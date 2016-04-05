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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 07 кві, 2022 22:15
juristkostya написав: ЛАД написав: Хомяк написав:ЛАД
если находят чем видосы поснимать и как выложить,то и все доступные новости смотрят-от своевременного информирования зависит жизнь и здоровье
Разговор у нас, вроде, шёл о ТВ.
Видосы смотрят, снимают и выкладывают с мобилки, а не с телевизора.
И очень сомневаюсь, что от информации, которая сегодня есть во всяких телеграмм-каналах
"зависит жизнь и здоровье" бойца на фронте.
Да любая публичная информация по СМИ является слишком общей для бойца в окопе. Нигде не излагаются маневры врага с точностью даже до нескольких км.
Так что, роль ТВ - исключительно "политинформация". С этой точки зрения и надо анализировать передачи того же "эспресо".
а выбора-то нету,приходится рыться в том,что есть.Или к каждому в окопе приставить рецензента,чтобы подавал свежие сводки с разведданными ЦРУ и подключить онлайн-трансляцию со всех спутников и каждому выдать по разведовательному беспилотнику?
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Додано: Чет 07 кві, 2022 22:22
ЛАД написав:
Если это действительно спецназ в тылу
Да не важно, спецназ или дрг. У них свои задачи. Это разбита одна колонна, будут скоро ехать другие. Их задача быстро сменить локацию и готовить новую засаду. Им надо тащить на спине этого тяжёлого рашиста?? Вы серьезно??
Спецназ я вам привел как пример, что гуманные законы войны не работают почти нигде.
Что касается "не выкладывают видео".. ну так эпоха какая. Тиктокеров. Да и видео мы увидели через несколько дней, как свиньи уже из Беларуси награбленное отправили домой. Не секретное вроде как.
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Додано: Чет 07 кві, 2022 22:28
Хомяк написав:
зебра,вы призываете к совершению военных преступлений и тем самым сами совершаете уголовное правонарушение.По поводу обязанностей-согласно Женевской конвенции,любой человек с оружием является законной целью,хоть в форме хоть без,как только он лишается оружия или возможности его использовать-он военнопленный
Как в условиях военной обстановки, боевых операций можно точно знать, что солдат противника обезоружен? Может у него в руке граната без чеки? Он может в любой момент схватиться за нож. Может обманывать, притворяться раненным. Я уверен, что Женевская конвенция вообще хочет, чтоб войн не было, но по факту взятие в плен не является целью войны, боевая задача военных - ликвидация противника. Поэтому я считаю, что статус пленного вражеский солдат получает только в том случае, если выведен с поля боя и взят под стражу, то есть у него уже не остается объективной возможности продолжать боевые действия, или подорвать противника гранатой, даже будучи тяжело раненным.
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Додано: Чет 07 кві, 2022 22:42
Хомяк написав:
а выбора-то нету,приходится рыться в том,что есть.Или к каждому в окопе приставить рецензента,чтобы подавал свежие сводки с разведданными ЦРУ и подключить онлайн-трансляцию со всех спутников и каждому выдать по разведовательному беспилотнику?
ну, насколько я понимаю, наши части нынче вполне обеспечены актуальной развединформацией. Просмотр "официального" ТВ даст им разве что глобальное понимание "страна не сдается". Это хорошо, но непосредственно к выживанию не относится.
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Додано: Чет 07 кві, 2022 22:42
Когда-то русских страшно напугали видосы отрезанных чеченами голов их солдат. Вот они их до смерти и боятся все. Прямо с молоком матери впитывают страх.
россия - страна понтов. Они поколениями живут сказками, слухами, иллюзиями. с десяток видео снять, где режут головы их солдатам, эффект будет огромный.
Вместо этого тысячи блогеров, певичек разных в слезах умоляют осиановите войну. Кого вы блд просите? Вы просите, а они кайфуют.
А вот головы отрезать. Уважение появится. Это вроде как на их язык перейти - как у Пушкина помните, про голову?
Востаннє редагувалось beee
в Чет 07 кві, 2022 22:44, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 07 кві, 2022 22:43
Хомяк написав:
топай в военкомат,там по быстряку все растолкуют,заодно заранее сам подумаешь,как недвусмысленно продемонстрировать,что у тебя в руках нет оружия ))))на диванчике сидя вы все такие умные,а под первыми пулями куда вся прыть девается.Вся твоя агрессия-это следствие панического страха за твою ничтожную жизнь.И единственный выход,который тебе видится-издеваться над безоружными.Запомни,не тебе умничать,как поступать с пленными,которых не ты в плен взял.Иди на фронт,набери пленных,если сам раньше не сдашься,тогда и будешь рассуждать,как с пленными поступать.
Я в окружении прожил месяц в 5 километрах от линии фронта. Пленных особо не берет ни одна, ни другая сторона. Так что не нужно развивать романтизм о женевской конвенции, реальность отличается от того, что прописали гуманисты. Чернигов бомбили особенно в последние дни с особой жестокостью, в том числе кассетными боеприпасами в отместку, потому что убитых рашистов под черниговом было слишком много, их никто в плен не брал.
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Додано: Чет 07 кві, 2022 22:47
juristkostya написав: Хомяк написав:
а выбора-то нету,приходится рыться в том,что есть.Или к каждому в окопе приставить рецензента,чтобы подавал свежие сводки с разведданными ЦРУ и подключить онлайн-трансляцию со всех спутников и каждому выдать по разведовательному беспилотнику?
ну, насколько я понимаю, наши части нынче вполне обеспечены актуальной развединформацией. Просмотр "официального" ТВ даст им разве что глобальное понимание "страна не сдается". Это хорошо, но непосредственно к выживанию не относится.
и как,по Вашему пониманию происходит донесение актуальной развединформации до каждого бойца?Причем в соответствии с его уровнем доступа к секретной информацией?Им доносится только боевая задача,а политруков,которые проводили бы политинформации,по штату не положено,так же как и секретарш и референтов.
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Додано: Чет 07 кві, 2022 22:47
О смотрите как тут козломордые про конвенцию залепетали.
Грабить и насиловать это вроде как нормально.
А вот пленный это уже правила нужны.
Какая конвенция мокшаны? Война объявлена, что-ли? Войны у вас нет. Пуйло сказал операция
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Додано: Чет 07 кві, 2022 22:53
Хомяк написав: juristkostya написав: Хомяк написав:
а выбора-то нету,приходится рыться в том,что есть.Или к каждому в окопе приставить рецензента,чтобы подавал свежие сводки с разведданными ЦРУ и подключить онлайн-трансляцию со всех спутников и каждому выдать по разведовательному беспилотнику?
ну, насколько я понимаю, наши части нынче вполне обеспечены актуальной развединформацией. Просмотр "официального" ТВ даст им разве что глобальное понимание "страна не сдается". Это хорошо, но непосредственно к выживанию не относится.
и как,по Вашему пониманию происходит донесение актуальной развединформации до каждого бойца?Причем в соответствии с его уровнем доступа к секретной информацией?Им доносится только боевая задача,а политруков,которые проводили бы политинформации,по штату не положено,так же как и секретарш и референтов.
Ещё раз: ваш тезис, что "информация из телевизора нужна бойцу для сохранения жизни и здоровья" откровенно нелеп. Не понимаю, о чем вы пытаетесь спорить.
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Додано: Чет 07 кві, 2022 23:01
juristkostya написав: Хомяк написав: juristkostya написав:
ну, насколько я понимаю, наши части нынче вполне обеспечены актуальной развединформацией. Просмотр "официального" ТВ даст им разве что глобальное понимание "страна не сдается". Это хорошо, но непосредственно к выживанию не относится.
и как,по Вашему пониманию происходит донесение актуальной развединформации до каждого бойца?Причем в соответствии с его уровнем доступа к секретной информацией?Им доносится только боевая задача,а политруков,которые проводили бы политинформации,по штату не положено,так же как и секретарш и референтов.
Ещё раз: ваш тезис, что "информация из телевизора нужна бойцу для сохранения жизни и здоровья" откровенно нелеп. Не понимаю, о чем вы пытаетесь спорить.
а с отчего ли это Вы решили,что я написал,что ему нужна информация именно из телевизора?Я написал,что в стрессовом состоянии в ситуации в значительной меры неопределенности,сопровождающейся постянной опасностью для самого бойца и окружающих,человек постоянно находится в состоянии напряженной настороженности,вот и следит за всеми доступными источниками информации,хотя большинство из получаемого потока для него бесполезны.Если даже в обычной обстановке многие люди гаджетозависимы и лишение телефона вызывает стресс и тревогу,то чего уж говорить о состоянии запредельной стрессовой мобилизации.
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