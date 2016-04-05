Додано: Чет 07 кві, 2022 14:08

Как восстановить Украину. Первый черновик плана Маршалла: восемь ведущих экономистов опубликовали свои предложения на 30 страницах



Откуда взять полтриллиона евро, мировое сообщество решит позже. Есть средства доноров, обсуждаются и репарации, но научная публикация не об этом, а о том, как лучше эти деньги потратить, куда пустить, как контролировать и как добиться максимального эффекта от вложенных сил и средств.



Экономисты выделяют три стадии реконструкции разрушенной российским вторжением Украины. За текущей чрезвычайной должна последовать стадия восстановления критической инфраструктуры и госуправления, а затем уже третья стадия, которая заложит основы для быстрого превращения Украины в современную экономику.



"Главная цель третьей фазы – радикальное обновление институтов. Мы полагаем, что вступление в ЕС критически важно для реформ и устранения хронических проблем Украины, таких как коррупция, провалы в госуправлении, концентрация экономической мощи в руках узкого круга лиц и тому подобное", – говорится в документе.



Сколько будет это все стоить? Опираясь на опыт восстановления Европы после Второй мировой, объединения Германии, реконструкции Афганистана, Ирака, Кувейта и другие модели, экономисты очень предварительно оценили потребность Украины в помощи для восстановления после войны в 200-500 млрд евро.



@bbcrussian