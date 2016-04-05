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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 679680681682683>
Повідомлення Додано: Чет 07 кві, 2022 14:02

  Zebra написав:
  vitaliian написав:Скоро они все обратно поедут. Готовь двери в кавалирках

Не все.
Сосед приехал с грузчиком на фургоне и выносит все вещи, бытовую технику.
Жить наверно под постоянной грозой уже готовы не все.

Cейчас будет самая востребованная услуга - кадди, берлинго или газель на 150-500 км перевозка вещей.
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Повідомлення Додано: Чет 07 кві, 2022 14:03

Они уже Бернеса блокируют

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Повідомлення Додано: Чет 07 кві, 2022 14:08

Как восстановить Украину. Первый черновик плана Маршалла: восемь ведущих экономистов опубликовали свои предложения на 30 страницах

Откуда взять полтриллиона евро, мировое сообщество решит позже. Есть средства доноров, обсуждаются и репарации, но научная публикация не об этом, а о том, как лучше эти деньги потратить, куда пустить, как контролировать и как добиться максимального эффекта от вложенных сил и средств.

Экономисты выделяют три стадии реконструкции разрушенной российским вторжением Украины. За текущей чрезвычайной должна последовать стадия восстановления критической инфраструктуры и госуправления, а затем уже третья стадия, которая заложит основы для быстрого превращения Украины в современную экономику.

"Главная цель третьей фазы – радикальное обновление институтов. Мы полагаем, что вступление в ЕС критически важно для реформ и устранения хронических проблем Украины, таких как коррупция, провалы в госуправлении, концентрация экономической мощи в руках узкого круга лиц и тому подобное", – говорится в документе.

Сколько будет это все стоить? Опираясь на опыт восстановления Европы после Второй мировой, объединения Германии, реконструкции Афганистана, Ирака, Кувейта и другие модели, экономисты очень предварительно оценили потребность Украины в помощи для восстановления после войны в 200-500 млрд евро.

@bbcrussian
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Повідомлення Додано: Чет 07 кві, 2022 14:27

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Сибарит написав:Есть проблема серьезнее, чем деньги.
Восточной Европе, у которой есть Тшки, будет очень сложно укомплектовать экипажи Абрамсов. Там ручное заряжание, что требует от заряжающего незаурядной силовой выносливости.

Оборжаться! В Польше нет человека, способного поднять 10-20кг?
Этот человек на фото ниже, заряжающий в танке Абрамс, наверно минимум КМС.
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Повідомлення Додано: Чет 07 кві, 2022 14:44

  Бывалый написав:мизинцев официально заявлял, что убили 93 гражданских возле Мариуполя
https://www.unian.net/war/rossiyane-ubi ... 73888.html

По поводу тех, кто расстреливает на камеру и выкладывает - гнать таких. Пусть этот грузинский легион с таким подходом едет к себе на Родину и там отстреливает, тем более в Грузии сейчас много любителей руzкого мира.

Все верно, камеры лишние.
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 07 кві, 2022 14:46

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Свобода слова (настоящая, без всякой "видимости") - после войны.


Зараз для фронту важливіший кварталівський "Байрактар ньюс"?!
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Повідомлення Додано: Чет 07 кві, 2022 15:02

  juristkostya написав:
  AlexMotel написав:
  шурец написав:А что есть реально те кто верит аристовичу?????????? он просто оправдывает провалы власти, так как он переобувается в воздухе надо уметь :mrgreen:

Раз смотришь значит веришь? там инфы много идет, дальше сопоставляй со своими данными, знаниями.
Это чисто козломордное мышление: оправдывается, переобувается.
Получайте инфу, проверяйте, сравнивайте,всегда есть в течении пару дней новые данные о том же событии,делайте выводы где шлак.

Допустим, его обзоры у Фейгина и прогнозы на ближайшие несколько дней вполне подтверждаются сводками нашего ГШ. Я не нахожу причин для недоверия.

Политические оценки, естественно, идут отдельно. Но в нынешней ситуации я как бы не вижу смысла их даже слушать, тем более, глубоко анализировать.
А вот новости внешне политических событий хорошо выкладывает Швец, тут против фактов не попрешь, но тут нужно понимать, что есть уже официально принятое решение, а есть просто громкие пуки в заявлениях разных стран.
Он дает инфу понятную для всеобщего восприятия со всего мира, подтвержденую по крайней мере в оф.прессе + не много самостоятельной привязки событий к мировой истории.
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Повідомлення Додано: Чет 07 кві, 2022 15:33

  mephala написав:
  Starikan написав:Теперь у NYT новая тема: "украинские военные расстреляли хрипящих пленных"
Побоку уничтоженные украинские города, десятки тысяч убитых украинцев, на первом плане сенсация.
Намечается раздувание нового БЛМ :evil:
Бл.ди :evil: :evil:
а ссылку хоть дать на статью? только именно на оригинал а не кацапские перепечатки.

https://www.nytimes.com/live/2022/04/06 ... e-executed
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/04/7/7337825/
Читаю только УП и DW.
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Повідомлення Додано: Чет 07 кві, 2022 15:51

  Starikan написав:
  mephala написав:
  Starikan написав:Теперь у NYT новая тема: "украинские военные расстреляли хрипящих пленных"
Побоку уничтоженные украинские города, десятки тысяч убитых украинцев, на первом плане сенсация.
Намечается раздувание нового БЛМ :evil:
Бл.ди :evil: :evil:
а ссылку хоть дать на статью? только именно на оригинал а не кацапские перепечатки.

https://www.nytimes.com/live/2022/04/06 ... e-executed
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/04/7/7337825/
Читаю только УП и DW.

Ну видео чего-то они с фашисткого телеграм канала взяли. В nytimes и раньше были проросийские публикации. Там надо смотреть кто журналист.
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 07 кві, 2022 15:55

Важные новости от Лукашенко

(про него забыли а он тоже чуть чуть агрессор)
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