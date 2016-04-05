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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 672673674675676>
Повідомлення Додано: Сер 06 кві, 2022 17:35

Чехия

vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 06 кві, 2022 18:05



100% ! :

https://m.youtube.com/watch?v=rqDEG6a97HY

https://m.youtube.com/watch?v=qUaPAq-O0ko


flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 кві, 2022 18:47

Долярчику понравится песня

https://youtu.be/NiAGO8z0fM8
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 06 кві, 2022 19:00, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 06 кві, 2022 18:51

Хакеры Anonymous получили доступ к камерам, которые находятся в Кремле. В подтверждении этого они опубликовали видеонарезку из помещений официальной резиденции президента РФ Владимира Путина.
https://realist.online/news/my-vnutri-a ... mlja-video
fler
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Повідомлення Додано: Сер 06 кві, 2022 18:53

vitaliian
А что это там происходит?
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 кві, 2022 18:57

M-Audio птички начирикали:
"Повідомляється, що російські війська заблоковані на Херсонщині на Криворізькому напрямку.
Їм дали кілька днів, щоби здатися. Інакше їх у полон не братимуть."
Goodman
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Повідомлення Додано: Сер 06 кві, 2022 19:00

  Goodman написав:M-Audio птички начирикали:
"Повідомляється, що російські війська заблоковані на Херсонщині на Криворізькому напрямку.
Їм дали кілька днів, щоби здатися. Інакше їх у полон не братимуть."

Це навіть занадто добре, щоб бути правдою, але ж якщо...
Але я не про це.
Я про відео у цьому пості: https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5419580#p5419580
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 кві, 2022 19:03

  M-Audio написав:vitaliian
А что это там происходит?

Там люди вышли за Украину, перекрыли дорогу а дальше всё видно. Чё именно хотели я хз
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 06 кві, 2022 19:05

  vitaliian написав:https://youtu.be/NiAGO8z0fM8

https://www.youtube.com/watch?v=0YCmjyRtNEc

ця ближча до теми
stargazer
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 кві, 2022 19:07

  kotyk222 написав:
  V2 написав:
  ЛАД написав:ограничения деятельности СМИ считаю вполне оправданным в условиях войны.


Головне, щоб кварталівський "байрактар ньюс" виходив! ;)

Ви дарма ввязуєтесь, там совок головного мозку. Свобода слова взагалі зайва фігня.

Ещё раз о "головном мозге" и "свободе слова".
Почему Вы не протестуете против "приостановки деятельности" ряда партий?

P.s. Кстати, в совковости меня тут один товарищ обвинял и за слова: "Всё для фронта, всё для победы!".
На днях этот лозунг вспомнил наш Президент. Тоже "совок"?
ЛАД
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