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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 686687688689
Повідомлення Додано: П'ят 08 кві, 2022 08:31

  BIGor написав:Хомяк хватит тут фейки распостранять.

Я где-то допустил ошибку?Война требует адекватного восприятия реальности,если Вы расчитываете причинить противнику какой-либо ущерб,желательно критический и невосполнимый,а еще лучше-неприемлемый,что заставило бы его принят Ваши условия.Скаутские кричалки,молитвы и заговоры мольфаров и прочих ведунов-шаманов-колдунов не предлагать-они исторически доказали свою полную бесполезность.
Востаннє редагувалось Хомяк в П'ят 08 кві, 2022 08:39, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 08 кві, 2022 08:35

  otg написав:В Украине в 2022 году не будет проводиться весенний призыв на срочную военную службу в Вооруженные Силы и другие военные формирования.

Все таки додумались отменить. Здравый смысл преобладал над эмоциями диванных экспертов.


на данный момент людей достаточно (включая тех кто воевал в АТО или просто отслужил срочную), в первые дни войны заява президента про 100к грн в месяц сработала

есть знакомый знакомого, которому 47 лет(он участник АТО)-пришел он военкомат как доброволец в середине марта , ему отказали

аргумент такой: на передок нам нужны хлопцы с опытом БД, но до 40лет (еще лучше до 35)
"воевать в тылу" уже достаточно и новых не берут (пока)
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Повідомлення Додано: П'ят 08 кві, 2022 08:43

стосовно Ленд-лізу

Програма ленд-лізу (від англ. lend — «позичати» і lease — «здавати в оренду, внайми») була системою, за якою Сполучені Штати Америки, частково на безоплатній основі, передавали своїм союзникам у Другій світовій війні боєприпаси, техніку, продовольство і стратегічну сировину, включаючи нафтопродукти.

Концепція цієї програми надавала президентові владу допомагати будь-якій країні, чия оборона визнавалася життєво важливою для США. Закон про ленд-ліз, прийнятий Конгресом США і підписаний президентом Ф.Д. Рузвельтом 11 березня 1941 року, передбачав:

поставлені матеріали (машини, різна військова техніка, зброя, сировина, інші предмети), знищені, втрачені й використані під час війни, не підлягають оплаті (стаття 5);
передане в рамках ленд-лізу майно, що залишилося після закінчення війни й придатне для цивільних цілей, буде оплачено повністю або частково на основі наданих Сполученими Штатами довгострокових кредитів (в основному безпроцентних позик).

Положення ленд-лізу передбачали, що після війни у випадку зацікавленості американської сторони незруйнована й не втрачена техніка й устаткування повинна бути повернена у США.

Ленд-ліз це контракт (треба уважно дивитись, які умови там прописані).

не треба тут патякати про старі HMMVV
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Повідомлення Додано: П'ят 08 кві, 2022 08:43

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Хомяк написав:это соотношение 90 противотанковых ракет на 1 танк

Вы несете чушь. "РПГ" - ручной ПРОТИВОТАНКОВЫЙ гранатомёт. Входит в это число?? Его цена смешная. И он не способен убить танк, в лучшем случае БМП и то не факт, если она с "кроватями" на боках.

  Хомяк написав:.Даже если считать по минимальной цене 50 000 долларов за одну ракету

Неверное условие приводит к глупым дальнейшим рассуждениям.
  Хомяк написав:,ведь средство поражения должно быть дешевле це

Ранее я говорил, что это не так. Например несложный беспилотник стоит намного меньше ПЗРК, но его надо сбивать, так как беспилотник корректирует огонь и его работа приводит к большим материальным потерям.
Танк, прорвавшийся на тыловые позиции, необходимо уничтожать ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ , потому что он может расстрелять буки, смерчи и т.д. , которые стоят в сотни раз больше самого танка и ничего не могут противопоставить этому танку.
  Хомяк написав:.Более того,в США,Великобритании и Германии уже заявили,что отдали Украине все свои запасы мобильных противотанковых средств.

Это не означает, что они все выстреляны. Ваша математика летим к чертям собачьим.
Hotab
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Повідомлення Додано: П'ят 08 кві, 2022 08:55

  Хомяк написав:я Вам скажу больше-это соотношение 90 противотанковых ракет на 1 танк.
Ви якийсь приколіст....
1 ПТРК використовуються не тільки проти танків..а й проти БТР. БМП , Ураган, Арта, бензовози....
2 Ви серьозно вважаєте тотожним слова
виділено
і використано ?
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 08 кві, 2022 08:58

  Хомяк написав:На самом деле,война-это бухгалтерия и психология.Побеждает тот,кто может и готов заплатить большую цену и более эффективно эти расходы применит,причинив врагу максимально возможный ущерб,минимизировав собственные потери и более стойко их перенеся.Последние два фактора и делают славян столь стойкими в войнах-чего-чего,а потерь мы нахлебались на своем веку,вынеся из них запас стойкости и упорства,недоступный нациям,у которых по несколько поколений подряд выращенных на резиновых детских площадках.Это как сравнивать бройлеров с дикими лесными птицами.
На рахунок більшої ціни і ефективності використання...
Так от
Країни , економіка яких займає 50% ВВП світу , можуть заплатити в 10 разів дорожче і використовувати в 2 рази менш ефективно - ніж країна ВВП якої 2% - і при цьому перемогти.

Так що гроші - тут не найкритичніший варіант...
А мотивація тих хто воює на своїй землі її захищаючи - в рази вища ніж мотивація мародера і терориста...
То мотивацію куди припишите?
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 08 кві, 2022 09:10

  Hotab написав:
  Хомяк написав:это соотношение 90 противотанковых ракет на 1 танк

Вы несете чушь. "РПГ" - ручной ПРОТИВОТАНКОВЫЙ гранатомёт. Входит в это число?? Его цена смешная. И он не способен убить танк, в лучшем случае БМП и то не факт, если она с "кроватями" на боках.

  Хомяк написав:.Даже если считать по минимальной цене 50 000 долларов за одну ракету

Неверное условие приводит к глупым дальнейшим рассуждениям.
  Хомяк написав:,ведь средство поражения должно быть дешевле це

Ранее я говорил, что это не так. Например несложный беспилотник стоит намного меньше ПЗРК, но его надо сбивать, так как беспилотник корректирует огонь и его работа приводит к большим материальным потерям.
Танк, прорвавшийся на тыловые позиции, необходимо уничтожать ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ , потому что он может расстрелять буки, смерчи и т.д. , которые стоят в сотни раз больше самого танка и ничего не могут противопоставить этому танку.
  Хомяк написав:.Более того,в США,Великобритании и Германии уже заявили,что отдали Украине все свои запасы мобильных противотанковых средств.

Это не означает, что они все выстреляны. Ваша математика летим к чертям собачьим.
В войне имеет значение только то оружие,которое выстрелило и не только лишь все выстрелило,а нанесло ущерб противнику.Соотношение потерь противоборствующих сторон и,в еще большей мере,соотношение и качество оставшихся вооруженных сил,определяет бухгалтерию и исход войны.Почитайте книгу Як николы нэ помылятыся-сыла матэматычного мыслэння.Поэтому математика тут одна-от всех этих ПТРК и ПЗРК было бы больше пользы,если бы их использовали для устройства фугасов,закапывая как обычные снаряды возле дорог и взрывая при проходе колонн.Все-таки у килотонна в тротиловом эквиваленте,это одна килотонна.Взорвав фугас из 90 ПТРК,можно вывести из строя как минимум по одному танку,еще и зацепит соседние машины,особенно легкобронированные ББМ.При таком раскладе все танки уже были бы выбиты.Попытка же использовать ПТРК по прилагаемой инструкции показало себя как минимум малоэффективной.Утешит ли Вса то,что моя математика летит к чертям собачьим?Стало ли от этой констатации у противника меньше танков?Может,лучше поискать ошибки не в моей математике,а где-то в других местах,которые определяют недостаточную эффективность противотанковой борьбы?Или же издать указ,определяющий,что противотанковая борьба оверэффективна и орки окружены и бегут,роняя тапки (и танки тоже)и можно праздновать победу?И крутить на ТВ марафон с победными реляциями? Так победим?
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Повідомлення Додано: П'ят 08 кві, 2022 09:14

  budivelnik написав:
  Хомяк написав:На самом деле,война-это бухгалтерия и психология.Побеждает тот,кто может и готов заплатить большую цену и более эффективно эти расходы применит,причинив врагу максимально возможный ущерб,минимизировав собственные потери и более стойко их перенеся.Последние два фактора и делают славян столь стойкими в войнах-чего-чего,а потерь мы нахлебались на своем веку,вынеся из них запас стойкости и упорства,недоступный нациям,у которых по несколько поколений подряд выращенных на резиновых детских площадках.Это как сравнивать бройлеров с дикими лесными птицами.
На рахунок більшої ціни і ефективності використання...
Так от
Країни , економіка яких займає 50% ВВП світу , можуть заплатити в 10 разів дорожче і використовувати в 2 рази менш ефективно - ніж країна ВВП якої 2% - і при цьому перемогти.

Так що гроші - тут не найкритичніший варіант...
А мотивація тих хто воює на своїй землі її захищаючи - в рази вища ніж мотивація мародера і терориста...
То мотивацію куди припишите?
Пишите куда угодно,но прочность цепи лимитируется прочностью всего лишь одного самого слабого звена.А то получается как в анекдоте про пулеметчика и комиссара.Ни голой мотивацией ни деньгами танк или самолет или ракету не остановить.Обрыв или задержка в военной логистике делает бесполезными все понесенные затраты.Ложка,а тем более военное снаряжение,дорого к обеду(к началу боя)
Востаннє редагувалось Хомяк в П'ят 08 кві, 2022 09:17, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 08 кві, 2022 09:15

  Хомяк написав:я Вам скажу больше-это соотношение 90 противотанковых ракет на 1 танк. Даже если считать......

По теоретическим раскладкам на поражение солдата тратится от 100 000 + выстрелов из стрелкового оружия. Какие траты... срочно перестать стрелять. Рукалцио от вашей писанины.
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Повідомлення Додано: П'ят 08 кві, 2022 09:20

  Хомяк написав:
  Hotab написав:
  Хомяк написав:это соотношение 90 противотанковых ракет на 1 танк

Вы несете чушь. "РПГ" - ручной ПРОТИВОТАНКОВЫЙ гранатомёт. Входит в это число?? Его цена смешная. И он не способен убить танк, в лучшем случае БМП и то не факт, если она с "кроватями" на боках.

  Хомяк написав:.Даже если считать по минимальной цене 50 000 долларов за одну ракету

Неверное условие приводит к глупым дальнейшим рассуждениям.
  Хомяк написав:,ведь средство поражения должно быть дешевле це

Ранее я говорил, что это не так. Например несложный беспилотник стоит намного меньше ПЗРК, но его надо сбивать, так как беспилотник корректирует огонь и его работа приводит к большим материальным потерям.
Танк, прорвавшийся на тыловые позиции, необходимо уничтожать ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ , потому что он может расстрелять буки, смерчи и т.д. , которые стоят в сотни раз больше самого танка и ничего не могут противопоставить этому танку.
  Хомяк написав:.Более того,в США,Великобритании и Германии уже заявили,что отдали Украине все свои запасы мобильных противотанковых средств.

Это не означает, что они все выстреляны. Ваша математика летим к чертям собачьим.
В войне имеет значение только то оружие,которое выстрелило и не только лишь все выстрелило,а нанесло ущерб противнику

Вот шо мне нравится, когда диванные теоретики, вроде Хомяк, спорят с тем, кто реально участововал в боевых действиях :)
pesikot
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