Дмитрий Кулеба: Битва между Украиной и российским агрессором за Донбасс будет похожа на Вторую мировую войну, с большими операциями, маневрами, участием тысяч танков, бронированных машин, самолетов, артиллерии. Это не будет локальная операция.
Масштаб предстоящего сражения подтвердил и Генсек НАТО: Мы ожидаем большого сражения на Донбассе, большого русского наступления. Путин не отказался от своего плана по контролю над Украиной и перемещает основные силы на восток для захвата Донбасса.
vitaliian написав:Дмитрий Кулеба: Битва между Украиной и российским агрессором за Донбасс будет похожа на Вторую мировую войну, с большими операциями, маневрами, участием тысяч танков, бронированных машин, самолетов, артиллерии. Это не будет локальная операция.
Масштаб предстоящего сражения подтвердил и Генсек НАТО: Мы ожидаем большого сражения на Донбассе, большого русского наступления. Путин не отказался от своего плана по контролю над Украиной и перемещает основные силы на восток для захвата Донбасса.
По факту захоплено і контролюється на півдні вже два донбаси. Якби були ракети, якби Південмаш був завантажений разом з конструкторськими бюро замовленнями на ракети, то могли б потопити увесь чорноморський флот масовим залпом, розхерачити усю інфраструктуру у Білгородській і Ростовській областях - без підвозу палива і жд сполучення армія рашистів би розсипалася. А тепер нашим хлопцям залишається тільки гинути там за Донбас вкотре.
З початку повномасштабного вторгнення росія отримала від Європейського Союзу 35 мільярдів євро за енергоносії, водночас Україна отримала від ЄС лише мільярд євро допомоги. Про це повідомив голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель, цитує Euronews.
Поки не перестануть купувати нафту в рашки, війна не скінчиться.
vitaliian написав:Дмитрий Кулеба: Битва между Украиной и российским агрессором за Донбасс будет похожа на Вторую мировую войну, с большими операциями, маневрами, участием тысяч танков, бронированных машин, самолетов, артиллерии. Это не будет локальная операция.
Масштаб предстоящего сражения подтвердил и Генсек НАТО: Мы ожидаем большого сражения на Донбассе, большого русского наступления. Путин не отказался от своего плана по контролю над Украиной и перемещает основные силы на восток для захвата Донбасса.
По факту захоплено і контролюється на півдні вже два донбаси. Якби були ракети, якби Південмаш був завантажений разом з конструкторськими бюро замовленнями на ракети, то могли б потопити увесь чорноморський флот масовим залпом, розхерачити усю інфраструктуру у Білгородській і Ростовській областях - без підвозу палива і жд сполучення армія рашистів би розсипалася. А тепер нашим хлопцям залишається тільки гинути там за Донбас вкотре.
Кому спасиба треба сказать, що нептунів та інших ракет не виготовили, що стугн не достатньо...?
vitaliian написав:Дмитрий Кулеба: Битва между Украиной и российским агрессором за Донбасс будет похожа на Вторую мировую войну, с большими операциями, маневрами, участием тысяч танков, бронированных машин, самолетов, артиллерии. Это не будет локальная операция.
Масштаб предстоящего сражения подтвердил и Генсек НАТО: Мы ожидаем большого сражения на Донбассе, большого русского наступления. Путин не отказался от своего плана по контролю над Украиной и перемещает основные силы на восток для захвата Донбасса.
По факту захоплено і контролюється на півдні вже два донбаси. Якби були ракети, якби Південмаш був завантажений разом з конструкторськими бюро замовленнями на ракети, то могли б потопити увесь чорноморський флот масовим залпом, розхерачити усю інфраструктуру у Білгородській і Ростовській областях - без підвозу палива і жд сполучення армія рашистів би розсипалася. А тепер нашим хлопцям залишається тільки гинути там за Донбас вкотре.
Кому спасиба треба сказать, що нептунів та інших ракет не виготовили, що стугн не достатньо...?