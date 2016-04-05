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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 07 кві, 2022 21:18
ЛАД написав: Хомяк написав:ЛАД
если находят чем видосы поснимать и как выложить,то и все доступные новости смотрят-от своевременного информирования зависит жизнь и здоровье
Разговор у нас, вроде, шёл о ТВ.
Видосы смотрят, снимают и выкладывают с мобилки, а не с телевизора.
И очень сомневаюсь, что от информации, которая сегодня есть во всяких телеграмм-каналах
"зависит жизнь и здоровье" бойца на фронте.
никто не апрещает смотреть тв программу на смартфоне.Если Вы не в курсе,то из новостей разрешен только официальный марафон.Сомневайтесь сколько Вам угодно,но когда речь идет о жизни и здоровье,то перерывают все доступные источники,чтобы понимать к чему клонится ситуация,окромя того,что доступно непосредственному визуальному наблюдению.
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Додано: Чет 07 кві, 2022 21:19
ЛАД написав:
Кроме того, как Вы написали, есть вариант "нейтрализовать надолго". Тот раненый, похоже, был "нейтрализован надолго".
Тут сразу можно порассуждать, что гуманнее "оставить хрипеть на растерзание зверей, или добить".
Напоминаю, тащить на спине их в госпиталь - вообще не вариант. Хотя это, и только это от них требуют военные законы, или "законы войны .
Востаннє редагувалось Hotab
в Чет 07 кві, 2022 21:21, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 07 кві, 2022 21:20
Кстати, а куда пропал глава СБУ Баканов, что то его вообще не слышно.
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Додано: Чет 07 кві, 2022 21:24
Zebra написав: ЛАД написав:
..............
Проблема только в том, что засняли и выложили видео?
Якобы сенсация. А по факту это война, перешев границу с оружием в руках в виде вооруженного формирования, видя надписи с буквами "і", "є", "ї" по сути должен был отдавать себе отчет, что можешь быть убит сразу, не сразу, после допроса, добит даже своим командиром из гуманных побуждений.
Да это вообще не сенсация.
Так же, как не сенсация и мародёрство, и изнасилования. Всё это достаточно обычные вещи во время войны.
И каких-то 200 лет это так и рассматривалось. В старину при захвате городов солдатам давали вполне официально пару-тройку дней на разграбление.
Но сегодня мы стали "цивилизованными", установили "правила ведения войны" и всё это рассматривается как военные преступления.Вкладчик1234
Видимо их перед этим поймали с чужими личными вещами, может даже женскими.
Поэтому тут не та ситуация, когда выходят с белым флагом и добровольно слаживают оружие, и вроде как положено проявить гуманность и соблюдать какие-то правила. Поэтому и повели себя с ними - так как повели.
Возможно их сразу просто поймали и задержали. А потом "выяснились новые обстоятельства"
По нынешним законам поведение с пленными не зависит от того, мародёры они или нет, вышли с белым флагом или были взяты в бою. Пленный есть пленный и правила одинаковы.
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Додано: Чет 07 кві, 2022 21:29
Hotab написав: ЛАД написав:
Кроме того, как Вы написали, есть вариант "нейтрализовать надолго". Тот раненый, похоже, был "нейтрализован надолго".
Тут сразу можно порассуждать, что гуманнее "оставить хрипеть на растерзание зверей, или добить".
Напоминаю, тащить на спине их в госпиталь - вообще не вариант. Хотя это, и только это от них требуют военные законы, или "законы войны .
Можно порассуждать.
Если это действительно спецназ в тылу врага, тем более, если у него есть дальнейшие задачи, то понятно, что тащить на спине никто не будет. Но если это спецназ, то им строго запрещено выкладывать "видосики" о своей деятельности. За такие "видосики" на фоне трупов спецуру выгнали бы к чёртовой матери.
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Додано: Чет 07 кві, 2022 21:30
Starikan написав:
Читаю только УП и DW.
ДойчеВелле -- ватная конторка же, зачем её читать
Во всяком случае бразильская (убедился сам), да и исходная немецкая часть (слышал от ряда самих немцев).
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Додано: Чет 07 кві, 2022 21:41
ЛАД написав: Хомяк написав:ЛАД
если находят чем видосы поснимать и как выложить,то и все доступные новости смотрят-от своевременного информирования зависит жизнь и здоровье
Разговор у нас, вроде, шёл о ТВ.
Видосы смотрят, снимают и выкладывают с мобилки, а не с телевизора.
И очень сомневаюсь, что от информации, которая сегодня есть во всяких телеграмм-каналах
"зависит жизнь и здоровье" бойца на фронте.
Да любая публичная информация по СМИ является слишком общей для бойца в окопе. Нигде не излагаются маневры врага с точностью даже до нескольких км.
Так что, роль ТВ - исключительно "политинформация". С этой точки зрения и надо анализировать передачи того же "эспресо".
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Додано: Чет 07 кві, 2022 21:46
ЛАД написав:
По нынешним законам поведение с пленными не зависит от того, мародёры они или нет, вышли с белым флагом или были взяты в бою. Пленный есть пленный и правила одинаковы.
Суть пленного на поле боя размывчата. Пока солдат противника не выведен с поля боя, он представляет опасность. На территорию сражения он пришел убивать или быть убитым. Пленный становится пленным, если был выведен с поля боя, обезоружен и взят под стражу. Если после этого против него совершаются насильственные действия, либо казнь - это преступление. Если же вражеского солдата добили на поле боя, значит это военная целесообразность в условиях военной обстановки. Статус пленного он мог не получить, даже если бы этого хотел, любая сторона не обязана отягощаться на поле боя пленными солдатами в боевых условиях, как этого хотели международные юристы и гуманисты, она выполняет боевые задачи по ликвидации противника.
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Додано: Чет 07 кві, 2022 21:53
ЛАД написав:
По нынешним законам поведение с пленными не зависит от того, мародёры они или нет, вышли с белым флагом или были взяты в бою. Пленный есть пленный и правила одинаковы.
Я не пойму почему все решили что они пленные ? Насколько я понял по видео, они были убиты в бою (один почти убитый), в плен их не брали. Конечно они могли его попытаться спасти, с точки зрения гуманности это правильно. Но видимо на тот момент их адреналин после боя, злость, или обстоятельства вынудили поступить именно так.
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Додано: Чет 07 кві, 2022 22:11
Zebra написав: ЛАД написав:
По нынешним законам поведение с пленными не зависит от того, мародёры они или нет, вышли с белым флагом или были взяты в бою. Пленный есть пленный и правила одинаковы.
Суть пленного на поле боя размывчата. Пока солдат противника не выведен с поля боя, он представляет опасность. На территорию сражения он пришел убивать или быть убитым. Пленный становится пленным, если был выведен с поля боя, обезоружен и взят под стражу. Если после этого против него совершаются насильственные действия, либо казнь - это преступление. Если же вражеского солдата добили на поле боя, значит это военная целесообразность в условиях военной обстановки. Статус пленного он мог не получить, даже если бы этого хотел, любая сторона не обязана отягощаться на поле боя пленными солдатами в боевых условиях, как этого хотели международные юристы и гуманисты, она выполняет боевые задачи по ликвидации противника.
зебра,вы призываете к совершению военных преступлений и тем самым сами совершаете уголовное правонарушение.По поводу обязанностей-согласно Женевской конвенции,любой человек с оружием является законной целью,хоть в форме хоть без,как только он лишается оружия или возможности его использовать-он военнопленный,если в форме и уголовный преступник,если без формы и иных опознавательных знаков принадлежности к вооруженным силам.
Востаннє редагувалось Хомяк
в Чет 07 кві, 2022 22:16, всього редагувалось 1 раз.
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