коли їхав до Б.Церкви 9 березня знав , що траса вільна від орків, але що таке 50-60км для сучасних танків (швидкий прорив,перехоплення траси Київ-Одеса і вчора не було, а з ранку вони є??) зараз держава пропонує евакуацію з Харкова, Миколаїва і Дніпра, але більше не бажає покидати своє житло https://www.unian.ua/war/viyna-v-ukraji ... 76734.html
Востаннє редагувалось prodigy в Чет 07 кві, 2022 13:38, всього редагувалось 1 раз.
Якщо було зрозуміло, що буде війна,заборону на виїзд чоловіків підтримую.... Але жінки і діти???чому їх не євакуювали? Чому в лднр почали євакуацію в нас ні?
В нас проблема з мобілізацією? Ні. Навпаки, бажаючих більше в рази йти в ЗСУ. На цивілці безробіття. Замість того, щоб поїхати в Польщу/Чехію заробляти валюту і підтримувати сім"ї - слухати УТ-1.
Замість того, щоб поїхати в Польщу/Чехію заробляти валюту
ти не один скулишь по этому поводу в городе где 40к моряков постоянно слышу эти стоны-мы тут бесполезны, а могли бы в рейсе зарабатывать доллары для своей семьи
кстати, "некоторые" украинские моряки не сильно хотят вернуться в Украину после контракта (тут как бы и сами фирмы говорят, что это сложно), знаю одного, списался в Черногории , арендовал квартиру (недавно жена и ребенок туда выехали), другой попросил фирму доставить его в Болгарию к семье (жена уже несколько недель там-рожала в Болгарии)
По поводу тех, кто расстреливает на камеру и выкладывает - гнать таких. Пусть этот грузинский легион с таким подходом едет к себе на Родину и там отстреливает, тем более в Грузии сейчас много любителей руzкого мира.
Водночас влада вирішила не говорити українцям, що війна неминуча, оскільки ця звістка спровокувала б масовий виїзд громадян з країни. Арестович зауважив, що від 8 до 12 мільйонів біженців просто заблокували б автомобілями дороги, не давши можливостей українській армії вийти до ліній оборони. Це сприяло б агресору і його планам "бліцкригу".
трішки пріверає...
влада винна в загибелі людей, яких вона не попередила і не евакуювала!
все! точка! це не обговорюється...
пісі... а лінія оборони під Кієвом проходила на метро Берестейська?
шурец написав:А что есть реально те кто верит аристовичу?????????? он просто оправдывает провалы власти, так как он переобувается в воздухе надо уметь
Раз смотришь значит веришь? там инфы много идет, дальше сопоставляй со своими данными, знаниями. Это чисто козломордное мышление: оправдывается, переобувается. Получайте инфу, проверяйте, сравнивайте,всегда есть в течении пару дней новые данные о том же событии,делайте выводы где шлак.
Допустим, его обзоры у Фейгина и прогнозы на ближайшие несколько дней вполне подтверждаются сводками нашего ГШ. Я не нахожу причин для недоверия.
Политические оценки, естественно, идут отдельно. Но в нынешней ситуации я как бы не вижу смысла их даже слушать, тем более, глубоко анализировать.