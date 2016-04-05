RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 670671672673>
Повідомлення Додано: Сер 06 кві, 2022 12:00

  ЛАД написав:почему Вы не протестуете

ось тут надають роз`яснення, наприклад
під заборону потраплять ці ж акції євробляхерів. Або можливі протести проти підвищення ціни на газ.
kulikrom
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1331
З нами з: 14.09.11
Подякував: 28 раз.
Подякували: 76 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 06 кві, 2022 12:13

С300 бувають різні модифікації з дальністю 100, 200, 300км. Думаю, в цьому напрямі також працюють, завдання складне. Нещодавно підбили ІЛ-22(повітряний пункт управління), цікаво як їм вдалося, і на якій території він знаходився.
r-tiger
 
Повідомлень: 50
З нами з: 04.01.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 9 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 06 кві, 2022 12:16

  kulikrom написав:
  ЛАД написав:почему Вы не протестуете

ось тут надають роз`яснення, наприклад
під заборону потраплять ці ж акції євробляхерів. Або можливі протести проти підвищення ціни на газ.

Спасибо, но мне объяснять не надо.
Уже писал, ограничения деятельности СМИ считаю вполне оправданным в условиях войны.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 21952
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5058 раз.
Подякували: 4692 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Сер 06 кві, 2022 12:19

Интервью Гиркина. Рассказывает то же, что и Арестович, что воевать уже не кем, много потерь, не хотят переходить на сторону РФ администрации городов, нет персонала для управления в захваченных территориях, и те територии вообще не контролируются, и что у них все плохо.
https://www.brighteon.com/9125c646-51cb-4200-bf40-471a014b5f6f
Востаннє редагувалось r-tiger в Сер 06 кві, 2022 12:31, всього редагувалось 1 раз.
r-tiger
 
Повідомлень: 50
З нами з: 04.01.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 9 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 06 кві, 2022 12:22

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:ограничения деятельности СМИ считаю вполне оправданным в условиях войны.


Головне, щоб кварталівський "байрактар ньюс" виходив! ;)
V2
4
 
Повідомлень: 7414
З нами з: 03.07.09
Подякував: 273 раз.
Подякували: 1246 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Сер 06 кві, 2022 12:43

  V2 написав:
  ЛАД написав:ограничения деятельности СМИ считаю вполне оправданным в условиях войны.


Головне, щоб кварталівський "байрактар ньюс" виходив! ;)

Головне, щоб ми перемогли.
После победы разберёмся.
"байрактар ньюс" не смотрю.
Под победой не подразумеваю марш на Красной Площади.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 21952
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5058 раз.
Подякували: 4692 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Сер 06 кві, 2022 13:00

  r-tiger написав:Интервью Гиркина. Рассказывает то же, что и Арестович, что воевать уже
нового он ничего не сказал, видно что читает наши ТГ каналы, понравился момент на 38 минуте что на территории Украины в русских солдат стреляют бандиты и террористы. По логике получается что русские солдаты несли цветы и торт украинскому народу а в них гады бандиты стреляют.

У русской пропаганды сломалась окончательная логика, "освобождение Донбасса" 2014 ещё хоть как то было оформлено и натягивалась на глобус. Теперь все русские нарративы лишены как логики так и смысла. Что говорит о прогрессирующей деменции у человека который их пишет (или согласовывает).

Сказать что Пуйло напал на другую страну кишка тонка даже у хероя гиркина. При этом всё же он признает что нужна мобилизация, что это широкомасштабная война... но с бандитами, при этом кто на кого напал непонятно.

Бандиты хотели напасть на РФ, которая обосцалась от страха и напала первой.

В итоге целью спецоперации объявят уничтожение украинского народа, потому что ничего другого не происходит и никакая другая цель не достигается.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 06 кві, 2022 13:27, всього редагувалось 2 разів.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12117
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1954 раз.
Подякували: 2805 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 06 кві, 2022 13:08

  V2 написав:
  ЛАД написав:ограничения деятельности СМИ считаю вполне оправданным в условиях войны.


Головне, щоб кварталівський "байрактар ньюс" виходив! ;)

Ви дарма ввязуєтесь, там совок головного мозку. Свобода слова взагалі зайва фігня.
kotyk222
 
Повідомлень: 188
З нами з: 12.09.14
Подякував: 31 раз.
Подякували: 69 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 06 кві, 2022 13:17

  ЛАД написав:Уже писал, ограничения деятельности СМИ считаю вполне оправданным в условиях войны.

Это если речь идёт именно об ограничении деятельности

А если речь идёт о том, что одних мы из сетки вешания выкидываем без всяких на то причин, а другим давно и прочно - зелёный свет. То это на условия войны не спишешь.
Это цензура в явном виде
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6634
З нами з: 31.08.09
Подякував: 471 раз.
Подякували: 1197 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Сер 06 кві, 2022 13:28

А как обстоят дела с проездом из условной неокупированной территории в условный Херсон или Бердянск и обратно? Насколько это опасно и какие трудности могут возникнуть? Возможен ли более-менее безопасный путь как это сделать?
tromb
 
Повідомлень: 114
З нами з: 30.11.12
Подякував: 198 раз.
Подякували: 31 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 670671672673>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 92929
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 447521
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 2660
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
О.Bank (934)
06.04.2022 17:06
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.