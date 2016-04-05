Додано: Сер 06 кві, 2022 13:00

r-tiger написав: Интервью Гиркина. Рассказывает то же, что и Арестович, что воевать уже Интервью Гиркина. Рассказывает то же, что и Арестович, что воевать уже

нового он ничего не сказал, видно что читает наши ТГ каналы, понравился момент на 38 минуте что на территории Украины в русских солдат стреляют бандиты и террористы. По логике получается что русские солдаты несли цветы и торт украинскому народу а в них гады бандиты стреляют.У русской пропаганды сломалась окончательная логика, "освобождение Донбасса" 2014 ещё хоть как то было оформлено и натягивалась на глобус. Теперь все русские нарративы лишены как логики так и смысла. Что говорит о прогрессирующей деменции у человека который их пишет (или согласовывает).Сказать что Пуйло напал на другую страну кишка тонка даже у хероя гиркина. При этом всё же он признает что нужна мобилизация, что это широкомасштабная война... но с бандитами, при этом кто на кого напал непонятно.Бандиты хотели напасть на РФ, которая обосцалась от страха и напала первой.В итоге целью спецоперации объявят уничтожение украинского народа, потому что ничего другого не происходит и никакая другая цель не достигается.