Как восстановить Украину. Первый черновик плана Маршалла: восемь ведущих экономистов опубликовали свои предложения на 30 страницах
Откуда взять полтриллиона евро, мировое сообщество решит позже. Есть средства доноров, обсуждаются и репарации, но научная публикация не об этом, а о том, как лучше эти деньги потратить, куда пустить, как контролировать и как добиться максимального эффекта от вложенных сил и средств.
Экономисты выделяют три стадии реконструкции разрушенной российским вторжением Украины. За текущей чрезвычайной должна последовать стадия восстановления критической инфраструктуры и госуправления, а затем уже третья стадия, которая заложит основы для быстрого превращения Украины в современную экономику.
"Главная цель третьей фазы – радикальное обновление институтов. Мы полагаем, что вступление в ЕС критически важно для реформ и устранения хронических проблем Украины, таких как коррупция, провалы в госуправлении, концентрация экономической мощи в руках узкого круга лиц и тому подобное", – говорится в документе.
Сколько будет это все стоить? Опираясь на опыт восстановления Европы после Второй мировой, объединения Германии, реконструкции Афганистана, Ирака, Кувейта и другие модели, экономисты очень предварительно оценили потребность Украины в помощи для восстановления после войны в 200-500 млрд евро.
Сибарит написав:Есть проблема серьезнее, чем деньги. Восточной Европе, у которой есть Тшки, будет очень сложно укомплектовать экипажи Абрамсов. Там ручное заряжание, что требует от заряжающего незаурядной силовой выносливости.
Оборжаться! В Польше нет человека, способного поднять 10-20кг? Этот человек на фото ниже, заряжающий в танке Абрамс, наверно минимум КМС.
По поводу тех, кто расстреливает на камеру и выкладывает - гнать таких. Пусть этот грузинский легион с таким подходом едет к себе на Родину и там отстреливает, тем более в Грузии сейчас много любителей руzкого мира.
шурец написав:А что есть реально те кто верит аристовичу?????????? он просто оправдывает провалы власти, так как он переобувается в воздухе надо уметь
Раз смотришь значит веришь? там инфы много идет, дальше сопоставляй со своими данными, знаниями. Это чисто козломордное мышление: оправдывается, переобувается. Получайте инфу, проверяйте, сравнивайте,всегда есть в течении пару дней новые данные о том же событии,делайте выводы где шлак.
Допустим, его обзоры у Фейгина и прогнозы на ближайшие несколько дней вполне подтверждаются сводками нашего ГШ. Я не нахожу причин для недоверия.
Политические оценки, естественно, идут отдельно. Но в нынешней ситуации я как бы не вижу смысла их даже слушать, тем более, глубоко анализировать.
А вот новости внешне политических событий хорошо выкладывает Швец, тут против фактов не попрешь, но тут нужно понимать, что есть уже официально принятое решение, а есть просто громкие пуки в заявлениях разных стран. Он дает инфу понятную для всеобщего восприятия со всего мира, подтвержденую по крайней мере в оф.прессе + не много самостоятельной привязки событий к мировой истории.
Starikan написав:Теперь у NYT новая тема: "украинские военные расстреляли хрипящих пленных" Побоку уничтоженные украинские города, десятки тысяч убитых украинцев, на первом плане сенсация. Намечается раздувание нового БЛМ Бл.ди
а ссылку хоть дать на статью? только именно на оригинал а не кацапские перепечатки.
Starikan написав:Теперь у NYT новая тема: "украинские военные расстреляли хрипящих пленных" Побоку уничтоженные украинские города, десятки тысяч убитых украинцев, на первом плане сенсация. Намечается раздувание нового БЛМ Бл.ди
а ссылку хоть дать на статью? только именно на оригинал а не кацапские перепечатки.