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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 680681682683
Повідомлення Додано: Чет 07 кві, 2022 16:58

  Starikan написав:
  mephala написав:
  Starikan написав:Теперь у NYT новая тема: "украинские военные расстреляли хрипящих пленных"
Побоку уничтоженные украинские города, десятки тысяч убитых украинцев, на первом плане сенсация.
Намечается раздувание нового БЛМ :evil:
Бл.ди :evil: :evil:
а ссылку хоть дать на статью? только именно на оригинал а не кацапские перепечатки.

https://www.nytimes.com/live/2022/04/06 ... e-executed
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/04/7/7337825/
Читаю только УП и DW.

УП це параша помойка, ще до другого Майдана перестав їх читати, бо вони постійно нагнітають зраду і не довіру до влади, ніколи нічого поганого про парашку не скажуть, максимум нейтральне або просто промовчать. А ось про Україну в них тільки цілодобово меседж "пропало все, нас зливають".
Їх полуправда і нагнітання завжди йде по кремлівським темникам, увімкніть голову.
Плюс вони завжди у курсі справ, що вкидають за порєбриком, або у курсі всього західного, коли йде хоть натяк на лінію "треба зрозуміти гвалтівників і вбивць з раши, бо в Європі вже не такі всі однозначні і суворі", співпадіння?
Навіть наш ольгінський зрадник зРадіо постійно горлопанив, що всі українські новини фуфло, а ось якось "укрправда" його надрукувала, ой яка вона молодець.
Справа в тому, що той ольгінський бот бомбив все і вся, дуже себе любив, за плагіат порвав би тут три майки на собі, а мене вразив той факт, що начебто друкування його зрадофілії "укрправдою" зрадіо дуже потішило, мовляв які вони молодці, завжди кажуть тільки те що треба, це велика шана, що вони вкрали в мене думки і цілодобову "працю" як погано в Україні, а буде щє гірше.
Всі ці "комсомольські правди" харчуються з однієї кровавої годівниці!
Да і по дойче веле теж люди помічали, що вони пропагандували що русіш треба розуміти, і ніколи нічого поганого про бензоколонку не знімали...
somilitark
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Повідомлення Додано: Чет 07 кві, 2022 17:02

  BIGor написав:Ну видео чего-то они с фашисткого телеграм канала взяли. В nytimes и раньше были проросийские публикации. Там надо смотреть кто журналист.

Війна вскриває хто є хто.
Треба скоріше накидати на вентилятор, паляться на дрібницях, дають прямі посилання на кремлівських пропагандонів. У агресора підгорає, починають помилятися.
somilitark
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Повідомлення Додано: Чет 07 кві, 2022 17:05

Дмитрий Кулеба: Битва между Украиной и российским агрессором за Донбасс будет похожа на Вторую мировую войну, с большими операциями, маневрами, участием тысяч танков, бронированных машин, самолетов, артиллерии. Это не будет локальная операция.

Масштаб предстоящего сражения подтвердил и Генсек НАТО: Мы ожидаем большого сражения на Донбассе, большого русского наступления. Путин не отказался от своего плана по контролю над Украиной и перемещает основные силы на восток для захвата Донбасса.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 07 кві, 2022 17:12

  vitaliian написав:Дмитрий Кулеба: Битва между Украиной и российским агрессором за Донбасс будет похожа на Вторую мировую войну, с большими операциями, маневрами, участием тысяч танков, бронированных машин, самолетов, артиллерии. Это не будет локальная операция.

Масштаб предстоящего сражения подтвердил и Генсек НАТО: Мы ожидаем большого сражения на Донбассе, большого русского наступления. Путин не отказался от своего плана по контролю над Украиной и перемещает основные силы на восток для захвата Донбасса.

По факту захоплено і контролюється на півдні вже два донбаси. Якби були ракети, якби Південмаш був завантажений разом з конструкторськими бюро замовленнями на ракети, то могли б потопити увесь чорноморський флот масовим залпом, розхерачити усю інфраструктуру у Білгородській і Ростовській областях - без підвозу палива і жд сполучення армія рашистів би розсипалася.
А тепер нашим хлопцям залишається тільки гинути там за Донбас вкотре.
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 07 кві, 2022 17:25

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Zebra написав:Якби були ракети

Можна ще додати якби були ядерні ракети то можна було б Москву та Пітер перетворити в ядерний попіл по завітах жиріка, якого чорти уже смажать в пеклі.
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Чет 07 кві, 2022 17:45

З початку повномасштабного вторгнення росія отримала від Європейського Союзу 35 мільярдів євро за енергоносії, водночас Україна отримала від ЄС лише мільярд євро допомоги.
Про це повідомив голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель, цитує Euronews.

Поки не перестануть купувати нафту в рашки, війна не скінчиться.
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