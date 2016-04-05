Додано: Чет 07 кві, 2022 21:24

Zebra написав: ЛАД написав: ..............

Проблема только в том, что засняли и выложили видео? ..............Проблема только в том, что засняли и выложили видео?

Якобы сенсация. А по факту это война, перешев границу с оружием в руках в виде вооруженного формирования, видя надписи с буквами "і", "є", "ї" по сути должен был отдавать себе отчет, что можешь быть убит сразу, не сразу, после допроса, добит даже своим командиром из гуманных побуждений. Якобы сенсация. А по факту это война, перешев границу с оружием в руках в виде вооруженного формирования, видя надписи с буквами "і", "є", "ї" по сути должен был отдавать себе отчет, что можешь быть убит сразу, не сразу, после допроса, добит даже своим командиром из гуманных побуждений.

Видимо их перед этим поймали с чужими личными вещами, может даже женскими.

Поэтому тут не та ситуация, когда выходят с белым флагом и добровольно слаживают оружие, и вроде как положено проявить гуманность и соблюдать какие-то правила. Поэтому и повели себя с ними - так как повели.



Возможно их сразу просто поймали и задержали. А потом "выяснились новые обстоятельства"

Да это вообще не сенсация.Так же, как не сенсация и мародёрство, и изнасилования. Всё это достаточно обычные вещи во время войны.И каких-то 200 лет это так и рассматривалось. В старину при захвате городов солдатам давали вполне официально пару-тройку дней на разграбление.Но сегодня мы стали "цивилизованными", установили "правила ведения войны" и всё это рассматривается как военные преступления.По нынешним законам поведение с пленными не зависит от того, мародёры они или нет, вышли с белым флагом или были взяты в бою. Пленный есть пленный и правила одинаковы.