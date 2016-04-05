...другие страны считают, что Россию нелегко подчинить и что исход войны, скорее всего, будет неприятным — прекращение огня будет более изнурительным, чем громкая победа. По словам официальных лиц, такие страны, как Франция, Германия и Турция, хотят поддерживать контакты с президентом России Владимиром Путиным, несмотря на обвинения в военных преступлениях, совершенных его войсками.



Министры иностранных дел стран НАТО, встретившись на этой неделе, чтобы обсудить, как помочь Украине в ведении войны, согласны в одном важном моменте: война далека от завершения и — настолько плохо, насколько плохо действовали российские силы, несмотря на их отступление из районов вокруг Киева, столицы. — они медленно и жестоко продвигаются на восток Украины.

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«В ближайшие недели мы ожидаем дальнейшего наступления России на востоке и юге Украины, чтобы попытаться захватить весь Донбасс и создать сухопутный мост в оккупированный Крым», — сказал г-н Столтенберг. «Это решающий этап войны».

В ответ на сцены трупов в Буче США и Евросоюз готовят дополнительные санкции против России, но без особых надежд на то, что они ускорят окончание войны.

Но на встречах НАТО речь пойдет не о санкциях, а об оружии и технике.



Существует общее согласие в том, что Россия больше не является стратегическим партнером альянса, что Организация Североатлантического договора больше не связана ограничениями на численность войск, установленными Основополагающим актом Россия-НАТО 1997 г., и что ее военная мощь должна быть резко усилена, чтобы сдерживать конфронтационную Россию, пока г-н Путин и его союзники сохраняют там власть.

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Но на встречах НАТО речь пойдет не о санкциях, а об оружии и технике.



Существует общее согласие в том, что Россия больше не является стратегическим партнером альянса, что Организация Североатлантического договора больше не связана ограничениями на численность войск, установленными Основополагающим актом Россия-НАТО 1997 г., и что ее военная мощь должна быть резко усилена, чтобы сдерживать конфронтационную Россию, пока г-н Путин и его союзники сохраняют там власть.