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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 669670671672673>
Повідомлення Додано: Сер 06 кві, 2022 11:09

  greenozon написав:
  Успіх написав:А сухпайки таки досить нормальні!👍
https://ibb.co/Z6hL1dD



а що всередині?

отут "Хлопці з лісу" жеруть різні сухпайки :)

https://youtu.be/Gl4LLVbs2Y8

Та, щось типу того...
Але деякі речі(а вони різноманітні/багато видів) - досить смачні і ситні!
І ще мед там є, чай, або кава, цукор...
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Повідомлення Додано: Сер 06 кві, 2022 11:10

  kotyk222 написав:
  Goodman написав:
  гуляйполе написав:Це просто привели перелік каналів де вони повинні бути,а на днях вольовим рішенням деяких діячів, їх вимкнули

Вам дати тарілку?
Які Ви там новини особисто очікуєте?

Канали трансювали марафон, але разом з тим робили свої включення періодично. Тепер усюди одне і те ж. Одна лінія партії, один УТ-1. Розгул демократії.

Дивився періодично ті включення,там також все те саме тільки з другими ведучими ніяких провокацій і близько не було.Мабуть комусь дуже потрібні сенсації,така зрада така зрада...
AlexMotel
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 кві, 2022 11:23

  vitaliian написав:
  kotyk222 написав:Розгул демократії

Введення воєнного стану: заборони та обмеження
регулювати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, роботу постачальників електронних комунікаційних мереж та/або послуг, поліграфічних підприємств, видавництв, телерадіоорганізацій, телерадіоцентрів та інших підприємств, установ, організацій і закладів культури та засобів масової інформації, а також використовувати місцеві радіостанції, телевізійні центри та друкарні для військових потреб і проведення роз’яснювальної роботи серед військ і населення; забороняти роботу приймально-передавальних радіостанцій особистого і колективного користування та передачу інформації через комп’ютерні мережі;

Всё законно

Пропоную не зупинятись - рубанити нафіг інтернет. Бо через прісні і одноманітні новини з ут-1 люди починають шукати інфу по різних телеграм каналах і ютубах, а там самі знаєте скільки всякого різного...
kotyk222
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 кві, 2022 11:23

Теоретично літаки, що з ракетами висять на території РФ чи РБ можна збити. Наприклад комплексами с300, але не зрозуміла наявність і кількість їх. Літаки злітають разом з винищувачами та охороняються наземними ППО, тому такі постріли з нашого ППО будуть ліквідовані. Але гарний варіант - це винищувачі f-16, які нам, чогось не хочуть надавати. Якщо б вони тактично попрацювали, то був би шанс. Писали, що перейти на цей винищувач наші пілоти зможуть швидко, а були такі що вже і літали колись на спільних тренуваннях.
r-tiger
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 кві, 2022 11:34

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Припускаю, що політична цензура + звичайний дерибан! :(


"Україна - не Росія. Саме тому ми чинимо ефективний опір російській агресії. Україна - не Росія, бо зберегла свою унікальну культуру, ідентичність. Україна - не Росія, бо зберегла свободу, зокрема свободу слова. Обмеження свободи слова через незаконне відключення espreso.tv, Телеканал "Прямий" 5 канал - це ослаблення України, наближення її до Росії", - написав В'ятрович.

Парадокс в тому, що Еспресо у цій ситуації повинне ще й платити Зеонбуду мільйони гривень за незаконну ретрансляцію чужого телевізійного сигналу! То чим чиновники Концерну відрізняються від мародерів, які привласнили чужий канал, а платити за це мають інші?!


+
Я можу припустити, що телеканали, які виробляють марафон, планують отримати кошти від держави і ділитися цими коштами з іншими не для всіх вигідно. Але виникає питання, чому саме ці канали мають право монопольного мовлення і державного фінансування. Чим вони кращі від інших таких самих загальнонаціональних каналів?

Відзначу, що Еспресо цінує роботу усіх колег під час війни, надає 12 годин ефіру для трансляції марафону, хоча й не бере участі у його виробництві і не претендував на державне фінансування. Саме тому вимкнення Еспресо нібито через небажання брати участь у марафоні є абсурдним фейком. Навпаки, це вимкнення має всі ознаки звичайної політичної цензури.

Можливо буду нудним, але подам тут юридичне тлумачення цієї ситуації.
https://espreso.tv/mikola-knyazhitskiy- ... li-espreso
Востаннє редагувалось V2 в Сер 06 кві, 2022 11:36, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 06 кві, 2022 11:36

  vitaliian написав:
  kotyk222 написав:Розгул демократії

Введення воєнного стану: заборони та обмеження
регулювати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, роботу постачальників електронних комунікаційних мереж та/або послуг, поліграфічних підприємств, видавництв, телерадіоорганізацій, телерадіоцентрів та інших підприємств, установ, організацій і закладів культури та засобів масової інформації, а також використовувати місцеві радіостанції, телевізійні центри та друкарні для військових потреб і проведення роз’яснювальної роботи серед військ і населення; забороняти роботу приймально-передавальних радіостанцій особистого і колективного користування та передачу інформації через комп’ютерні мережі;

Всё законно

Мало того, что законно, но и вполне разумно - война.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 06 кві, 2022 11:39

  kotyk222 написав:
  vitaliian написав:
  kotyk222 написав:Розгул демократії

Введення воєнного стану: заборони та обмеження
регулювати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, роботу постачальників електронних комунікаційних мереж та/або послуг, поліграфічних підприємств, видавництв, телерадіоорганізацій, телерадіоцентрів та інших підприємств, установ, організацій і закладів культури та засобів масової інформації, а також використовувати місцеві радіостанції, телевізійні центри та друкарні для військових потреб і проведення роз’яснювальної роботи серед військ і населення; забороняти роботу приймально-передавальних радіостанцій особистого і колективного користування та передачу інформації через комп’ютерні мережі;

Всё законно

Пропоную не зупинятись - рубанити нафіг інтернет. Бо через прісні і одноманітні новини з ут-1 люди починають шукати інфу по різних телеграм каналах і ютубах, а там самі знаєте скільки всякого різного...

Может быть и надо было бы.
Но кроме вреда интернет приносит и пользу - если бы не интернет Запад гораздо меньше знал бы о нашей войне. При этом, скорее всего, и санкции и поддержка Украины были бы слабее.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 06 кві, 2022 11:39

  kotyk222 написав:Пропоную не зупинятись - рубанити нафіг інтернет
может сразу глаза выколоть?
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 06 кві, 2022 11:44

  V2 написав:..... Саме тому вимкнення Еспресо нібито через небажання брати участь у марафоні є абсурдним фейком. Навпаки, це вимкнення має всі ознаки звичайної політичної цензури.

Можливо буду нудним, але подам тут юридичне тлумачення цієї ситуації.
https://espreso.tv/mikola-knyazhitskiy- ... li-espreso

Если Вы такой борец за демократию и законность, почему Вы не протестуете против запрета (точнее, приостановки деятельности) ряда партий, тем более, представленных в ВР?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 06 кві, 2022 11:50

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  r-tiger написав:Теоретично літаки, що з ракетами висять на території РФ чи РБ можна збити. Наприклад комплексами с300


Довжина РБ з півночі на південь — 560 км (350 миль), зі сходу на захід — 650 км (460 миль



Сімейство зенітних ракетних комплексів середнього радіусу дії С-300 призначене для боротьби з літаками стратегічної і тактичної авіації, крилатими, оперативно-тактичними та балістичними ракетами на висотах від 25 м до 27 км, та відстанях до 100 км в умовах інтенсивного радіопротидії. На заході комплекс отримав позначення SA-10.

.....,.

ЗУР 9М82 призначені для ураження балістичних та оперативно-тактичних ракет, а також всіх типів літальних апаратів зі швидкостями до 3000 м/с на дальності до 100 км.

https://mil.in.ua/uk/articles/zrk-s-300/


З.І. Якщо ви мали на увазі більш дальнобійну с-200, то теж "ні" по дальності. Вже не кажучи, що вона старіша, і зірвати наведення з неї ще простіше.
Hotab
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