Коллеги, ну харе критиковать Байдена. Миллиардная же помощь. Предупреждали за несколько месяцев Переброску оружия тоже начали заблаговременно. Разведданные передают оперативно. Вчера голосовали закон о ленд-лиза. Успешно.
juristkostya написав:Коллеги, ну харе критиковать Байдена. Миллиардная же помощь. Предупреждали за несколько месяцев Переброску оружия тоже начали заблаговременно. Разведданные передают оперативно. Вчера голосовали закон о ленд-лиза. Успешно.
Та ніхто не критикує, справді допомоги багато. Але є межа - ну не міняти ж іржаві Т72 на абрамси "в целофані". От і займають торги певний час. Тим більше розголос навколо мігів навчив все робити в тишині.
kotyk222 написав:Але є межа - ну не міняти ж іржаві Т72 на абрамси "в целофані". От і займають торги певний час.
Есть проблема серьезнее, чем деньги. Восточной Европе, у которой есть Тшки, будет очень сложно укомплектовать экипажи Абрамсов. Там ручное заряжание, что требует от заряжающего незаурядной силовой выносливости. В США кандидатов на эту должность значительно больше, чем в той же Польше, которая зачем-то их купила. Объяснять причину не буду, чтобы избежать обвинений в рассизме
pesikot написав:----------------------- ЛАД Уже писал, ограничения деятельности СМИ считаю вполне оправданным в условиях войны.------------------------- Это если речь идёт именно об ограничении деятельности
А если речь идёт о том, что одних мы из сетки вешания выкидываем без всяких на то причин, а другим давно и прочно - зелёный свет. То это на условия войны не спишешь. Это цензура в явном виде
Из сетки выкинули все каналы. Сейчас только "марафон" - фактически один канал. Кто не присоединился...
Кого не присоединили - это раз Другие каналы не выкидывали - они вполне своими логотипами светят в телемарафоне, участвуют их ведущие, телемарафон транслируется на их частотах, а не одна частота - один канал
Так что, тщательнее аргументируй, тщательнее Пока что, у тебя плохо получается
"Не присоединили" или "не присоединились" я не знаю. А Вы? Ссылку можно? Логотипы и частоты это, конечно, очень важно. Но обычным людям плевать на логотипы, если они под всеми логотипами видят одно и то же. Но для государства важно, что можно контролировать один источник, а не десяток каналов, на которых неизвестно кто и что вылезет.
juristkostya написав:Коллеги, ну харе критиковать Байдена. Миллиардная же помощь. Предупреждали за несколько месяцев Переброску оружия тоже начали заблаговременно. Разведданные передают оперативно. Вчера голосовали закон о ленд-лиза. Успешно.
Та ніхто не критикує, справді допомоги багато. Але є межа - ну не міняти ж іржаві Т72 на абрамси "в целофані". От і займають торги певний час. Тим більше розголос навколо мігів навчив все робити в тишині.
Польщі тре думати про Сувалки, скрепні ютубери вже мусолять тєму калідора. А Литва очкує заблокувати рух потягів, бо чрєвато.
juristkostya написав:Коллеги, ну харе критиковать Байдена. Миллиардная же помощь. Предупреждали за несколько месяцев Переброску оружия тоже начали заблаговременно. Разведданные передают оперативно. Вчера голосовали закон о ленд-лиза. Успешно.
Та ніхто не критикує, справді допомоги багато. Але є межа - ну не міняти ж іржаві Т72 на абрамси "в целофані". От і займають торги певний час. Тим більше розголос навколо мігів навчив все робити в тишині.
Польщі тре думати про Сувалки, скрепні ютубери вже мусолять тєму калідора. А Литва очкує заблокувати рух потягів, бо чрєвато.
после 2014г почти прекратился транзит российских грузов через украинские порты и куда пошли эти грузы? в порты стран Балтии (Клайпеда , Рига, Таллин) а также стали углублять порт Петербург и развивать мощности Усть-Луги, кстати нефтяной терминал в Приморске (расположен Выборгом и Петербургом) стал альтернативой крупнейшему в СССР нефтеналивному порту в Вентспилсе на территории Латвии.
экономика стран Балтии зависит от транзита гораздо больше, чем Украина, потому и будут последними, кто заблокирует транзит грузов в рф