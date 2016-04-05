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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 677678679680
Повідомлення Додано: Чет 07 кві, 2022 13:20

  komant733 написав:flyman

Якщо було зрозуміло, що буде війна,заборону на виїзд чоловіків підтримую....
Але жінки і діти???чому їх не євакуювали? Чому в лднр почали євакуацію в нас ні?



тут є деякі п"ятой точкой відчули небезпеку війни і дриснули завчасно з країни

чому дітей не евакуювали? звідки і куди- фронт був майже по всім напрямкам

не полюбляю таки дискусії (як би да каби), але ...
може краще були не виїзжати з Києва?
більше шансів залишитися в живих
https://www.youtube.com/watch?v=AyArFBrgcLs

коли їхав до Б.Церкви 9 березня знав , що траса вільна від орків, але що таке 50-60км для сучасних танків (швидкий прорив,перехоплення траси Київ-Одеса і вчора не було, а з ранку вони є??)
зараз держава пропонує евакуацію з Харкова, Миколаїва і Дніпра, але більше не бажає покидати своє житло
https://www.unian.ua/war/viyna-v-ukraji ... 76734.html
Востаннє редагувалось prodigy в Чет 07 кві, 2022 13:38, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 07 кві, 2022 13:33

  flyman написав:
  komant733 написав:flyman

Якщо було зрозуміло, що буде війна,заборону на виїзд чоловіків підтримую....
Але жінки і діти???чому їх не євакуювали? Чому в лднр почали євакуацію в нас ні?

В нас проблема з мобілізацією? Ні.
Навпаки, бажаючих більше в рази йти в ЗСУ.
На цивілці безробіття.
Замість того, щоб поїхати в Польщу/Чехію заробляти валюту і підтримувати сім"ї - слухати УТ-1.


Замість того, щоб поїхати в Польщу/Чехію заробляти валюту


ти не один скулишь по этому поводу
в городе где 40к моряков постоянно слышу эти стоны-мы тут бесполезны, а могли бы в рейсе зарабатывать доллары для своей семьи

кстати, "некоторые" украинские моряки не сильно хотят вернуться в Украину после контракта (тут как бы и сами фирмы говорят, что это сложно), знаю одного, списался в Черногории , арендовал квартиру (недавно жена и ребенок туда выехали), другой попросил фирму доставить его в Болгарию к семье (жена уже несколько недель там-рожала в Болгарии)
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Повідомлення Додано: Чет 07 кві, 2022 13:40

мизинцев официально заявлял, что убили 93 гражданских возле Мариуполя
https://www.unian.net/war/rossiyane-ubi ... 73888.html

По поводу тех, кто расстреливает на камеру и выкладывает - гнать таких. Пусть этот грузинский легион с таким подходом едет к себе на Родину и там отстреливает, тем более в Грузии сейчас много любителей руzкого мира.
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Повідомлення Додано: Чет 07 кві, 2022 13:43

https://www.unian.ua/war/viyna-v-ukrajini-arestovich-ziznavsya-chomu-ukrajincyam-ne-rozpovili-pro-neminuchist-vtorgnennya-rf-novini-vtorgnennya-rosiji-v-ukrajinu-11776368.html
Водночас влада вирішила не говорити українцям, що війна неминуча, оскільки ця звістка спровокувала б масовий виїзд громадян з країни. Арестович зауважив, що від 8 до 12 мільйонів біженців просто заблокували б автомобілями дороги, не давши можливостей українській армії вийти до ліній оборони. Це сприяло б агресору і його планам "бліцкригу".

трішки пріверає...

влада винна в загибелі людей, яких вона не попередила і не евакуювала!

все! точка! це не обговорюється...

пісі... а лінія оборони під Кієвом проходила на метро Берестейська?

пісі 2... риторичні і питання, і коменти...
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Повідомлення Додано: Чет 07 кві, 2022 13:43

  vitaliian написав:Зображення


оркі в самом соку )))
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Повідомлення Додано: Чет 07 кві, 2022 13:46

  AlexMotel написав:
  шурец написав:А что есть реально те кто верит аристовичу?????????? он просто оправдывает провалы власти, так как он переобувается в воздухе надо уметь :mrgreen:

Раз смотришь значит веришь? там инфы много идет, дальше сопоставляй со своими данными, знаниями.
Это чисто козломордное мышление: оправдывается, переобувается.
Получайте инфу, проверяйте, сравнивайте,всегда есть в течении пару дней новые данные о том же событии,делайте выводы где шлак.

Допустим, его обзоры у Фейгина и прогнозы на ближайшие несколько дней вполне подтверждаются сводками нашего ГШ. Я не нахожу причин для недоверия.

Политические оценки, естественно, идут отдельно. Но в нынешней ситуации я как бы не вижу смысла их даже слушать, тем более, глубоко анализировать.
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Повідомлення Додано: Чет 07 кві, 2022 14:03

Они уже Бернеса блокируют

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