Додано: Чет 07 кві, 2022 16:58

Starikan написав: mephala написав: Starikan написав: Теперь у NYT новая тема: "украинские военные расстреляли хрипящих пленных"

Побоку уничтоженные украинские города, десятки тысяч убитых украинцев, на первом плане сенсация.

Намечается раздувание нового БЛМ

Бл.ди Теперь у NYT новая тема: "украинские военные расстреляли хрипящих пленных"Побоку уничтоженные украинские города, десятки тысяч убитых украинцев, на первом плане сенсация.Намечается раздувание нового БЛМБл.ди а ссылку хоть дать на статью? только именно на оригинал а не кацапские перепечатки . а ссылку хоть дать на статью? только именно на оригинал а не

https://www.nytimes.com/live/2022/04/06 ... e-executed

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/04/7/7337825/

Читаю только УП и DW. Читаю только УП и DW.

УП це параша помойка, ще до другого Майдана перестав їх читати, бо вони постійно нагнітають зраду і не довіру до влади, ніколи нічого поганого про парашку не скажуть, максимум нейтральне або просто промовчать. А ось про Україну в них тільки цілодобово меседж "пропало все, нас зливають".Їх полуправда і нагнітання завжди йде по кремлівським темникам, увімкніть голову.Плюс вони завжди у курсі справ, що вкидають за порєбриком, або у курсі всього західного, коли йде хоть натяк на лінію "треба зрозуміти гвалтівників і вбивць з раши, бо в Європі вже не такі всі однозначні і суворі", співпадіння?Навіть наш ольгінський зрадник зРадіо постійно горлопанив, що всі українські новини фуфло, а ось якось "укрправда" його надрукувала, ой яка вона молодець.Справа в тому, що той ольгінський бот бомбив все і вся, дуже себе любив, за плагіат порвав би тут три майки на собі, а мене вразив той факт, що начебто друкування його зрадофілії "укрправдою" зрадіо дуже потішило, мовляв які вони молодці, завжди кажуть тільки те що треба, це велика шана, що вони вкрали в мене думки і цілодобову "працю" як погано в Україні, а буде щє гірше.Всі ці "комсомольські правди" харчуються з однієї кровавої годівниці!Да і по дойче веле теж люди помічали, що вони пропагандували що русіш треба розуміти, і ніколи нічого поганого про бензоколонку не знімали...