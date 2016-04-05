Для тих хто запитував чому в Харькові літаки та ракети рашиків як себе в дома. С-300 ПС чотири пускових і радар. В коментах пишуть що ціна більше 100 млн дол і ціна ракети 1 млн дол. Танк для розуміння коштує в районі 1 млн дол. Відео. https://twitter.com/UAWeapons/status/15 ... 4ZZ2AjHQsw
Согласно неофициальным источникам, цена системы С-300 ПМУ-2 на международном рынке составляет около 250 миллионов долларов за дивизион.
Стандартный состав дивизиона ЗРК С-300 включает 12 мобильных пусковых установок ЗУР.
Хомяк написав:Председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли на заседании Сената США заявил, что "война России с Украиной будет долгой и изматывающей". По его словам, Украина не станет мириться с потерей своей территориальной целостности, а признаков того, что Москва прекратит свою агрессию, пока тоже нет.
Он также сообщил, что Пентагон уже передал Украине 60 тысяч ПТРК и 25 тысяч ПЗРК.
А докази якісь можна цим цифрам? А то я нічого не знайшов. Дуже не правдоподібні цифри.
я Вам скажу больше-это соотношение 90 противотанковых ракет на 1 танк.Даже если считать по минимальной цене 50 000 долларов за одну ракету на ракеты уже израсходовано по 4,5 миллиона долларов на один танк,а они еще далеко не все поражены.Цена танка гораздо меньше,особенно с учетом того,что они далеко не все новые,а если учесть процент пораженных,то расходы на уничтожение одного танка только по ПТРК как минимум десятикратно превышают стоимость поврежденной техники.Более того,в США,Великобритании и Германии уже заявили,что отдали Украине все свои запасы мобильных противотанковых средств.Чем объясняется такая щедрость при таком низком выхлопе,ведь средство поражения должно быть дешевле цели,иначе можно выиграть битву,но проиграть войну,разорившись и оставшись вообще без оружия,а противник будет всего лишь несколько раздосадован необходимостью ремонта и подвоза техники?Ответ прост-партнеры в баланс мероприятия закладывают разную стоимость для них потерь украинских и их собственных солдат,они панически боятся,что им самим придется ползать по кустам с Джавелинами и прочими дротиками,а когда они совсем уже закончаться-то с бандера-смузи,пытаясь подбить страшные русские танки,рискуя повторить судьбу индейцев,австралийских аборигенов и прочих народов,на которых они так любят устроить сафари.Они очень любят сафари,вспомните,как Хиллари Клинтон возбудилась на кадры убийства Каддафи.Но они очень не любят,когда они приезжают на сафари,а на них вдруг надевают костюм зебры.Они очень любят сетецентрические и асимметричные боевые действия,но очень не хотят их испытать в роли папуасов.Чтобы было понятно,почитайте сказку Крабат или легенда старой мельницы.
Да не важно, спецназ или дрг. У них свои задачи. Это разбита одна колонна, будут скоро ехать другие. Их задача быстро сменить локацию и готовить новую засаду. Им надо тащить на спине этого тяжёлого рашиста?? Вы серьезно?? Спецназ я вам привел как пример, что гуманные законы войны не работают почти нигде. Что касается "не выкладывают видео".. ну так эпоха какая. Тиктокеров. Да и видео мы увидели через несколько дней, как свиньи уже из Беларуси награбленное отправили домой. Не секретное вроде как.
ЛАД реально достал, убили и забыли (для чего снимали и выкладывали? вопрос к контрразведке)
не ведитесь на этого совка, ему (как Киселеву/Соловьеву)дай только повод дое*аться
Одного из главарей якудза арестовали в США при попытке купить ракеты ПВО ВАШИНГТОН, Американские правоохранители арестовали одного из главарей крупнейшей в Японии организованной преступной группировки якудза, который пытался приобрести ракеты ПВО, украденные на военной базе США в Афганистане, сообщила прокуратура южного округа Нью-Йорка.
Я думаю стоит над этим задуматься нашей власти. Если в Афгане остались американские системы ПВО, то следует договариваться о их приобретении.
На самом деле,война-это бухгалтерия и психология.Побеждает тот,кто может и готов заплатить большую цену и более эффективно эти расходы применит,причинив врагу максимально возможный ущерб,минимизировав собственные потери и более стойко их перенеся.Последние два фактора и делают славян столь стойкими в войнах-чего-чего,а потерь мы нахлебались на своем веку,вынеся из них запас стойкости и упорства,недоступный нациям,у которых по несколько поколений подряд выращенных на резиновых детских площадках.Это как сравнивать бройлеров с дикими лесными птицами.
57-летний Лозница недавно попал в новости, когда ушел из Европейской киноакадемии из-за заявления группы о российском вторжении, которое он назвал «беззубым»; затем он вернулся в заголовки после того, как его исключили из Украинской киноакадемии за противодействие бойкоту российских кинематографистов. Даже президент Украины Владимир Зеленский высказал свое мнение во время интервью российским журналистам 27 марта, сказав о Лознице: «Он художник, который поддерживает Украину».
Это из вступления. Желающие могут прочитать само интервью.
к чему тут Лозница (в мире найдется 200 человек ,которые могут сказать кто это?)
предлагаю дать ЛАДу хорошо отдохнуть от форума (месяц под бомбежками, тут у каждого крыша поедет)