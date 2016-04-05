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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 684685686687
Повідомлення Додано: Чет 07 кві, 2022 23:03

  Хомяк написав:вот и следит за всеми доступными источниками информации,хотя большинство из получаемого потока для него бесполезны.
это ложь. Вы прямым текстом написали, что это нужно для сохранения жизни и здоровья:
"если находят чем видосы поснимать и как выложить,то и все доступные новости смотрят-от своевременного информирования зависит жизнь и здоровье"
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 кві, 2022 23:05

  flyman написав:
  juristkostya написав:
  flyman написав:До Каховки проїхали "з вітерцем", в Херсоні був мінімальний опір, на Антоновському мосту, а потім в місті ростріляли малочислену терообону як куріпок.

Подібна ситуація була на півночі: захопленя ЧАЕС, швидке просування до Ірпеня.
Гостомель, Буча, Ірпінь були віддані Києвом гієнам як відкуп.
Потім ганебна історія з оточенням цього угрупування, і якому дозволи вийти колонами, ще й з награбованим.

Ну да, они ж на Киев шли за коврами и микроволновками, и достигли 100-процентного выполнения политической задачи.

До чого тут це?
Я про те, чому їх випустили, якщо вони були оточені.

На їх плечах можна було в"їхати аж в Мозир а ще ліпше в Гомель.

Кстати, как ваше собеседование на должность в Генштабе? Когда приступаете?
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 кві, 2022 23:07

  juristkostya написав:
  Хомяк написав:вот и следит за всеми доступными источниками информации,хотя большинство из получаемого потока для него бесполезны.
это ложь. Вы прямым текстом написали, что это нужно для сохранения жизни и здоровья:
"если находят чем видосы поснимать и как выложить,то и все доступные новости смотрят-от своевременного информирования зависит жизнь и здоровье"
безусловно,зависит,но доступен только интернет,всего-то делов.Вот и смотрят не то,что может чем-то помочь,а то,что есть,что же тут не понятного?Принесите им планы обоих генштабов и все доступные разведсводки-тогда они не будут рыться в интернете,а так что имеют-то имеют.
Хомяк
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 кві, 2022 23:09

  Хомяк написав:
  juristkostya написав:
  Хомяк написав:вот и следит за всеми доступными источниками информации,хотя большинство из получаемого потока для него бесполезны.
это ложь. Вы прямым текстом написали, что это нужно для сохранения жизни и здоровья:
"если находят чем видосы поснимать и как выложить,то и все доступные новости смотрят-от своевременного информирования зависит жизнь и здоровье"
безусловно,зависит,но доступен только интернет,всего-то делов.Вот и смотрят не то,что может чем-то помочь,а то,что есть,что же тут не понятного?Принесите им планы обоих генштабов и все доступные разведсводки-тогда они не будут рыться в интернете,а так что имеют-то имеют.

Вы сейчас ставите знак равенства между "удовлетворить гаджетозависимость" и "получить ценную информацию для выживания". Это, пардон, неадекватное ведение дискуссии.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 кві, 2022 23:13

juristkostya Это Вам так показалось,незачем выхватывать две фразы и произвольно интерпретировать связь между ними.Попытайтесь вникнуть в общий смысл сообщения,а не фрагментарных его отрывков.Если бы я хотел написать,что эти две фразы идентичны,то я бы этим и ограничился,постарайтесь и Вы не ограничиваться этой трактовкой,а расширить рамки своего осознания до полного содержания моего соообщения.
Хомяк
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 кві, 2022 23:20

  ЛАД написав:как не сенсация и мародёрство, и изнасилования. Всё это достаточно обычные вещи во время войны.
В своєму попередньому повідомленні я цікавився що відбудеться швидше
а - москалі зроблять з ЛАДом те що для нього не сенсація
б - тероборонівці застрелять ЛАДа після проголошенням ним фрази ,це нормально, над тілом застреленого українця
в - його забанять на цих сторінках...

Тест пройшов успішно і його висновок
Пункт в - не пройде...
отже залишається дочекатись або реалізації пунктів а і б
або
пункт г - щоб СБУ завітало і трошки прочистило гнильцу в думках адміністраторів цих сторінок...
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 07 кві, 2022 23:21

  juristkostya написав:
  Хомяк написав:
  juristkostya написав:это ложь. Вы прямым текстом написали, что это нужно для сохранения жизни и здоровья:
"если находят чем видосы поснимать и как выложить,то и все доступные новости смотрят-от своевременного информирования зависит жизнь и здоровье"
безусловно,зависит,но доступен только интернет,всего-то делов.Вот и смотрят не то,что может чем-то помочь,а то,что есть,что же тут не понятного?Принесите им планы обоих генштабов и все доступные разведсводки-тогда они не будут рыться в интернете,а так что имеют-то имеют.

Вы сейчас ставите знак равенства между "удовлетворить гаджетозависимость" и "получить ценную информацию для выживания". Это, пардон, неадекватное ведение дискуссии.

Неадекватно приписывать мне фразу о удовлетворении гаджетозависимости,хотя в моем сообщении её не было )))))
Хомяк
 
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  #<1 ... 684685686687
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