Додано: П'ят 08 кві, 2022 08:12

andrijk777 написав: Хомяк написав: Председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли на заседании Сената США заявил, что "война России с Украиной будет долгой и изматывающей". По его словам, Украина не станет мириться с потерей своей территориальной целостности, а признаков того, что Москва прекратит свою агрессию, пока тоже нет.



Он также сообщил, что Пентагон уже передал Украине 60 тысяч ПТРК и 25 тысяч ПЗРК. Председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли на заседании Сената США заявил, что "война России с Украиной будет долгой и изматывающей". По его словам, Украина не станет мириться с потерей своей территориальной целостности, а признаков того, что Москва прекратит свою агрессию, пока тоже нет.Он также сообщил, что Пентагон уже передал Украине 60 тысяч ПТРК и 25 тысяч ПЗРК.

А докази якісь можна цим цифрам?

А то я нічого не знайшов.

Дуже не правдоподібні цифри. А докази якісь можна цим цифрам?А то я нічого не знайшов.Дуже не правдоподібні цифри.

я Вам скажу больше-это соотношение 90 противотанковых ракет на 1 танк.Даже если считать по минимальной цене 50 000 долларов за одну ракету на ракеты уже израсходовано по 4,5 миллиона долларов на один танк,а они еще далеко не все поражены.Цена танка гораздо меньше,особенно с учетом того,что они далеко не все новые,а если учесть процент пораженных,то расходы на уничтожение одного танка только по ПТРК как минимум десятикратно превышают стоимость поврежденной техники.Более того,в США,Великобритании и Германии уже заявили,что отдали Украине все свои запасы мобильных противотанковых средств.Чем объясняется такая щедрость при таком низком выхлопе,ведь средство поражения должно быть дешевле цели,иначе можно выиграть битву,но проиграть войну,разорившись и оставшись вообще без оружия,а противник будет всего лишь несколько раздосадован необходимостью ремонта и подвоза техники?Ответ прост-партнеры в баланс мероприятия закладывают разную стоимость для них потерь украинских и их собственных солдат,они панически боятся,что им самим придется ползать по кустам с Джавелинами и прочими дротиками,а когда они совсем уже закончаться-то с бандера-смузи,пытаясь подбить страшные русские танки,рискуя повторить судьбу индейцев,австралийских аборигенов и прочих народов,на которых они так любят устроить сафари.Они очень любят сафари,вспомните,как Хиллари Клинтон возбудилась на кадры убийства Каддафи.Но они очень не любят,когда они приезжают на сафари,а на них вдруг надевают костюм зебры.Они очень любят сетецентрические и асимметричные боевые действия,но очень не хотят их испытать в роли папуасов.Чтобы было понятно,почитайте сказку Крабат или легенда старой мельницы.