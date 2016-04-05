Додано: Чет 07 кві, 2022 08:28

теж згоден з тим, що не потрібне було до медіа марафону долучати виблядківз каналів Медвдечука/Мураєва як василь голованов, чи канала Льовочкіна Інтер, якийвсі 8 років транслював радянські фільми по вікендам (як то Дівчата, Весна на заречній вулиці) підживлюючи "ностальгію" за совком у умовних ЛАДівзгоден 100% з тим що зараз українському суспільству взагалі не цікаво думка росіян в еміграції, таких як Каспаров, та інші, якщо вони навіть зараз не наважуються казати правду про дії Путіна, ми не чуємо каяття від них за "свою країну", то навіщо вони в нашому ефірі, я розумію коли Арестович та інші долучаються до єфірів каналів "команди Навального"-ідея керівництва держави донести правдиву інформацію (і не тільки, своєї холоднокровною поведінкою Арестович робив сигнал ворогам з рф, що "дивитись-ми вас не боїмося")стосовно "еліти"-"Макаревичі, хрен вам а не концерти в Україні" (після війни),навіть Макаревіч не уявляє собі, що думки про концерт-це блюзнірство, це як грати концерт у домі з покійником (до вбивства якого має відношення твої співвітчизники) ,теж стосується інших Гребенщикових, Земфір, Собчак(це просто дно, яку теж бачили в ефірі)і як кажуть вишенка на торті для ЛАДів, насильство/вбивство мирного населення вояками Червоній Армії під час прибування в Німеччині в мемуарах письменника (орденоносця) Леонида Рабичева «Війна все спише: Спогади офіцера-зв'язківця 31-армії. 1941—1945».уривок читає А.Невзоров (уважно с 9ї хвилини)