RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 684685686687>
Повідомлення Додано: Чет 07 кві, 2022 22:15

  juristkostya написав:
  ЛАД написав:
  Хомяк написав:ЛАД если находят чем видосы поснимать и как выложить,то и все доступные новости смотрят-от своевременного информирования зависит жизнь и здоровье

Разговор у нас, вроде, шёл о ТВ.
Видосы смотрят, снимают и выкладывают с мобилки, а не с телевизора.
И очень сомневаюсь, что от информации, которая сегодня есть во всяких телеграмм-каналах
"зависит жизнь и здоровье" бойца на фронте.

Да любая публичная информация по СМИ является слишком общей для бойца в окопе. Нигде не излагаются маневры врага с точностью даже до нескольких км.
Так что, роль ТВ - исключительно "политинформация". С этой точки зрения и надо анализировать передачи того же "эспресо".

а выбора-то нету,приходится рыться в том,что есть.Или к каждому в окопе приставить рецензента,чтобы подавал свежие сводки с разведданными ЦРУ и подключить онлайн-трансляцию со всех спутников и каждому выдать по разведовательному беспилотнику?
Хомяк
 
Повідомлень: 82
З нами з: 15.03.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 07 кві, 2022 22:22

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Если это действительно спецназ в тылу

Да не важно, спецназ или дрг. У них свои задачи. Это разбита одна колонна, будут скоро ехать другие. Их задача быстро сменить локацию и готовить новую засаду. Им надо тащить на спине этого тяжёлого рашиста?? Вы серьезно??
Спецназ я вам привел как пример, что гуманные законы войны не работают почти нигде.
Что касается "не выкладывают видео".. ну так эпоха какая. Тиктокеров. Да и видео мы увидели через несколько дней, как свиньи уже из Беларуси награбленное отправили домой. Не секретное вроде как.
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7488
З нами з: 15.02.09
Подякував: 511 раз.
Подякували: 1795 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 07 кві, 2022 22:28

  Хомяк написав:зебра,вы призываете к совершению военных преступлений и тем самым сами совершаете уголовное правонарушение.По поводу обязанностей-согласно Женевской конвенции,любой человек с оружием является законной целью,хоть в форме хоть без,как только он лишается оружия или возможности его использовать-он военнопленный

Как в условиях военной обстановки, боевых операций можно точно знать, что солдат противника обезоружен? Может у него в руке граната без чеки? Он может в любой момент схватиться за нож. Может обманывать, притворяться раненным. Я уверен, что Женевская конвенция вообще хочет, чтоб войн не было, но по факту взятие в плен не является целью войны, боевая задача военных - ликвидация противника. Поэтому я считаю, что статус пленного вражеский солдат получает только в том случае, если выведен с поля боя и взят под стражу, то есть у него уже не остается объективной возможности продолжать боевые действия, или подорвать противника гранатой, даже будучи тяжело раненным.
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11124
З нами з: 21.09.12
Подякував: 1650 раз.
Подякували: 2417 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 07 кві, 2022 22:42

  Хомяк написав:а выбора-то нету,приходится рыться в том,что есть.Или к каждому в окопе приставить рецензента,чтобы подавал свежие сводки с разведданными ЦРУ и подключить онлайн-трансляцию со всех спутников и каждому выдать по разведовательному беспилотнику?
ну, насколько я понимаю, наши части нынче вполне обеспечены актуальной развединформацией. Просмотр "официального" ТВ даст им разве что глобальное понимание "страна не сдается". Это хорошо, но непосредственно к выживанию не относится.
juristkostya
 
Повідомлень: 4243
З нами з: 08.12.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1101 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 07 кві, 2022 22:42

Когда-то русских страшно напугали видосы отрезанных чеченами голов их солдат. Вот они их до смерти и боятся все. Прямо с молоком матери впитывают страх.
россия - страна понтов. Они поколениями живут сказками, слухами, иллюзиями. с десяток видео снять, где режут головы их солдатам, эффект будет огромный.
Вместо этого тысячи блогеров, певичек разных в слезах умоляют осиановите войну. Кого вы блд просите? Вы просите, а они кайфуют.
А вот головы отрезать. Уважение появится. Это вроде как на их язык перейти - как у Пушкина помните, про голову?
Востаннє редагувалось beee в Чет 07 кві, 2022 22:44, всього редагувалось 1 раз.
beee
 
Повідомлень: 362
З нами з: 26.11.19
Подякував: 28 раз.
Подякували: 122 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 07 кві, 2022 22:43

  Хомяк написав:топай в военкомат,там по быстряку все растолкуют,заодно заранее сам подумаешь,как недвусмысленно продемонстрировать,что у тебя в руках нет оружия ))))на диванчике сидя вы все такие умные,а под первыми пулями куда вся прыть девается.Вся твоя агрессия-это следствие панического страха за твою ничтожную жизнь.И единственный выход,который тебе видится-издеваться над безоружными.Запомни,не тебе умничать,как поступать с пленными,которых не ты в плен взял.Иди на фронт,набери пленных,если сам раньше не сдашься,тогда и будешь рассуждать,как с пленными поступать.

Я в окружении прожил месяц в 5 километрах от линии фронта. Пленных особо не берет ни одна, ни другая сторона. Так что не нужно развивать романтизм о женевской конвенции, реальность отличается от того, что прописали гуманисты. Чернигов бомбили особенно в последние дни с особой жестокостью, в том числе кассетными боеприпасами в отместку, потому что убитых рашистов под черниговом было слишком много, их никто в плен не брал.
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11124
З нами з: 21.09.12
Подякував: 1650 раз.
Подякували: 2417 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 07 кві, 2022 22:47

  juristkostya написав:
  Хомяк написав:а выбора-то нету,приходится рыться в том,что есть.Или к каждому в окопе приставить рецензента,чтобы подавал свежие сводки с разведданными ЦРУ и подключить онлайн-трансляцию со всех спутников и каждому выдать по разведовательному беспилотнику?
ну, насколько я понимаю, наши части нынче вполне обеспечены актуальной развединформацией. Просмотр "официального" ТВ даст им разве что глобальное понимание "страна не сдается". Это хорошо, но непосредственно к выживанию не относится.

и как,по Вашему пониманию происходит донесение актуальной развединформации до каждого бойца?Причем в соответствии с его уровнем доступа к секретной информацией?Им доносится только боевая задача,а политруков,которые проводили бы политинформации,по штату не положено,так же как и секретарш и референтов.
Хомяк
 
Повідомлень: 82
З нами з: 15.03.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 07 кві, 2022 22:47

О смотрите как тут козломордые про конвенцию залепетали.
Грабить и насиловать это вроде как нормально.
А вот пленный это уже правила нужны.
Какая конвенция мокшаны? Война объявлена, что-ли? Войны у вас нет. Пуйло сказал операция
beee
 
Повідомлень: 362
З нами з: 26.11.19
Подякував: 28 раз.
Подякували: 122 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 07 кві, 2022 22:53

  Хомяк написав:
  juristkostya написав:
  Хомяк написав:а выбора-то нету,приходится рыться в том,что есть.Или к каждому в окопе приставить рецензента,чтобы подавал свежие сводки с разведданными ЦРУ и подключить онлайн-трансляцию со всех спутников и каждому выдать по разведовательному беспилотнику?
ну, насколько я понимаю, наши части нынче вполне обеспечены актуальной развединформацией. Просмотр "официального" ТВ даст им разве что глобальное понимание "страна не сдается". Это хорошо, но непосредственно к выживанию не относится.

и как,по Вашему пониманию происходит донесение актуальной развединформации до каждого бойца?Причем в соответствии с его уровнем доступа к секретной информацией?Им доносится только боевая задача,а политруков,которые проводили бы политинформации,по штату не положено,так же как и секретарш и референтов.

Ещё раз: ваш тезис, что "информация из телевизора нужна бойцу для сохранения жизни и здоровья" откровенно нелеп. Не понимаю, о чем вы пытаетесь спорить.
juristkostya
 
Повідомлень: 4243
З нами з: 08.12.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1101 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 07 кві, 2022 23:01

  juristkostya написав:
  Хомяк написав:
  juristkostya написав:ну, насколько я понимаю, наши части нынче вполне обеспечены актуальной развединформацией. Просмотр "официального" ТВ даст им разве что глобальное понимание "страна не сдается". Это хорошо, но непосредственно к выживанию не относится.

и как,по Вашему пониманию происходит донесение актуальной развединформации до каждого бойца?Причем в соответствии с его уровнем доступа к секретной информацией?Им доносится только боевая задача,а политруков,которые проводили бы политинформации,по штату не положено,так же как и секретарш и референтов.

Ещё раз: ваш тезис, что "информация из телевизора нужна бойцу для сохранения жизни и здоровья" откровенно нелеп. Не понимаю, о чем вы пытаетесь спорить.
а с отчего ли это Вы решили,что я написал,что ему нужна информация именно из телевизора?Я написал,что в стрессовом состоянии в ситуации в значительной меры неопределенности,сопровождающейся постянной опасностью для самого бойца и окружающих,человек постоянно находится в состоянии напряженной настороженности,вот и следит за всеми доступными источниками информации,хотя большинство из получаемого потока для него бесполезны.Если даже в обычной обстановке многие люди гаджетозависимы и лишение телефона вызывает стресс и тревогу,то чего уж говорить о состоянии запредельной стрессовой мобилизации.
Хомяк
 
Повідомлень: 82
З нами з: 15.03.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 684685686687>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 93021
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 447675
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 2676
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (833)
08.04.2022 00:52
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.