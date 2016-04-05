Дубілет:
Наша аналитическая группа раскопала очень важную историю. В какой-то степени сенсационную и довольно циничную.
Ниже я привожу только небольшую часть. Гораздо больше информации, доказательств и юридической базы мы передали журналистам Украинской правды. Также мы приглашаем все украинские и западные медиа провести глубокое расследование.
На днях (2 апреля) хакеры Anonymous взломали русскую компанию ООО “Липецкий Механический Завод” и выложили 27 Гб почты его сотрудников. Наши аналитики проанализировали часть этой переписки.
Как вы помните, после захвата Крыма, Донецка и Луганска против ряда российских предприятий были введены санкции — в первую очередь в военном секторе. Санкции подразумевают, что им запрещено продавать какую-либо продукцию.
Одной из компаний, которая попала под санкции, стал АО "Концерн "Калашников" (далее — Калашников).
Компания “Липецкий Механический Завод” (далее — Липецкий) в санкционный список не попала. Формально этот завод принадлежит физическому лицу Тимуру Гарееву. Однако из утекшей переписки четко видно, как Липецкий завод действует в своих закупках в интересах “Калашникова”.
Один из примеров. Совсем недавно, 29 ноября 2021 года, советник гендиректора “Калашникова” по закупкам шлет коммерческому директору “Липецка” письмо с поручением разослать запросы на покупку линии для ПРОИЗВОДСТВА ПАТРОНОВ.
Липецк отправляет запросы на пять компаний, и начинается переписка с двумя — итальянской “Invernizzi Presse” и бельгийской “New Lachaussee”. В какой-то момент Калашников НАЧИНАЕТ ПОТОРАПЛИВАТЬ компании, чтобы они отвечали быстрее. В конце концов, итальянцы из диалога вышли (но вежливо дали рекомендацию другой итальянской компании). В конце концов, Калашников получает конфиденциальное коммерческое предложение, подписанное бельгийским директором.
Вообще, переписка выглядит даже забавно — Липецкий используется просто как прокладка между Калашниковым и поставщиками. “Не запутаетесь?”, — шутит в какой-то коммерческий директор Липецкого в письме Калашникову.
Здесь я привел лишь верхушку айсберга. У нас есть РЕАЛЬНЫЕ доказательства (существеннее, чем эта переписка), что русские военные не просто делали запросы, а покупали продукцию у западных компаний. Часто через ОФИЦИАЛЬНЫХ дистрибьюторов, используя простейшие схемы.
Два основных вывода:
1. Ряд западных компаний сплошь и рядом нарушают санкции. Я убежден, что они СОЗНАТЕЛЬНО не замечают элементарные двухходовые схемы с компанией-прокладкой. Мы это видим во многих эпизодах и странах.
2. Точечные санкции не работают. Все российские компании слушаются единого центра и работают группой по обходу санкций. Если Запад искренен в своем желании помочь Украине, то ему нужно ввести ТОТАЛЬНОЕ эмбарго на торговлю с любыми российскими компаниями, а также установить РЕАЛЬНЫЕ меры по отслеживанию подобных схем — в том числе через компании других стран.
В этом посте приведена малая часть того, что мы нашли. Как писал выше, мы передаем много информации журналистам. Мы готовы передать иностранным медиа очень много материалов и прямых доказательств — НЕ ТОЛЬКО ПЕРЕПИСКУ. Приглашаем все западные медиа писать нам на специально созданный емейл sanctions.dont.work@gmail.com
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Я обращаюсь к западным странам перестать обманываться и немедленно ввести тотальное эмбарго на весь российский бизнес по всем направлениям.
Я верю, что мы обязательно этого добьемся.
p.s. Сознательно на русском, чтобы иностранным журналистам было легче.