Ещё раз о "головном мозге" и "свободе слова". Почему Вы не протестуете против "приостановки деятельности" ряда партий?
P.s. Кстати, в совковости меня тут один товарищ обвинял и за слова: "Всё для фронта, всё для победы!". На днях этот лозунг вспомнил наш Президент. Тоже "совок"?
З кінця - президент совок. звання міст героїв то таки дикість. Призупинена діяльності опзж - чисто емоційно за, але розум говорить, що не варто. Вони мають зникнути програвши вибори, а хто реально порушив закон повинен сісти в тюрму. Інакше колективна безвідповідальність, заборонили за якусь діяльність, але звинувачень нікому ніяких. Але нехай їх виборці протестують, якщо хочуть. Тим не менш, чому замість кварталівських морд не віддати той ефірний час якомусь із каналів? Зберегти хоч видимість свободи слова?
Слава богу, что сегодня у нас такой президент (до войны я им был далеко не доволен, сегодня он молодец). Насчёт ОПЗЖ согласен. Надеюсь, после войны хватит ума не запрещать её через суд, а сделать так, как Вы написали. А предателей надо судить невзирая на партпринадлежность. Свобода слова (настоящая, без всякой "видимости") - после войны. Сейчас её даже многовато.
У Пентагоні розповіли, що українські військові у США навчалися користуватися дронами-камікадзе Switchblade. Україна отримає два види таких безпілотників, а їхні оператори, які навчалися в США, вже найближчим часом вирушать до України.
Неприлично и непорядочно спрашивать, сколько красноярцев погибло в Украине
Об этом заявил главный военком Красноярского края на вопрос о количестве погибших в войне. (цитата без сокращений)
«Для меня лично как для военного комиссара любой погибший парень — это очень много. Это трагедия не только для родителей, это трагедия для всех нас. И это моя личная трагедия, потому что я лично их отправлял в армию. Я чувствую за них ответственность. Поэтому от цифр, сколько у нас погибло, сколько красноярцев ранено… мы не ведём такую статистику. Я считаю, что это в какой-то мере пóшло. Мы с кем-то будем сравниваться, что ли? С соседними субъектами будем сравниваться, сколько у вас, а сколько у нас? Любой гражданин нашему государству дорог. Я считаю, что о цифрах говорить просто неуместно. Наверное, это даже где-то пóшло. Извините, пожалуйста».
Это трагедия не только для родителей, это трагедия для всех нас. И это моя личная трагедия, мы не ведём такую статистику. Хоть миллион пусть погибнет, какая разница сколько? трагедия и всё.
ЛАД написав:Почему Вы не протестуете против "приостановки деятельности" ряда партий?
Ну так Петюніну то не заборонили . Пам'ятаєте, як карамельні протестували проти заборони медведчуцьких каналів, які єдині крутили на своїх каналах рошенівський шабаш передвиборний, тіж самі фрази як і сьогодні. Не варто витрачати час на "дискусії" з людьми на роботі.
ЛАД написав:Почему Вы не протестуете против "приостановки деятельности" ряда партий?
Ну так Петюніну то не заборонили . Пам'ятаєте, як карамельні протестували проти заборони медведчуцьких каналів, які єдині крутили на своїх каналах рошенівський шабаш передвиборний, тіж самі фрази як і сьогодні. Не варто витрачати час на "дискусії" з людьми на роботі.
Это ситуация из серии "потом пришли за мной, но вокруг уже некому было протестовать", разве непонятно?
теж згоден з тим, що не потрібне було до медіа марафону долучати виблядків з каналів Медвдечука/Мураєва як василь голованов, чи канала Льовочкіна Інтер, який всі 8 років транслював радянські фільми по вікендам (як то Дівчата, Весна на заречній вулиці) підживлюючи "ностальгію" за совком у умовних ЛАДів
згоден 100% з тим що зараз українському суспільству взагалі не цікаво думка росіян в еміграції, таких як Каспаров, та інші, якщо вони навіть зараз не наважуються казати правду про дії Путіна, ми не чуємо каяття від них за "свою країну", то навіщо вони в нашому ефірі, я розумію коли Арестович та інші долучаються до єфірів каналів "команди Навального"-ідея керівництва держави донести правдиву інформацію (і не тільки, своєї холоднокровною поведінкою Арестович робив сигнал ворогам з рф, що "дивитись-ми вас не боїмося")
стосовно "еліти"-"Макаревичі, хрен вам а не концерти в Україні" (після війни), https://www.youtube.com/watch?v=9phBuhyEwME навіть Макаревіч не уявляє собі, що думки про концерт-це блюзнірство, це як грати концерт у домі з покійником (до вбивства якого має відношення твої співвітчизники) , теж стосується інших Гребенщикових, Земфір, Собчак(це просто дно, яку теж бачили в ефірі)
і як кажуть вишенка на торті для ЛАДів, насильство/вбивство мирного населення вояками Червоній Армії під час прибування в Німеччині в мемуарах письменника (орденоносця) Леонида Рабичева «Війна все спише: Спогади офіцера-зв'язківця 31-армії. 1941—1945». уривок читає А.Невзоров (уважно с 9ї хвилини)
Востаннє редагувалось prodigy в Чет 07 кві, 2022 09:39, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав:Уже писал, ограничения деятельности СМИ считаю вполне оправданным в условиях войны.
Это если речь идёт именно об ограничении деятельности
А если речь идёт о том, что одних мы из сетки вешания выкидываем без всяких на то причин, а другим давно и прочно - зелёный свет. То это на условия войны не спишешь. Это цензура в явном виде
Из сетки выкинули все каналы. Сейчас только "марафон" - фактически один канал. Кто не присоединился...
Кого не присоединили - это раз Другие каналы не выкидывали - они вполне своими логотипами светят в телемарафоне, участвуют их ведущие, телемарафон транслируется на их частотах, а не одна частота - один канал
Так что, тщательнее аргументируй, тщательнее Пока что, у тебя плохо получается