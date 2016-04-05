Хомяк написав:вот и следит за всеми доступными источниками информации,хотя большинство из получаемого потока для него бесполезны.
это ложь. Вы прямым текстом написали, что это нужно для сохранения жизни и здоровья: "если находят чем видосы поснимать и как выложить,то и все доступные новости смотрят-от своевременного информирования зависит жизнь и здоровье"
безусловно,зависит,но доступен только интернет,всего-то делов.Вот и смотрят не то,что может чем-то помочь,а то,что есть,что же тут не понятного?Принесите им планы обоих генштабов и все доступные разведсводки-тогда они не будут рыться в интернете,а так что имеют-то имеют.
Хомяк написав:вот и следит за всеми доступными источниками информации,хотя большинство из получаемого потока для него бесполезны.
это ложь. Вы прямым текстом написали, что это нужно для сохранения жизни и здоровья: "если находят чем видосы поснимать и как выложить,то и все доступные новости смотрят-от своевременного информирования зависит жизнь и здоровье"
безусловно,зависит,но доступен только интернет,всего-то делов.Вот и смотрят не то,что может чем-то помочь,а то,что есть,что же тут не понятного?Принесите им планы обоих генштабов и все доступные разведсводки-тогда они не будут рыться в интернете,а так что имеют-то имеют.
Вы сейчас ставите знак равенства между "удовлетворить гаджетозависимость" и "получить ценную информацию для выживания". Это, пардон, неадекватное ведение дискуссии.
juristkostya Это Вам так показалось,незачем выхватывать две фразы и произвольно интерпретировать связь между ними.Попытайтесь вникнуть в общий смысл сообщения,а не фрагментарных его отрывков.Если бы я хотел написать,что эти две фразы идентичны,то я бы этим и ограничился,постарайтесь и Вы не ограничиваться этой трактовкой,а расширить рамки своего осознания до полного содержания моего соообщения.
juristkostya написав:это ложь. Вы прямым текстом написали, что это нужно для сохранения жизни и здоровья: "если находят чем видосы поснимать и как выложить,то и все доступные новости смотрят-от своевременного информирования зависит жизнь и здоровье"
безусловно,зависит,но доступен только интернет,всего-то делов.Вот и смотрят не то,что может чем-то помочь,а то,что есть,что же тут не понятного?Принесите им планы обоих генштабов и все доступные разведсводки-тогда они не будут рыться в интернете,а так что имеют-то имеют.
Вы сейчас ставите знак равенства между "удовлетворить гаджетозависимость" и "получить ценную информацию для выживания". Это, пардон, неадекватное ведение дискуссии.
Неадекватно приписывать мне фразу о удовлетворении гаджетозависимости,хотя в моем сообщении её не было )))))
К вопросу о ценности информации от СМИ, в частности, ТВ. Пару часов назад слушал Данилова. Он возмущался интервью (по-моему, на канале 24) с "подполковником СБУ", который сегодня в марафоне заявил о планах России применения ЯО на территории Украины. По его словам о таких планах нашей разведке, СБУ, СНБО и никому другому ничего не известно, а этот подполковник уволился из СБУ ещё в 2002 году, так что и знать сегодня ничего секретного не может. Данилов призвал журналистов ответственнее подходить к информации.
...другие страны считают, что Россию нелегко подчинить и что исход войны, скорее всего, будет неприятным — прекращение огня будет более изнурительным, чем громкая победа. По словам официальных лиц, такие страны, как Франция, Германия и Турция, хотят поддерживать контакты с президентом России Владимиром Путиным, несмотря на обвинения в военных преступлениях, совершенных его войсками.
Министры иностранных дел стран НАТО, встретившись на этой неделе, чтобы обсудить, как помочь Украине в ведении войны, согласны в одном важном моменте: война далека от завершения и — настолько плохо, насколько плохо действовали российские силы, несмотря на их отступление из районов вокруг Киева, столицы. — они медленно и жестоко продвигаются на восток Украины. .... «В ближайшие недели мы ожидаем дальнейшего наступления России на востоке и юге Украины, чтобы попытаться захватить весь Донбасс и создать сухопутный мост в оккупированный Крым», — сказал г-н Столтенберг. «Это решающий этап войны». В ответ на сцены трупов в Буче США и Евросоюз готовят дополнительные санкции против России, но без особых надежд на то, что они ускорят окончание войны. Но на встречах НАТО речь пойдет не о санкциях, а об оружии и технике.
Существует общее согласие в том, что Россия больше не является стратегическим партнером альянса, что Организация Североатлантического договора больше не связана ограничениями на численность войск, установленными Основополагающим актом Россия-НАТО 1997 г., и что ее военная мощь должна быть резко усилена, чтобы сдерживать конфронтационную Россию, пока г-н Путин и его союзники сохраняют там власть. ........ Но на встречах НАТО речь пойдет не о санкциях, а об оружии и технике.
Существует общее согласие в том, что Россия больше не является стратегическим партнером альянса, что Организация Североатлантического договора больше не связана ограничениями на численность войск, установленными Основополагающим актом Россия-НАТО 1997 г., и что ее военная мощь должна быть резко усилена, чтобы сдерживать конфронтационную Россию, пока г-н Путин и его союзники сохраняют там власть.
57-летний Лозница недавно попал в новости, когда ушел из Европейской киноакадемии из-за заявления группы о российском вторжении, которое он назвал «беззубым»; затем он вернулся в заголовки после того, как его исключили из Украинской киноакадемии за противодействие бойкоту российских кинематографистов. Даже президент Украины Владимир Зеленский высказал свое мнение во время интервью российским журналистам 27 марта, сказав о Лознице: «Он художник, который поддерживает Украину».
Это из вступления. Желающие могут прочитать само интервью.
Немає тут ніякої наївності. Песков - це не пропаганда, це клініка. Після заяви що Росія ніколи на нікого не нападала - це клініка. Якщо людина нормальна - вона розуміє що це брехня, якщо зомбі - то яка різниця що говорити?
Хомяк написав:Председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли на заседании Сената США заявил, что "война России с Украиной будет долгой и изматывающей". По его словам, Украина не станет мириться с потерей своей территориальной целостности, а признаков того, что Москва прекратит свою агрессию, пока тоже нет.
Он также сообщил, что Пентагон уже передал Украине 60 тысяч ПТРК и 25 тысяч ПЗРК.
А докази якісь можна цим цифрам? А то я нічого не знайшов. Дуже не правдоподібні цифри.