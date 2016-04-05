Додано: Чет 07 кві, 2022 21:03

Hotab написав: ЛАД написав: Zebra написав: ------------------------

Бывалый

мизинцев официально заявлял, что убили 93 гражданских возле Мариуполя

https://www.unian.net/war/rossiyane-ubi ... 73888.html



По поводу тех, кто расстреливает на камеру и выкладывает - гнать таких. Пусть этот грузинский легион с таким подходом едет к себе на Родину и там отстреливает, тем более в Грузии сейчас много любителей руzкого мира.

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Все верно, камеры лишние. ------------------------мизинцев официально заявлял, что убили 93 гражданских возле МариуполяПо поводу тех, кто расстреливает на камеру и выкладывает - гнать таких. Пусть этот грузинский легион с таким подходом едет к себе на Родину и там отстреливает, тем более в Грузии сейчас много любителей руzкого мира.-------------------------Все верно, камеры лишние.

Проблема только в том, что засняли и выложили видео? Проблема только в том, что засняли и выложили видео?

Да, только в этом.

Да будет вам известно, что в тактике подготовки спецназа при обнаружении их на чужой территории они обязаны убить (ну или как минимум нейтрализовать надолго) всякого, кто их обнаружил. Ребенок это , или женщина - не имеет значения.

На видео - это тяжёлые раненые. Спасать или тащить их на себе ДРГ не будет. Если он выживет , то выдаст.

Это, на видео, было самое обычное нормальное решение подобного рода проблемы.

Но снимать не надо было. Да, только в этом.Да будет вам известно, что в тактике подготовки спецназа при обнаружении их на чужой территории они обязаны убить (ну или как минимум нейтрализовать надолго) всякого, кто их обнаружил. Ребенок это , или женщина - не имеет значения.На видео - это тяжёлые раненые. Спасать или тащить их на себе ДРГ не будет. Если он выживет , то выдаст.Это, на видео, было самое обычное нормальное решение подобного рода проблемы.Но снимать не надо было.

то, что не надо было снимать, это само собой.Но я не уверен, что это был спецназ, действующий в тылу противника. Кроме того, как Вы написали, есть вариант "нейтрализовать надолго". Тот раненый, похоже, был "нейтрализован надолго".Я согласен с объяснением Подоляка, что такое могло быть на эмоциях и могло случиться в любых условиях (даже не в тылу врага). Вспомните выступления на ТВ и не только с призывами убивать всех подряд. Позже появились комментарии (в т.ч. и у Арестовича), что мы не орки и с пленными надо вести себя в соответствии с женевскими соглашениями. После этого такие призывы исчезли.А если это был спецназ, действующий в тылу врага, то они грубо нарушили собственные правила - их операции тайные.