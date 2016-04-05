Zebra написав:Собственно где там негуманное к кому отношение. Военные попали в засаду. Их добили, и пошли дальше. Откуда у партизан возможности брать пленных оккупантов, когда надо бегать врага искать. Если бы видео не засняли на видео, то про это бы никто и не узнал, потому что таких случаев с обоих сторон каждый день - это война.
ето не темя для разговора и обсуждения. Все после расследования и експертиз - только експерт определит причину смерти и связь. все остальное - видео.
ЛАД написав:Свобода слова (настоящая, без всякой "видимости") - после войны.
Зараз для фронту важливіший кварталівський "Байрактар ньюс"?!
Для фронту телебачення взагалі неважливе. Сумніваюся, що на передку і не тільки у бійців є телеприймачі. І що Ви так вчепилися в ті "Байрактар ньюс"? Я її жодного раз не дивився, тому нічого не можу сказати про ту передачу. Але впевнений, що там не видали жодної воєнної таємниці і не допустили жодного антоукраїнського слова. А юмор ще нікому не заважав.
vitaliian написав:Дмитрий Кулеба: Битва между Украиной и российским агрессором за Донбасс будет похожа на Вторую мировую войну, с большими операциями, маневрами, участием тысяч танков, бронированных машин, самолетов, артиллерии. Это не будет локальная операция.
Масштаб предстоящего сражения подтвердил и Генсек НАТО: Мы ожидаем большого сражения на Донбассе, большого русского наступления. Путин не отказался от своего плана по контролю над Украиной и перемещает основные силы на восток для захвата Донбасса.
не совсем так-тогда маневрировали обе стороны,так же как с обеих сторон была авиация,сейчас ситуация очень несимметричная.Так же как и инициатива в выборе места и способа очередного удара целиком принадлежит одной стороне,вторая смогла ответить только запретом снимать и публиковать пораженные объекты
ЛАД написав:Свобода слова (настоящая, без всякой "видимости") - после войны.
Зараз для фронту важливіший кварталівський "Байрактар ньюс"?!
Для фронту телебачення взагалі неважливе. Сумніваюся, що на передку і не тільки у бійців є телеприймачі. І що Ви так вчепилися в ті "Байрактар ньюс"? Я її жодного раз не дивився, тому нічого не можу сказати про ту передачу. Але впевнений, що там не видали жодної воєнної таємниці і не допустили жодного антоукраїнського слова. А юмор ще нікому не заважав.
как раз для фронта информирование крайне важно-это в носу можно ковыряться по любому поводу,а можно и не ковыряться,а вотдля того,чтобы жертвовать своим здоровьем и жизнью,нужна очень сильная мотивация и её нужно поддерживать на таком уровне,когда человеку наплевать на голод,холод,недосыпание,обстрелы,смерть и ранение товарищей и прочие неудобства боевых действий.Все это,конечно,не чета проблемам,к примеру,выбора цвета обоев на кухню или обсуждения курса доллара в контексте чего бы то ни было,но все же нужно видеть,ради чего претерпеваешь все эти лишения вместо того чтобы флудить сидя за компом.
vitaliian написав:Дмитрий Кулеба: Битва между Украиной и российским агрессором за Донбасс будет похожа на Вторую мировую войну, с большими операциями, маневрами, участием тысяч танков, бронированных машин, самолетов, артиллерии. Это не будет локальная операция.
Масштаб предстоящего сражения подтвердил и Генсек НАТО: Мы ожидаем большого сражения на Донбассе, большого русского наступления. Путин не отказался от своего плана по контролю над Украиной и перемещает основные силы на восток для захвата Донбасса.
По факту захоплено і контролюється на півдні вже два донбаси. Якби були ракети, якби Південмаш був завантажений разом з конструкторськими бюро замовленнями на ракети, то могли б потопити увесь чорноморський флот масовим залпом, розхерачити усю інфраструктуру у Білгородській і Ростовській областях - без підвозу палива і жд сполучення армія рашистів би розсипалася. А тепер нашим хлопцям залишається тільки гинути там за Донбас вкотре.
Кому спасиба треба сказать, що нептунів та інших ракет не виготовили, що стугн не достатньо...?
Председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли на заседании Сената США заявил, что "война России с Украиной будет долгой и изматывающей". По его словам, Украина не станет мириться с потерей своей территориальной целостности, а признаков того, что Москва прекратит свою агрессию, пока тоже нет.
Он также сообщил, что Пентагон уже передал Украине 60 тысяч ПТРК и 25 тысяч ПЗРК.
Schmit во всем мире нет столько танков и самолетов.Если все эти ПТРК и ПЗРК сложить в кучу и взорвать,то мощность взрыва (суммарное энерговыделение ВВ боевых частей и топлива реактивных двигателей) составит не менее килотонны в тротиловом эквиваленте,что соизмеримо с тактическим ЯО.Для сравнения-в порту Бейрута взорвалось 2700 т. аммиачной селитры,т.е. около 2 килотонн тротилового эквивалента.
Востаннє редагувалось Хомяк в Чет 07 кві, 2022 20:47, всього редагувалось 1 раз.
По поводу тех, кто расстреливает на камеру и выкладывает - гнать таких. Пусть этот грузинский легион с таким подходом едет к себе на Родину и там отстреливает, тем более в Грузии сейчас много любителей руzкого мира.
Все верно, камеры лишние.
Проблема только в том, что засняли и выложили видео?