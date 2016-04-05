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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 673674675676>
Повідомлення Додано: Сер 06 кві, 2022 19:14

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  M-Audio написав:Але я не про це

нічого страшного, те лисе бидло, що тягало людей на відео віднайдуть і покарають.
Те саме було з організатором оркопробігу у Німеччині. віднайшли і покарали вищою карою - розматали його бізнес і репутацію.
Goodman
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Повідомлення Додано: Сер 06 кві, 2022 19:25

  vitaliian написав:
  M-Audio написав:vitaliian
А что это там происходит?

Там люди вышли за Украину, перекрыли дорогу а дальше всё видно. Чё именно хотели я хз

Всегда бесила эта привычка наших чуть что - перекрывать трассы. Дикость какая-то...
Natt
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Повідомлення Додано: Сер 06 кві, 2022 19:29

  yanyura написав:Сегодня с утра приехало 4 машины орков - в течение полутора часов целенаправленно ходили по домам, проверяли документы - искали АТОшников. Хотя в поссовете вся документация по ним была заранее уничтожена, нашлись "добрые" люди, подсказали где они живут. К счастью все были заранее предупреждены и никто не был задержан.
С "добрыми" людьми следовало б поговорить по душам, я так думаю.
otg
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 кві, 2022 19:34

  Goodman написав:M-Audio птички начирикали:
"Повідомляється, що російські війська заблоковані на Херсонщині на Криворізькому напрямку.
Їм дали кілька днів, щоби здатися. Інакше їх у полон не братимуть."

Ось тут конкретніше https://youtu.be/vgjoeBzPG3g
AlexMotel
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 кві, 2022 19:41

[/quote]
Ещё раз о "головном мозге" и "свободе слова".
Почему Вы не протестуете против "приостановки деятельности" ряда партий?

P.s. Кстати, в совковости меня тут один товарищ обвинял и за слова: "Всё для фронта, всё для победы!".
На днях этот лозунг вспомнил наш Президент. Тоже "совок"?[/quote]
З кінця - президент совок. звання міст героїв то таки дикість.
Призупинена діяльності опзж - чисто емоційно за, але розум говорить, що не варто. Вони мають зникнути програвши вибори, а хто реально порушив закон повинен сісти в тюрму. Інакше колективна безвідповідальність, заборонили за якусь діяльність, але звинувачень нікому ніяких. Але нехай їх виборці протестують, якщо хочуть.
Тим не менш, чому замість кварталівських морд не віддати той ефірний час якомусь із каналів? Зберегти хоч видимість свободи слова?
kotyk222
 
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1
Повідомлення Додано: Сер 06 кві, 2022 19:59

https://www.pravda.com.ua/news/2022/04/6/7337675/
Багаторічний соратник і однодумець Віктора Медведчука, політолог Михайло Погребинський покинув Україну і прямує, ймовірно, до Німеччини.

Так теж можна було...
stargazer
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 кві, 2022 20:10

  stargazer написав:https://www.pravda.com.ua/news/2022/04/6/7337675/
Багаторічний соратник і однодумець Віктора Медведчука, політолог Михайло Погребинський покинув Україну і прямує, ймовірно, до Німеччини.

Так теж можна було...

В рамках мирних перемовин ... Єрмак рулить. Вже на кожній фотці з президентом знов ... Мабуть, і в туалет разом ходить . Після перемоги багато відповідей треба буде отримати ...
maxprofit
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 кві, 2022 20:12

В орде "асвабадителей" хоронят штабелями
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Сер 06 кві, 2022 20:20

  maxprofit написав:
  stargazer написав:https://www.pravda.com.ua/news/2022/04/6/7337675/
Багаторічний соратник і однодумець Віктора Медведчука, політолог Михайло Погребинський покинув Україну і прямує, ймовірно, до Німеччини.

Так теж можна було...

В рамках мирних перемовин ... Єрмак рулить. Вже на кожній фотці з президентом знов ... Мабуть, і в туалет разом ходить . Після перемоги багато відповідей треба буде отримати ...

там зловживання службовим станом не на одну справу.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 06 кві, 2022 20:31

  flyman написав:Я писав такі "нісенітниці", але низити Кременчуцький НПЗ можна, а в Мозир бахнути ніт (слухай Соскіна чому ніт: бо мучуал бузінес)
Так голову треба мати щоб поняти :)
otg
 
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