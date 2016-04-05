Ці ж люди потім будуть вимагати вірити їх новинам?
Бо всі інші джерела новин то фейк???
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Додано: Чет 07 кві, 2022 12:47
Ці ж люди потім будуть вимагати вірити їх новинам?
Бо всі інші джерела новин то фейк???
Додано: Чет 07 кві, 2022 12:49
все ж для нашого блага
улибаємся і машем (і плюсуєм)
кордони теж закрито чоловікам 18..60 (щоб не було хаосу),
УТ-1 на всіх каналах (щоб не було паніки),
фіксований курс обміну (щоб не було спекуляцій),
скоро ще будуть зафіксовані ціни на продукти (щоб не було дефіциту)
все для блага людей
Додано: Чет 07 кві, 2022 12:54
США готують програму ленд-лізу для України: сенат ухвалив за
Сенат США одноголосно ухвалив закон, який уповноважує президента Джо Байдена активувати програму ленд-лізу для України. В останнє, цю програму було прийнято під час Другої світової війни.
Зокрема, такий документ дозволить прискорити передачу критично важливого військового обладнання та інших необхідних Україні для протистояння російській агресії речей, скоротивши бюрократичну тяганину
За даними видання, законопроєкт має ще розглянути Палата представників Конгресу США.
Як відомо, практика “ленд-лізу” широко застосовувалась в роки Другої світової війни, коли США на частково безоплатній основі постачали зброєю і стратегічними матеріалами союзників по антигітлерівській коаліції.
Додано: Чет 07 кві, 2022 12:55
А что есть реально те кто верит аристовичу?????????? он просто оправдывает провалы власти, так как он переобувается в воздухе надо уметь
Додано: Чет 07 кві, 2022 12:57
flyman
Якщо було зрозуміло, що буде війна,заборону на виїзд чоловіків підтримую....
Але жінки і діти???чому їх не євакуювали? Чому в лднр почали євакуацію в нас ні?
Додано: Чет 07 кві, 2022 13:00
не играю в верю/не верю (хорошо знаю кем он был раньше) и тем не менее, считаю
В ДАННЫЙ МОМЕНТ АРЕСТОВИЧ НАХОДИТСЯ НА СВОЕМ МЕСТЕ И РАБОТАЕТ НА БЛАГО УКРАИНЫ
тему провалов власти обсуждать во время войны не стоит, понятно?
всё, закрыли тему
Додано: Чет 07 кві, 2022 13:01
Теперь у NYT новая тема: "украинские военные расстреляли хрипящих пленных"
Побоку уничтоженные украинские города, десятки тысяч убитых украинцев, на первом плане сенсация.
Намечается раздувание нового БЛМ
Бл.ди
Додано: Чет 07 кві, 2022 13:04
В нас проблема з мобілізацією? Ні.
Навпаки, бажаючих більше в рази йти в ЗСУ.
На цивілці безробіття.
Замість того, щоб поїхати в Польщу/Чехію заробляти валюту і підтримувати сім"ї - слухати УТ-1.
Додано: Чет 07 кві, 2022 13:17
а ссылку хоть дать на статью? только именно на оригинал а не кацапские перепечатки.
Додано: Чет 07 кві, 2022 13:19
Раз смотришь значит веришь? там инфы много идет, дальше сопоставляй со своими данными, знаниями.
Это чисто козломордное мышление: оправдывается, переобувается.
Получайте инфу, проверяйте, сравнивайте,всегда есть в течении пару дней новые данные о том же событии,делайте выводы где шлак.
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