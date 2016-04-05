під заборону потраплять ці ж акції євробляхерів. Або можливі протести проти підвищення ціни на газ.
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Додано: Сер 06 кві, 2022 12:00
Додано: Сер 06 кві, 2022 12:13
С300 бувають різні модифікації з дальністю 100, 200, 300км. Думаю, в цьому напрямі також працюють, завдання складне. Нещодавно підбили ІЛ-22(повітряний пункт управління), цікаво як їм вдалося, і на якій території він знаходився.
Додано: Сер 06 кві, 2022 12:16
Спасибо, но мне объяснять не надо.
Уже писал, ограничения деятельности СМИ считаю вполне оправданным в условиях войны.
Додано: Сер 06 кві, 2022 12:19
Интервью Гиркина. Рассказывает то же, что и Арестович, что воевать уже не кем, много потерь, не хотят переходить на сторону РФ администрации городов, нет персонала для управления в захваченных территориях, и те територии вообще не контролируются, и что у них все плохо.
Востаннє редагувалось r-tiger в Сер 06 кві, 2022 12:31, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 06 кві, 2022 12:22
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Сер 06 кві, 2022 12:43
Додано: Сер 06 кві, 2022 13:00
нового он ничего не сказал, видно что читает наши ТГ каналы, понравился момент на 38 минуте что на территории Украины в русских солдат стреляют бандиты и террористы. По логике получается что русские солдаты несли цветы и торт украинскому народу а в них гады бандиты стреляют.
У русской пропаганды сломалась окончательная логика, "освобождение Донбасса" 2014 ещё хоть как то было оформлено и натягивалась на глобус. Теперь все русские нарративы лишены как логики так и смысла. Что говорит о прогрессирующей деменции у человека который их пишет (или согласовывает).
Сказать что Пуйло напал на другую страну кишка тонка даже у хероя гиркина. При этом всё же он признает что нужна мобилизация, что это широкомасштабная война... но с бандитами, при этом кто на кого напал непонятно.
Бандиты хотели напасть на РФ, которая обосцалась от страха и напала первой.
В итоге целью спецоперации объявят уничтожение украинского народа, потому что ничего другого не происходит и никакая другая цель не достигается.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 06 кві, 2022 13:27, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Сер 06 кві, 2022 13:08
Додано: Сер 06 кві, 2022 13:17
Это если речь идёт именно об ограничении деятельности
А если речь идёт о том, что одних мы из сетки вешания выкидываем без всяких на то причин, а другим давно и прочно - зелёный свет. То это на условия войны не спишешь.
Это цензура в явном виде
Додано: Сер 06 кві, 2022 13:28
А как обстоят дела с проездом из условной неокупированной территории в условный Херсон или Бердянск и обратно? Насколько это опасно и какие трудности могут возникнуть? Возможен ли более-менее безопасный путь как это сделать?
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