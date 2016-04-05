По поводу тех, кто расстреливает на камеру и выкладывает - гнать таких. Пусть этот грузинский легион с таким подходом едет к себе на Родину и там отстреливает, тем более в Грузии сейчас много любителей руzкого мира.
Все верно, камеры лишние.
Проблема только в том, что засняли и выложили видео?
Да, только в этом. Да будет вам известно, что в тактике подготовки спецназа при обнаружении их на чужой территории они обязаны убить (ну или как минимум нейтрализовать надолго) всякого, кто их обнаружил. Ребенок это , или женщина - не имеет значения. На видео - это тяжёлые раненые. Спасать или тащить их на себе ДРГ не будет. Если он выживет , то выдаст. Это, на видео, было самое обычное нормальное решение подобного рода проблемы. Но снимать не надо было.
Хомяк написав:Он также сообщил, что Пентагон уже передал Украине 60 тысяч ПТРК и 25 тысяч ПЗРК.
Это все муйня. Там и обычные типа РПГ в этом числе. И да, без тяжёлого наступательного нам юг Херсонщины не вернуть. Но кровь с них пить будем.
Востаннє редагувалось Hotab в Чет 07 кві, 2022 20:50, всього редагувалось 2 разів.
V2 написав:--------------------------- ЛАД Свобода слова (настоящая, без всякой "видимости") - после войны. ---------------------------- Зараз для фронту важливіший кварталівський "Байрактар ньюс"?!
Для фронту телебачення взагалі неважливе. Сумніваюся, що на передку і не тільки у бійців є телеприймачі. І що Ви так вчепилися в ті "Байрактар ньюс"? Я її жодного раз не дивився, тому нічого не можу сказати про ту передачу. Але впевнений, що там не видали жодної воєнної таємниці і не допустили жодного антоукраїнського слова. А юмор ще нікому не заважав.
как раз для фронта информирование крайне важно-это в носу можно ковыряться по любому поводу,а можно и не ковыряться,а вотдля того,чтобы жертвовать своим здоровьем и жизнью,нужна очень сильная мотивация и её нужно поддерживать на таком уровне,когда человеку наплевать на голод,холод,недосыпание,обстрелы,смерть и ранение товарищей и прочие неудобства боевых действий.Все это,конечно,не чета проблемам,к примеру,выбора цвета обоев на кухню или обсуждения курса доллара в контексте чего бы то ни было,но все же нужно видеть,ради чего претерпеваешь все эти лишения вместо того чтобы флудить сидя за компом.
Много слов. Вы считаете, что на фронте есть такое средство информирования как телевизор?
Казахстанський банк Altyn Bank, у якому понад 50 відсотків власності належить китайському банку, дозволяє громадянам Російської Федерації обходити санкції - дистанційно оформлювати віртуальні картки міжнародних платіжних систем Visa/Mastercard та замовляти пластикові картки кур’єрською доставкою.
Журналісти «Схем» звернулись до Altyn Bank як потенційні клієнти і поцікавились щодо можливості оформлення карток для громадян Росії. Через месенджер WhatsApp у банку підтвердили, що «цифрову карту можна відкрити моментально», та додали, що також «доступно випустити цифрову карту в пластику і замовити доставку кур’єром».
vitaliian написав:Дмитрий Кулеба: Битва между Украиной и российским агрессором за Донбасс будет похожа на Вторую мировую войну, с большими операциями, маневрами, участием тысяч танков, бронированных машин, самолетов, артиллерии. Это не будет локальная операция.
Масштаб предстоящего сражения подтвердил и Генсек НАТО: Мы ожидаем большого сражения на Донбассе, большого русского наступления. Путин не отказался от своего плана по контролю над Украиной и перемещает основные силы на восток для захвата Донбасса.
не совсем так-тогда маневрировали обе стороны,так же как с обеих сторон была авиация,сейчас ситуация очень несимметричная.Так же как и инициатива в выборе места и способа очередного удара целиком принадлежит одной стороне,вторая смогла ответить только запретом снимать и публиковать пораженные объекты
По поводу тех, кто расстреливает на камеру и выкладывает - гнать таких. Пусть этот грузинский легион с таким подходом едет к себе на Родину и там отстреливает, тем более в Грузии сейчас много любителей руzкого мира.
Все верно, камеры лишние.
Проблема только в том, что засняли и выложили видео?
Якобы сенсация. А по факту это война, перешев границу с оружием в руках в виде вооруженного формирования, видя надписи с буквами "і", "є", "ї" по сути должен был отдавать себе отчет, что можешь быть убит сразу, не сразу, после допроса, добит даже своим командиром из гуманных побуждений.
Востаннє редагувалось Zebra в Чет 07 кві, 2022 20:53, всього редагувалось 1 раз.
По поводу тех, кто расстреливает на камеру и выкладывает - гнать таких. Пусть этот грузинский легион с таким подходом едет к себе на Родину и там отстреливает, тем более в Грузии сейчас много любителей руzкого мира. ------------------------- Все верно, камеры лишние.
Проблема только в том, что засняли и выложили видео?
Да, только в этом. Да будет вам известно, что в тактике подготовки спецназа при обнаружении их на чужой территории они обязаны убить (ну или как минимум нейтрализовать надолго) всякого, кто их обнаружил. Ребенок это , или женщина - не имеет значения. На видео - это тяжёлые раненые. Спасать или тащить их на себе ДРГ не будет. Если он выживет , то выдаст. Это, на видео, было самое обычное нормальное решение подобного рода проблемы. Но снимать не надо было.
то, что не надо было снимать, это само собой. Но я не уверен, что это был спецназ, действующий в тылу противника. Кроме того, как Вы написали, есть вариант "нейтрализовать надолго". Тот раненый, похоже, был "нейтрализован надолго". Я согласен с объяснением Подоляка, что такое могло быть на эмоциях и могло случиться в любых условиях (даже не в тылу врага). Вспомните выступления на ТВ и не только с призывами убивать всех подряд. Позже появились комментарии (в т.ч. и у Арестовича), что мы не орки и с пленными надо вести себя в соответствии с женевскими соглашениями. После этого такие призывы исчезли. А если это был спецназ, действующий в тылу врага, то они грубо нарушили собственные правила - их операции тайные.
Zebra написав:Якобы сенсация. А по факту это война, перешев границу с оружием в руках в виде вооруженного формирования, видя надписи с буквами "і", "є", "ї" по сути должен был отдавать себе отчет, что можешь быть убит сразу, не сразу, после допроса, добит даже своим командиром из гуманных побуждений.
На том видео слышно где-то сбоку (не от оператора) слово "мародёры". Видимо их перед этим поймали с чужими личными вещами, может даже женскими. Поэтому тут не та ситуация, когда выходят с белым флагом и добровольно слаживают оружие, и вроде как положено проявить гуманность и соблюдать какие-то правила. Поэтому и повели себя с ними - так как повели.
Возможно их сразу просто поймали и задержали. А потом "выяснились новые обстоятельства"
Чисто личное мнение, меня ж там не было
Востаннє редагувалось Вкладчик1234 в Чет 07 кві, 2022 21:13, всього редагувалось 3 разів.
Хомяк написав:ЛАД если находят чем видосы поснимать и как выложить,то и все доступные новости смотрят-от своевременного информирования зависит жизнь и здоровье
Разговор у нас, вроде, шёл о ТВ. Видосы смотрят, снимают и выкладывают с мобилки, а не с телевизора. И очень сомневаюсь, что от информации, которая сегодня есть во всяких телеграмм-каналах "зависит жизнь и здоровье" бойца на фронте.
Хомяк написав:Schmit во всем мире нет столько танков и самолетов.Если все эти ПТРК и ПЗРК сложить в кучу и взорвать,то мощность взрыва (суммарное энерговыделение ВВ боевых частей и топлива реактивных двигателей) составит не менее килотонны в тротиловом эквиваленте,что соизмеримо с тактическим ЯО.Для сравнения-в порту Бейрута взорвалось 2700 т. аммиачной селитры,т.е. около 2 килотонн тротилового эквивалента.
Повезло, что союзники додумались до войны дать хотя бы ПТРК/ПЗРК. Но громов/нептунов/вильх это не заменит. А если бы не дали, на сколько больше территории мы бы потеряли? О чем думали наши власти, на что рассчитывали все годы? Даже не удосужились вовремя вывезти склады КБ Луч (этим занимался всеми оплеванный Пашинский). Разборки касательно оружия: что происходит между «Укроборонпромом» и КБ «Луч»?
Востаннє редагувалось Schmit в Чет 07 кві, 2022 21:21, всього редагувалось 1 раз.