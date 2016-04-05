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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 670671672673
Повідомлення Додано: Сер 06 кві, 2022 13:31

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Гендиректор Газпрома Алексей Миллер разместил на сайте компании заявление, что может стать достойной заменой Путину. Там он рассуждает о целесообразности военной спецоперации на Украине, пишето том, что ему угрожает ФСБ и даже допускает, что может стать следующим Президентом России.

"Я считаю, что могу стать достойной заменой и успешным лидером для нашей великой Родины, выбрав путь экономического развития и процветания. Прошу всех моих соратников, друзей, знакомых поддержать альтернативную позицию. Наша страна на пороге дефолта, и я как патриот, а, также, экономист с большим опытом, я не могу и не хочу допустить этого!", — говорит в своем заявлении Миллер.

Однако, заявление исчезло с сайта компании. Но интернет, как известно, помнит все.

Полный текст обращения ЗДЕСЬ https://web.archive.org/web/20220406061 ... a_rossiya/
GALeon
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Повідомлення Додано: Сер 06 кві, 2022 13:38

  change_pm написав:
Отмечается, что истребители оккупантов страны-агрессора России с территории Беларуси нанесли удар крылатыми ракетами по территории Украины.

це вчора і через день...

ось мені цікаво - а ті літаки з нашого повітря можна чимось шмальнути? маю на увазі чи з літака, чи з землі?

те, що вони над територією білойпадли - пофіг, вони ведуть по нам обстріл і вони військовий об"єкт...

а Львів - це тил, там такого бути не повинно!

Я писав такі "нісенітниці", але низити Кременчуцький НПЗ можна, а в Мозир бахнути ніт (слухай Соскіна чому ніт: бо мучуал бузінес)
flyman
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2
Повідомлення Додано: Сер 06 кві, 2022 13:59

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Дубілет:

Наша аналитическая группа раскопала очень важную историю. В какой-то степени сенсационную и довольно циничную.

Ниже я привожу только небольшую часть. Гораздо больше информации, доказательств и юридической базы мы передали журналистам Украинской правды. Также мы приглашаем все украинские и западные медиа провести глубокое расследование.

На днях (2 апреля) хакеры Anonymous взломали русскую компанию ООО “Липецкий Механический Завод” и выложили 27 Гб почты его сотрудников. Наши аналитики проанализировали часть этой переписки.

Как вы помните, после захвата Крыма, Донецка и Луганска против ряда российских предприятий были введены санкции — в первую очередь в военном секторе. Санкции подразумевают, что им запрещено продавать какую-либо продукцию.

Одной из компаний, которая попала под санкции, стал АО "Концерн "Калашников" (далее — Калашников).

Компания “Липецкий Механический Завод” (далее — Липецкий) в санкционный список не попала. Формально этот завод принадлежит физическому лицу Тимуру Гарееву. Однако из утекшей переписки четко видно, как Липецкий завод действует в своих закупках в интересах “Калашникова”.

Один из примеров. Совсем недавно, 29 ноября 2021 года, советник гендиректора “Калашникова” по закупкам шлет коммерческому директору “Липецка” письмо с поручением разослать запросы на покупку линии для ПРОИЗВОДСТВА ПАТРОНОВ.

Липецк отправляет запросы на пять компаний, и начинается переписка с двумя — итальянской “Invernizzi Presse” и бельгийской “New Lachaussee”. В какой-то момент Калашников НАЧИНАЕТ ПОТОРАПЛИВАТЬ компании, чтобы они отвечали быстрее. В конце концов, итальянцы из диалога вышли (но вежливо дали рекомендацию другой итальянской компании). В конце концов, Калашников получает конфиденциальное коммерческое предложение, подписанное бельгийским директором.

Вообще, переписка выглядит даже забавно — Липецкий используется просто как прокладка между Калашниковым и поставщиками. “Не запутаетесь?”, — шутит в какой-то коммерческий директор Липецкого в письме Калашникову.

Здесь я привел лишь верхушку айсберга. У нас есть РЕАЛЬНЫЕ доказательства (существеннее, чем эта переписка), что русские военные не просто делали запросы, а покупали продукцию у западных компаний. Часто через ОФИЦИАЛЬНЫХ дистрибьюторов, используя простейшие схемы.

Два основных вывода:
1. Ряд западных компаний сплошь и рядом нарушают санкции. Я убежден, что они СОЗНАТЕЛЬНО не замечают элементарные двухходовые схемы с компанией-прокладкой. Мы это видим во многих эпизодах и странах.
2. Точечные санкции не работают. Все российские компании слушаются единого центра и работают группой по обходу санкций. Если Запад искренен в своем желании помочь Украине, то ему нужно ввести ТОТАЛЬНОЕ эмбарго на торговлю с любыми российскими компаниями, а также установить РЕАЛЬНЫЕ меры по отслеживанию подобных схем — в том числе через компании других стран.

В этом посте приведена малая часть того, что мы нашли. Как писал выше, мы передаем много информации журналистам. Мы готовы передать иностранным медиа очень много материалов и прямых доказательств — НЕ ТОЛЬКО ПЕРЕПИСКУ. Приглашаем все западные медиа писать нам на специально созданный емейл sanctions.dont.work@gmail.com.

Я обращаюсь к западным странам перестать обманываться и немедленно ввести тотальное эмбарго на весь российский бизнес по всем направлениям.

Я верю, что мы обязательно этого добьемся.

p.s. Сознательно на русском, чтобы иностранным журналистам было легче.
GALeon
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Повідомлення Додано: Сер 06 кві, 2022 14:16

  GALeon написав:Дубілет:

Наша аналитическая группа раскопала очень важную историю. В какой-то степени сенсационную и довольно циничную.

Ниже я привожу только небольшую часть. Гораздо больше информации, доказательств и юридической базы мы передали журналистам Украинской правды. Также мы приглашаем все украинские и западные медиа провести глубокое расследование.

На днях (2 апреля) хакеры Anonymous взломали русскую компанию ООО “Липецкий Механический Завод” и выложили 27 Гб почты его сотрудников. Наши аналитики проанализировали часть этой переписки.

Как вы помните, после захвата Крыма, Донецка и Луганска против ряда российских предприятий были введены санкции — в первую очередь в военном секторе. Санкции подразумевают, что им запрещено продавать какую-либо продукцию.

Одной из компаний, которая попала под санкции, стал АО "Концерн "Калашников" (далее — Калашников).

Компания “Липецкий Механический Завод” (далее — Липецкий) в санкционный список не попала. Формально этот завод принадлежит физическому лицу Тимуру Гарееву. Однако из утекшей переписки четко видно, как Липецкий завод действует в своих закупках в интересах “Калашникова”.

Один из примеров. Совсем недавно, 29 ноября 2021 года, советник гендиректора “Калашникова” по закупкам шлет коммерческому директору “Липецка” письмо с поручением разослать запросы на покупку линии для ПРОИЗВОДСТВА ПАТРОНОВ.

Липецк отправляет запросы на пять компаний, и начинается переписка с двумя — итальянской “Invernizzi Presse” и бельгийской “New Lachaussee”. В какой-то момент Калашников НАЧИНАЕТ ПОТОРАПЛИВАТЬ компании, чтобы они отвечали быстрее. В конце концов, итальянцы из диалога вышли (но вежливо дали рекомендацию другой итальянской компании). В конце концов, Калашников получает конфиденциальное коммерческое предложение, подписанное бельгийским директором.

Вообще, переписка выглядит даже забавно — Липецкий используется просто как прокладка между Калашниковым и поставщиками. “Не запутаетесь?”, — шутит в какой-то коммерческий директор Липецкого в письме Калашникову.

Здесь я привел лишь верхушку айсберга. У нас есть РЕАЛЬНЫЕ доказательства (существеннее, чем эта переписка), что русские военные не просто делали запросы, а покупали продукцию у западных компаний. Часто через ОФИЦИАЛЬНЫХ дистрибьюторов, используя простейшие схемы.

Два основных вывода:
1. Ряд западных компаний сплошь и рядом нарушают санкции. Я убежден, что они СОЗНАТЕЛЬНО не замечают элементарные двухходовые схемы с компанией-прокладкой. Мы это видим во многих эпизодах и странах.
2. Точечные санкции не работают. Все российские компании слушаются единого центра и работают группой по обходу санкций. Если Запад искренен в своем желании помочь Украине, то ему нужно ввести ТОТАЛЬНОЕ эмбарго на торговлю с любыми российскими компаниями, а также установить РЕАЛЬНЫЕ меры по отслеживанию подобных схем — в том числе через компании других стран.

В этом посте приведена малая часть того, что мы нашли. Как писал выше, мы передаем много информации журналистам. Мы готовы передать иностранным медиа очень много материалов и прямых доказательств — НЕ ТОЛЬКО ПЕРЕПИСКУ. Приглашаем все западные медиа писать нам на специально созданный емейл sanctions.dont.work@gmail.com.

Я обращаюсь к западным странам перестать обманываться и немедленно ввести тотальное эмбарго на весь российский бизнес по всем направлениям.

Я верю, что мы обязательно этого добьемся.

p.s. Сознательно на русском, чтобы иностранным журналистам было легче.

Що тут такого "сенсаційного"?
Очевидно що в 2021 санкції вже майже не працювали. Європа успішно проковтнула і Крим і Донбас.
Ті самі США успішно купляли в РФ нафту через Медведчука і це "всплило" після початку повноцінної війни. А якби не напали, то і ніколи б не "всплило".
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 06 кві, 2022 16:06

Орки впервые побывали в нормальной стране

vitaliian
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  #<1 ... 670671672673
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