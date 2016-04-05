Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 06 кві, 2022 17:35
vitaliian
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flysoulfly
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Додано: Сер 06 кві, 2022 18:47
Востаннє редагувалось
vitaliian
в Сер 06 кві, 2022 19:00, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
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Додано: Сер 06 кві, 2022 18:51
Хакеры Anonymous получили доступ к камерам, которые находятся в Кремле. В подтверждении этого они опубликовали видеонарезку из помещений официальной резиденции президента РФ Владимира Путина.
https://realist.online/news/my-vnutri-a ... mlja-video
fler
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Додано: Сер 06 кві, 2022 18:53
vitaliian А что это там происходит?
M-Audio
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Додано: Сер 06 кві, 2022 18:57
M-Audio птички начирикали: "Повідомляється, що російські війська заблоковані на Херсонщині на Криворізькому напрямку. Їм дали кілька днів, щоби здатися. Інакше їх у полон не братимуть."
Goodman
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Додано: Сер 06 кві, 2022 19:00
Goodman написав: M-Audio
птички начирикали:
"Повідомляється, що російські війська заблоковані на Херсонщині на Криворізькому напрямку.
Їм дали кілька днів, щоби здатися. Інакше їх у полон не братимуть."
Це навіть занадто добре, щоб бути правдою, але ж якщо...
Але я не про це.
Я про відео у цьому пості:
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5419580#p5419580
M-Audio
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Додано: Сер 06 кві, 2022 19:03
M-Audio написав: vitaliian
А что это там происходит?
Там люди вышли за Украину, перекрыли дорогу а дальше всё видно. Чё именно хотели я хз
vitaliian
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Додано: Сер 06 кві, 2022 19:05
vitaliian написав:
https://youtu.be/NiAGO8z0fM8
https://www.youtube.com/watch?v=0YCmjyRtNEc
ця ближча до теми
stargazer
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Додано: Сер 06 кві, 2022 19:07
kotyk222 написав: V2 написав: ЛАД написав:
ограничения деятельности СМИ считаю вполне оправданным в условиях войны.
Головне, щоб кварталівський "байрактар ньюс" виходив!
Ви дарма ввязуєтесь, там совок головного мозку. Свобода слова взагалі зайва фігня.
Ещё раз о "головном мозге" и "свободе слова".
Почему
Вы
не протестуете против "приостановки деятельности" ряда партий?
P.s. Кстати, в совковости меня тут один товарищ обвинял и за слова: "Всё для фронта, всё для победы!".
На днях этот лозунг вспомнил наш Президент. Тоже "совок"?
ЛАД
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