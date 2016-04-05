Starikan написав:Теперь у NYT новая тема: "украинские военные расстреляли хрипящих пленных" Побоку уничтоженные украинские города, десятки тысяч убитых украинцев, на первом плане сенсация. Намечается раздувание нового БЛМ Бл.ди
а ссылку хоть дать на статью? только именно на оригинал а не кацапские перепечатки.
хм. вроде видео не постановочное. единственно что смущает - это подпись над видео в телеге. если бы это видео выложили наши - то они бы не писали такое. а откуда взяли враги? так что вопрос что это за видео и откуда это видео взялось все же для меня остается открытым. как и то почему закрыта голова фуфайкой когда у других тел не закрыто.
какая наивность... да во все вражеские ТГ каналы с нашей стороны льются видео с трупами орков, чтобы вызвать истерику. Примерно как и видео с допросами пленных и фото убитых кидают родным с издевательскими комментариями. Пранкеры звонят ихним родственникам (даже живых солдат) и говорят ваш ваня умер, а он жив.
mephala написав:хм. вроде видео не постановочное. единственно что смущает - это подпись над видео в телеге. если бы это видео выложили наши - то они бы не писали такое. а откуда взяли враги? так что вопрос что это за видео и откуда это видео взялось все же для меня остается открытым. как и то почему закрыта голова фуфайкой когда у других тел не закрыто.
Собственно где там негуманное к кому отношение. Военные попали в засаду. Их добили, и пошли дальше. Откуда у партизан возможности брать пленных оккупантов, когда надо бегать врага искать. Если бы видео не засняли на видео, то про это бы никто и не узнал, потому что таких случаев с обоих сторон каждый день - это война.
Starikan написав:Теперь у NYT новая тема: "украинские военные расстреляли хрипящих пленных" Побоку уничтоженные украинские города, десятки тысяч убитых украинцев, на первом плане сенсация. Намечается раздувание нового БЛМ Бл.ди
Спеціально зайшов на NYT Не бачу на перших шпальтах такого. ПС може війна війною а камерофони потрібно залишати удома!?
prodigy написав:Сенат США одноголосно ухвалив закон, який уповноважує президента Джо Байдена активувати програму ленд-лізу для України. В останнє, цю програму було прийнято під час Другої світової війни. Зокрема, такий документ дозволить прискорити передачу критично важливого військового обладнання та інших необхідних Україні для протистояння російській агресії речей, скоротивши бюрократичну тяганину
За даними видання, законопроєкт має ще розглянути Палата представників Конгресу США.
Як відомо, практика “ленд-лізу” широко застосовувалась в роки Другої світової війни, коли США на частково безоплатній основі постачали зброєю і стратегічними матеріалами союзників по антигітлерівській коаліції.
А зараз що заважає передати томагавки, хімарси та патріоти? Навіть срані тридцятирічні міги не дають. До речі ленд ліз хто не знає, дають хамер для прикладу зараз а після війни або поверни хамер або заплати за нього повну вартість.