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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 680681682683684>
Повідомлення Додано: Чет 07 кві, 2022 16:57

  speedsx написав:
  Ukrainian написав: Тобто НАТО очкує передати (може це такий план?) тридцятирічні міги передати але передасть сучасні літаки?

Якщо мова про F16, то вони теж можуть бути тридцятирічні, щодо F15 взагалі мовчу

https://texty.org.ua/articles/106211/da ... uhnyu-vps/
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Повідомлення Додано: Чет 07 кві, 2022 17:02

  BIGor написав:Ну видео чего-то они с фашисткого телеграм канала взяли. В nytimes и раньше были проросийские публикации. Там надо смотреть кто журналист.

Війна вскриває хто є хто.
Треба скоріше накидати на вентилятор, паляться на дрібницях, дають прямі посилання на кремлівських пропагандонів. У агресора підгорає, починають помилятися.
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Повідомлення Додано: Чет 07 кві, 2022 17:05

Дмитрий Кулеба: Битва между Украиной и российским агрессором за Донбасс будет похожа на Вторую мировую войну, с большими операциями, маневрами, участием тысяч танков, бронированных машин, самолетов, артиллерии. Это не будет локальная операция.

Масштаб предстоящего сражения подтвердил и Генсек НАТО: Мы ожидаем большого сражения на Донбассе, большого русского наступления. Путин не отказался от своего плана по контролю над Украиной и перемещает основные силы на восток для захвата Донбасса.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 07 кві, 2022 17:12

  vitaliian написав:Дмитрий Кулеба: Битва между Украиной и российским агрессором за Донбасс будет похожа на Вторую мировую войну, с большими операциями, маневрами, участием тысяч танков, бронированных машин, самолетов, артиллерии. Это не будет локальная операция.

Масштаб предстоящего сражения подтвердил и Генсек НАТО: Мы ожидаем большого сражения на Донбассе, большого русского наступления. Путин не отказался от своего плана по контролю над Украиной и перемещает основные силы на восток для захвата Донбасса.

По факту захоплено і контролюється на півдні вже два донбаси. Якби були ракети, якби Південмаш був завантажений разом з конструкторськими бюро замовленнями на ракети, то могли б потопити увесь чорноморський флот масовим залпом, розхерачити усю інфраструктуру у Білгородській і Ростовській областях - без підвозу палива і жд сполучення армія рашистів би розсипалася.
А тепер нашим хлопцям залишається тільки гинути там за Донбас вкотре.
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 07 кві, 2022 17:25

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Zebra написав:Якби були ракети

Можна ще додати якби були ядерні ракети то можна було б Москву та Пітер перетворити в ядерний попіл по завітах жиріка, якого чорти уже смажать в пеклі.
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Чет 07 кві, 2022 17:45

З початку повномасштабного вторгнення росія отримала від Європейського Союзу 35 мільярдів євро за енергоносії, водночас Україна отримала від ЄС лише мільярд євро допомоги.
Про це повідомив голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель, цитує Euronews.

Поки не перестануть купувати нафту в рашки, війна не скінчиться.
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Чет 07 кві, 2022 19:00

  Zebra написав:
  vitaliian написав:Дмитрий Кулеба: Битва между Украиной и российским агрессором за Донбасс будет похожа на Вторую мировую войну, с большими операциями, маневрами, участием тысяч танков, бронированных машин, самолетов, артиллерии. Это не будет локальная операция.

Масштаб предстоящего сражения подтвердил и Генсек НАТО: Мы ожидаем большого сражения на Донбассе, большого русского наступления. Путин не отказался от своего плана по контролю над Украиной и перемещает основные силы на восток для захвата Донбасса.

По факту захоплено і контролюється на півдні вже два донбаси. Якби були ракети, якби Південмаш був завантажений разом з конструкторськими бюро замовленнями на ракети, то могли б потопити увесь чорноморський флот масовим залпом, розхерачити усю інфраструктуру у Білгородській і Ростовській областях - без підвозу палива і жд сполучення армія рашистів би розсипалася.
А тепер нашим хлопцям залишається тільки гинути там за Донбас вкотре.

Кому спасиба треба сказать, що нептунів та інших ракет не виготовили, що стугн не достатньо...?
Schmit
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 кві, 2022 19:04

  Schmit написав:
  Zebra написав:
  vitaliian написав:Дмитрий Кулеба: Битва между Украиной и российским агрессором за Донбасс будет похожа на Вторую мировую войну, с большими операциями, маневрами, участием тысяч танков, бронированных машин, самолетов, артиллерии. Это не будет локальная операция.

Масштаб предстоящего сражения подтвердил и Генсек НАТО: Мы ожидаем большого сражения на Донбассе, большого русского наступления. Путин не отказался от своего плана по контролю над Украиной и перемещает основные силы на восток для захвата Донбасса.

По факту захоплено і контролюється на півдні вже два донбаси. Якби були ракети, якби Південмаш був завантажений разом з конструкторськими бюро замовленнями на ракети, то могли б потопити увесь чорноморський флот масовим залпом, розхерачити усю інфраструктуру у Білгородській і Ростовській областях - без підвозу палива і жд сполучення армія рашистів би розсипалася.
А тепер нашим хлопцям залишається тільки гинути там за Донбас вкотре.

Кому спасиба треба сказать, що нептунів та інших ракет не виготовили, що стугн не достатньо...?

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BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 07 кві, 2022 19:16

В Иркутске компания по вывозу мусора заявила о предоставлении специальной льготы для семей ликвидированных в Украине оккупантов.
Их освободят от оплаты за услуги компании.

Заявление об этом иркутский региональный оператор мусора "РТ-НЭО Иркутск" опубликовал на своем сайте

Оператор утверждает, что спишет задолженности и пени, а новые начисления проводиться не будут.
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Повідомлення Додано: Чет 07 кві, 2022 19:23

РФ с самого начала никогда не наносила ударов по гражданским объектам на Украине — Песков в интервью Sky News
он реально всех считает идиотами, есть же интернет не сложно посмотреть Харьков, Чернигов, Ирпень, Бородянку. Миллион видео. Кто ж это всё разрушил?!
vitaliian
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