєте скільки всякого різного...
Теоретично літаки, що з ракетами висять на території РФ чи РБ можна збити. Наприклад комплексами с300, але не зрозуміла наявність і кількість їх. Літаки злітають разом з винищувачами та охороняються наземними ППО, тому такі постріли з нашого ППО будуть ліквідовані. Але гарний варіант - це винищувачі f-16, які нам, чогось не хочуть надавати. Якщо б вони тактично попрацювали, то був би шанс. Писали, що перейти на цей винищувач наші пілоти зможуть швидко, а були такі що вже і літали колись на спільних тренуваннях.
Припускаю, що політична цензура + звичайний дерибан!
"Україна - не Росія. Саме тому ми чинимо ефективний опір російській агресії. Україна - не Росія, бо зберегла свою унікальну культуру, ідентичність. Україна - не Росія, бо зберегла свободу, зокрема свободу слова. Обмеження свободи слова через незаконне відключення espreso.tv, Телеканал "Прямий" 5 канал - це ослаблення України, наближення її до Росії", - написав В'ятрович.
Парадокс в тому, що Еспресо у цій ситуації повинне ще й платити Зеонбуду мільйони гривень за незаконну ретрансляцію чужого телевізійного сигналу! То чим чиновники Концерну відрізняються від мародерів, які привласнили чужий канал, а платити за це мають інші?!
+ Я можу припустити, що телеканали, які виробляють марафон, планують отримати кошти від держави і ділитися цими коштами з іншими не для всіх вигідно. Але виникає питання, чому саме ці канали мають право монопольного мовлення і державного фінансування. Чим вони кращі від інших таких самих загальнонаціональних каналів?
Відзначу, що Еспресо цінує роботу усіх колег під час війни, надає 12 годин ефіру для трансляції марафону, хоча й не бере участі у його виробництві і не претендував на державне фінансування. Саме тому вимкнення Еспресо нібито через небажання брати участь у марафоні є абсурдним фейком. Навпаки, це вимкнення має всі ознаки звичайної політичної цензури.
регулювати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, роботу постачальників електронних комунікаційних мереж та/або послуг, поліграфічних підприємств, видавництв, телерадіоорганізацій, телерадіоцентрів та інших підприємств, установ, організацій і закладів культури та засобів масової інформації, а також використовувати місцеві радіостанції, телевізійні центри та друкарні для військових потреб і проведення роз’яснювальної роботи серед військ і населення; забороняти роботу приймально-передавальних радіостанцій особистого і колективного користування та передачу інформації через комп’ютерні мережі;
Всё законно
Мало того, что законно, но и вполне разумно - война.
регулювати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, роботу постачальників електронних комунікаційних мереж та/або послуг, поліграфічних підприємств, видавництв, телерадіоорганізацій, телерадіоцентрів та інших підприємств, установ, організацій і закладів культури та засобів масової інформації, а також використовувати місцеві радіостанції, телевізійні центри та друкарні для військових потреб і проведення роз’яснювальної роботи серед військ і населення; забороняти роботу приймально-передавальних радіостанцій особистого і колективного користування та передачу інформації через комп’ютерні мережі;
Всё законно
Пропоную не зупинятись - рубанити нафіг інтернет. Бо через прісні і одноманітні новини з ут-1 люди починають шукати інфу по різних телеграм каналах і ютубах, а там самі знаєте скільки всякого різного...
Может быть и надо было бы. Но кроме вреда интернет приносит и пользу - если бы не интернет Запад гораздо меньше знал бы о нашей войне. При этом, скорее всего, и санкции и поддержка Украины были бы слабее.
r-tiger написав:Теоретично літаки, що з ракетами висять на території РФ чи РБ можна збити. Наприклад комплексами с300
Довжина РБ з півночі на південь — 560 км (350 миль), зі сходу на захід — 650 км (460 миль
Сімейство зенітних ракетних комплексів середнього радіусу дії С-300 призначене для боротьби з літаками стратегічної і тактичної авіації, крилатими, оперативно-тактичними та балістичними ракетами на висотах від 25 м до 27 км, та відстанях до 100 км в умовах інтенсивного радіопротидії. На заході комплекс отримав позначення SA-10.
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ЗУР 9М82 призначені для ураження балістичних та оперативно-тактичних ракет, а також всіх типів літальних апаратів зі швидкостями до 3000 м/с на дальності до 100 км.