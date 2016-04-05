Щоб привыкали, через год это жрать будут все.
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Додано: Чет 07 кві, 2022 08:57
В магазины РФ поступили в продажу сухпайки
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 07 кві, 2022 08:58, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 07 кві, 2022 08:57
Re: Напад росії і білорусі на Україну
навпаки,
"насильство/вбивство мирного населення воякАМИ Червоній Армії під час прибування в Німеччині в мемуарах письменника (орденоносця) Леонида Рабичева"
а то Ви все перекрутили або механічно помилились
Додано: Чет 07 кві, 2022 09:23
Евродепутат назвал правительство Германии "унылым го*ном" и призвал ЕС усилить санкции против россии.
Депутат Европарламента, бывший премьер-министр Бельгии Ги Верхофстадт призвал ЕС сильнее давить на рф.
"Почему ваши санкции не работают? Потому что они рассчитаны на применение в условиях демократии, когда есть общественное мнение. А в России нет общественного мнения, нет демократии. Что там в вашем пятом пакете санкций? Уголь? Смешно, это всего три процента импорта России. Что там дальше, SWIFT? Cмешно, более 50% финансовых институтов РФ избежали этого вида санкций. Олигархи? Они почти ничего не потеряли от ваших санкций", – сказал евродепутат.
Труха⚡️Днепр
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Там же (на ТГ-канале) есть видео с английскими субтитрами, как вставить, не знаю
Додано: Чет 07 кві, 2022 09:31
Re: Напад росії і білорусі на Україну
потому что ваша ОПЗЖ бала пятой колонной и он не имеет никакого отношения к деятельности демократических партий в мире.
То , что я заявлял с первых дней осады Мариуполя
Печальный урок вынес и Мариуполь, где почти 50% депутатов относились к пророссийскому крылу ОПЗЖ и Партии Шария. По информации мариупольского горсовета, лояльные к России депутаты помогали врагу корректировать обстрелы и доводить город до гуманитарной катастрофы, а сейчас пытаются сформировать оккупационную администрацию.
в 2013 Валерий Герасимов (Нач.Генштаба РФ) написал статью "Ценность науки в предвидении", которую перепечатали многие военные издания в мире, там он утверждал, что с помощью широкого набора инструментов (явной и тайной дипломатии), информационных войн, экономического давления , финансирование пятой колоны (ОПЗЖ, партия шария), завоевание симпатии населения, пропорция сневоенных действий к военным составляет 4 к 1
страна.юа и каналы Мураева (каюсь, смотрел иногда эту помойку в 2014г, но в 2015 уже нет)
обращаюсь к ЛАДу (дружественно):
поймите, так работает пропаганда врага,(мягкая сила сочетается с грубой силой), воздействие на наши болевые точки
надо отречся раз и навсегда от совка, как от сатаны (я знаю, что вы неверующий, это личное дело каждого)
как на таинстве крещения: «Отрекаюсь от тебя, сатана, и всех дел твоих», а в чине сочетания со Христом сознательно выбирают путь Жизни: «Сочетаюсь с Тобою, Христе».
Додано: Чет 07 кві, 2022 09:38
дякую, що побачили помилку
Додано: Чет 07 кві, 2022 09:46
prodigy
а в чем сакральный смысл просто запретить партию без наказания ее участников (хотя бы запрет заниматься политической деятельностью лет на 20)?
они он придумали новую партию и идут туда стройными рядами. депутаты те же остались в парламенте.
Додано: Чет 07 кві, 2022 09:51
Байден не питает горячих чувств к Украине , доказательства: до сих пор нет посла (уже 2 года после инаугурации), не хочет давать наступательное вооружение (и речь не об американском вооружении, танки Т72, Миг29 и тд, но Байден всячески тянет время)
Но, даже демократические СМИ как CNN, WP, NT весьма критически воспринимают такую позицию президента, промежуточные выборы в ноябре 2022 (если Байден на полный идиот),
он должен переступить личные обиды и дать наступательное вооружение Украине (для нас сейчас дорог каждый день, пока у орков логистические проблемы , призывников надо натренировать и тд)-есть 2 недели для того, чтобы начать наступать
об этом говорит Юрий Бутусов
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