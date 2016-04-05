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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 680681682683>
Повідомлення Додано: Чет 07 кві, 2022 15:56

  Starikan написав:
  mephala написав:
  Starikan написав:Теперь у NYT новая тема: "украинские военные расстреляли хрипящих пленных"
Побоку уничтоженные украинские города, десятки тысяч убитых украинцев, на первом плане сенсация.
Намечается раздувание нового БЛМ :evil:
Бл.ди :evil: :evil:
а ссылку хоть дать на статью? только именно на оригинал а не кацапские перепечатки.

https://www.nytimes.com/live/2022/04/06 ... e-executed
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/04/7/7337825/
Читаю только УП и DW.


хм. вроде видео не постановочное. единственно что смущает - это подпись над видео в телеге.
если бы это видео выложили наши - то они бы не писали такое. а откуда взяли враги?
так что вопрос что это за видео и откуда это видео взялось все же для меня остается открытым. как и то почему закрыта голова фуфайкой когда у других тел не закрыто.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 кві, 2022 16:00

  mephala написав:. а откуда взяли враги
какая наивность... да во все вражеские ТГ каналы с нашей стороны льются видео с трупами орков, чтобы вызвать истерику. Примерно как и видео с допросами пленных и фото убитых кидают родным с издевательскими комментариями. Пранкеры звонят ихним родственникам (даже живых солдат) и говорят ваш ваня умер, а он жив.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 07 кві, 2022 16:03

vitaliian
но такое видео сливать - тупость полная.
во первых - такое видео будут использовать против нас же.
во вторых - они же сдаваться перестанут.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 кві, 2022 16:05

  mephala написав:хм. вроде видео не постановочное. единственно что смущает - это подпись над видео в телеге.
если бы это видео выложили наши - то они бы не писали такое. а откуда взяли враги?
так что вопрос что это за видео и откуда это видео взялось все же для меня остается открытым. как и то почему закрыта голова фуфайкой когда у других тел не закрыто.

Собственно где там негуманное к кому отношение. Военные попали в засаду. Их добили, и пошли дальше. Откуда у партизан возможности брать пленных оккупантов, когда надо бегать врага искать. Если бы видео не засняли на видео, то про это бы никто и не узнал, потому что таких случаев с обоих сторон каждый день - это война.
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 07 кві, 2022 16:12

  mephala написав:vitaliian
но такое видео сливать - тупость полная.
во первых - такое видео будут использовать против нас же.
во вторых - они же сдаваться перестанут.

Что вам сказать ..
Даже не смотря на видео, это оборона, орков сюда не звали они сами пришли и не меньше нашего убивают.

Единственное что у них отобрали телефоны, иначе контента тоже было бы море. Но посылавшие бояться, что за преступления придется отвечать. А наши снимают всё что хотят и куда хотят выкладывают.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 07 кві, 2022 16:27

  Starikan написав:Теперь у NYT новая тема: "украинские военные расстреляли хрипящих пленных"
Побоку уничтоженные украинские города, десятки тысяч убитых украинцев, на первом плане сенсация.
Намечается раздувание нового БЛМ :evil:
Бл.ди :evil: :evil:

Спеціально зайшов на NYT
Не бачу на перших шпальтах такого.
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ПС може війна війною а камерофони потрібно залишати удома!?
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Чет 07 кві, 2022 16:31

  prodigy написав:Сенат США одноголосно ухвалив закон, який уповноважує президента Джо Байдена активувати програму ленд-лізу для України. В останнє, цю програму було прийнято під час Другої світової війни.
Зокрема, такий документ дозволить прискорити передачу критично важливого військового обладнання та інших необхідних Україні для протистояння російській агресії речей, скоротивши бюрократичну тяганину

За даними видання, законопроєкт має ще розглянути Палата представників Конгресу США.

Як відомо, практика “ленд-лізу” широко застосовувалась в роки Другої світової війни, коли США на частково безоплатній основі постачали зброєю і стратегічними матеріалами союзників по антигітлерівській коаліції.

А зараз що заважає передати томагавки, хімарси та патріоти? Навіть срані тридцятирічні міги не дають.
До речі ленд ліз хто не знає, дають хамер для прикладу зараз а після війни або поверни хамер або заплати за нього повну вартість.
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Чет 07 кві, 2022 16:36

  prodigy написав:F-16 ДЛЯ УКРАЇНИ: українські пілоти зможуть літати на літаках НАТО, – Дроздов


Тобто НАТО очкує передати (може це такий план?) тридцятирічні міги передати але передасть сучасні літаки?
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Чет 07 кві, 2022 16:47

  Ukrainian написав: Тобто НАТО очкує передати (може це такий план?) тридцятирічні міги передати але передасть сучасні літаки?

Якщо мова про F16, то вони теж можуть бути тридцятирічні, щодо F15 взагалі мовчу
speedsx
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 кві, 2022 16:57

  speedsx написав:
  Ukrainian написав: Тобто НАТО очкує передати (може це такий план?) тридцятирічні міги передати але передасть сучасні літаки?

Якщо мова про F16, то вони теж можуть бути тридцятирічні, щодо F15 взагалі мовчу

https://texty.org.ua/articles/106211/da ... uhnyu-vps/
Ukrainian
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