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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 673674675676
Повідомлення Додано: Сер 06 кві, 2022 20:34

  kotyk222 написав:
Ещё раз о "головном мозге" и "свободе слова".
Почему Вы не протестуете против "приостановки деятельности" ряда партий?

P.s. Кстати, в совковости меня тут один товарищ обвинял и за слова: "Всё для фронта, всё для победы!".
На днях этот лозунг вспомнил наш Президент. Тоже "совок"?

З кінця - президент совок. звання міст героїв то таки дикість.
Призупинена діяльності опзж - чисто емоційно за, але розум говорить, що не варто. Вони мають зникнути програвши вибори, а хто реально порушив закон повинен сісти в тюрму. Інакше колективна безвідповідальність, заборонили за якусь діяльність, але звинувачень нікому ніяких. Але нехай їх виборці протестують, якщо хочуть.
Тим не менш, чому замість кварталівських морд не віддати той ефірний час якомусь із каналів? Зберегти хоч видимість свободи слова?

Слава богу, что сегодня у нас такой президент (до войны я им был далеко не доволен, сегодня он молодец).
Насчёт ОПЗЖ согласен. Надеюсь, после войны хватит ума не запрещать её через суд, а сделать так, как Вы написали. А предателей надо судить невзирая на партпринадлежность.
Свобода слова (настоящая, без всякой "видимости") - после войны.
Сейчас её даже многовато.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 06 кві, 2022 20:37

  pesikot написав:
  ЛАД написав:Уже писал, ограничения деятельности СМИ считаю вполне оправданным в условиях войны.

Это если речь идёт именно об ограничении деятельности

А если речь идёт о том, что одних мы из сетки вешания выкидываем без всяких на то причин, а другим давно и прочно - зелёный свет. То это на условия войны не спишешь.
Это цензура в явном виде

Из сетки выкинули все каналы. Сейчас только "марафон" - фактически один канал. Кто не присоединился...
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 06 кві, 2022 20:49

  yanyura написав: нашлись "добрые" люди

https://www.youtube.com/watch?v=qZ3-7dkDB9E
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Повідомлення Додано: Сер 06 кві, 2022 20:54

У Пентагоні розповіли, що українські військові у США навчалися користуватися дронами-камікадзе Switchblade. Україна отримає два види таких безпілотників, а їхні оператори, які навчалися в США, вже найближчим часом вирушать до України.
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Повідомлення Додано: Сер 06 кві, 2022 21:47

  stargazer написав:
  vitaliian написав:https://youtu.be/NiAGO8z0fM8

https://www.youtube.com/watch?v=0YCmjyRtNEc

ця ближча до теми

Успix з цiєю https://www.youtube.com/watch?v=tH6I29dKv24 б'ьє ворогів
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