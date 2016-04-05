Додано: Чет 07 кві, 2022 22:28

Хомяк написав: зебра,вы призываете к совершению военных преступлений и тем самым сами совершаете уголовное правонарушение.По поводу обязанностей-согласно Женевской конвенции,любой человек с оружием является законной целью,хоть в форме хоть без,как только он лишается оружия или возможности его использовать-он военнопленный зебра,вы призываете к совершению военных преступлений и тем самым сами совершаете уголовное правонарушение.По поводу обязанностей-согласно Женевской конвенции,любой человек с оружием является законной целью,хоть в форме хоть без,как только он лишается оружия или возможности его использовать-он военнопленный

Как в условиях военной обстановки, боевых операций можно точно знать, что солдат противника обезоружен? Может у него в руке граната без чеки? Он может в любой момент схватиться за нож. Может обманывать, притворяться раненным. Я уверен, что Женевская конвенция вообще хочет, чтоб войн не было, но по факту взятие в плен не является целью войны, боевая задача военных - ликвидация противника. Поэтому я считаю, что статус пленного вражеский солдат получает только в том случае, если выведен с поля боя и взят под стражу, то есть у него уже не остается объективной возможности продолжать боевые действия, или подорвать противника гранатой, даже будучи тяжело раненным.