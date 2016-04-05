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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 676677678679680>
Повідомлення Додано: Чет 07 кві, 2022 11:04

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Коллеги, ну харе критиковать Байдена. Миллиардная же помощь. Предупреждали за несколько месяцев
Переброску оружия тоже начали заблаговременно. Разведданные передают оперативно.
Вчера голосовали закон о ленд-лиза. Успешно.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 кві, 2022 11:16

  juristkostya написав:Коллеги, ну харе критиковать Байдена. Миллиардная же помощь. Предупреждали за несколько месяцев
Переброску оружия тоже начали заблаговременно. Разведданные передают оперативно.
Вчера голосовали закон о ленд-лиза. Успешно.

Та ніхто не критикує, справді допомоги багато. Але є межа - ну не міняти ж іржаві Т72 на абрамси "в целофані". От і займають торги певний час. Тим більше розголос навколо мігів навчив все робити в тишині.
kotyk222
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 кві, 2022 11:26

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  kotyk222 написав:Але є межа - ну не міняти ж іржаві Т72 на абрамси "в целофані". От і займають торги певний час.

Есть проблема серьезнее, чем деньги.
Восточной Европе, у которой есть Тшки, будет очень сложно укомплектовать экипажи Абрамсов. Там ручное заряжание, что требует от заряжающего незаурядной силовой выносливости. В США кандидатов на эту должность значительно больше, чем в той же Польше, которая зачем-то их купила. Объяснять причину не буду, чтобы избежать обвинений в рассизме :)
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 07 кві, 2022 11:30

  pesikot написав:
  ЛАД написав:
  pesikot написав:-----------------------
ЛАД
Уже писал, ограничения деятельности СМИ считаю вполне оправданным в условиях войны.-------------------------
Это если речь идёт именно об ограничении деятельности

А если речь идёт о том, что одних мы из сетки вешания выкидываем без всяких на то причин, а другим давно и прочно - зелёный свет. То это на условия войны не спишешь.
Это цензура в явном виде

Из сетки выкинули все каналы. Сейчас только "марафон" - фактически один канал. Кто не присоединился...

Кого не присоединили - это раз
Другие каналы не выкидывали - они вполне своими логотипами светят в телемарафоне, участвуют их ведущие, телемарафон транслируется на их частотах, а не одна частота - один канал

Так что, тщательнее аргументируй, тщательнее
Пока что, у тебя плохо получается

"Не присоединили" или "не присоединились" я не знаю.
А Вы? Ссылку можно?
Логотипы и частоты это, конечно, очень важно. :) Но обычным людям плевать на логотипы, если они под всеми логотипами видят одно и то же.
Но для государства важно, что можно контролировать один источник, а не десяток каналов, на которых неизвестно кто и что вылезет.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 07 кві, 2022 11:32

  kotyk222 написав:
  juristkostya написав:Коллеги, ну харе критиковать Байдена. Миллиардная же помощь. Предупреждали за несколько месяцев
Переброску оружия тоже начали заблаговременно. Разведданные передают оперативно.
Вчера голосовали закон о ленд-лиза. Успешно.

Та ніхто не критикує, справді допомоги багато. Але є межа - ну не міняти ж іржаві Т72 на абрамси "в целофані". От і займають торги певний час. Тим більше розголос навколо мігів навчив все робити в тишині.

Польщі тре думати про Сувалки, скрепні ютубери вже мусолять тєму калідора.
А Литва очкує заблокувати рух потягів, бо чрєвато.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 07 кві, 2022 12:26

  flyman написав:
  kotyk222 написав:
  juristkostya написав:Коллеги, ну харе критиковать Байдена. Миллиардная же помощь. Предупреждали за несколько месяцев
Переброску оружия тоже начали заблаговременно. Разведданные передают оперативно.
Вчера голосовали закон о ленд-лиза. Успешно.

Та ніхто не критикує, справді допомоги багато. Але є межа - ну не міняти ж іржаві Т72 на абрамси "в целофані". От і займають торги певний час. Тим більше розголос навколо мігів навчив все робити в тишині.

Польщі тре думати про Сувалки, скрепні ютубери вже мусолять тєму калідора.
А Литва очкує заблокувати рух потягів, бо чрєвато.


после 2014г почти прекратился транзит российских грузов через украинские порты и
куда пошли эти грузы? в порты стран Балтии (Клайпеда , Рига, Таллин) а также стали углублять порт Петербург и развивать мощности Усть-Луги, кстати нефтяной терминал в Приморске (расположен Выборгом и Петербургом) стал альтернативой крупнейшему в СССР нефтеналивному порту в Вентспилсе на территории Латвии.

экономика стран Балтии зависит от транзита гораздо больше, чем Украина, потому и будут последними, кто заблокирует транзит грузов в рф
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Повідомлення Додано: Чет 07 кві, 2022 12:28

чому українцям не розповіли про неминучість війни з РФ

https://www.unian.ua/war/viyna-v-ukrajini-arestovich-ziznavsya-chomu-ukrajincyam-ne-rozpovili-pro-neminuchist-vtorgnennya-rf-novini-vtorgnennya-rosiji-v-ukrajinu-11776368.html

+100500
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Повідомлення Додано: Чет 07 кві, 2022 12:34

, впечатляет

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vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 07 кві, 2022 12:36


полное интервью,много ответов включая разминирование перешейка и блокировка телеканалов, длинная беседа но зерно есть.https://youtu.be/dmRBkfDCYLw
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Повідомлення Додано: Чет 07 кві, 2022 12:44

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби в ходе брифинга 6 апреля отметил, что в Украине сконцентрировано 60% от той группировки российских войск, которая была задействована во вторжении.

Напомню, что Россия сконцентрировала на момент вторжения у границ с Украиной до 180 тыс военнослужащих.

По сути, слова Джона Кирби, являются ещё одним подтверждением высокой точности и достоверности анализа санитарных потерь российских оккупантов.
= 72000 200е+300е
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 07 кві, 2022 12:49, всього редагувалось 1 раз.
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