Додано: Чет 07 кві, 2022 09:31

ЛАД написав: "приостановки деятельности" ряда партий? "приостановки деятельности" ряда партий?

потому что ваша ОПЗЖ бала пятой колонной и он не имеет никакого отношения к деятельности демократических партий в мире.То , что я заявлял с первых дней осады Мариуполя. По информации мариупольского горсовета, лояльные к России депутаты помогали врагу корректировать обстрелы и доводить город до гуманитарной катастрофы, а сейчас пытаются сформировать оккупационную администрацию.в 2013 Валерий Герасимов (Нач.Генштаба РФ) написал статью "Ценность науки в предвидении", которую перепечатали многие военные издания в мире, там он утверждал, что с помощью широкого набора инструментов (явной и тайной дипломатии), информационных войн, экономического давления , финансирование пятой колоны (ОПЗЖ, партия шария), завоевание симпатии населения, пропорция сневоенных действий к военным составляет 4 к 1страна.юа и каналы Мураева (каюсь, смотрел иногда эту помойку в 2014г, но в 2015 уже нет)обращаюсь к ЛАДу (дружественно):поймите, так работает пропаганда врага,(мягкая сила сочетается с грубой силой), воздействие на наши болевые точки(я знаю, что вы неверующий, это личное дело каждого)как на таинстве крещения: «Отрекаюсь от тебя, сатана, и всех дел твоих», а в чине сочетания со Христом сознательно выбирают путь Жизни: «Сочетаюсь с Тобою, Христе».