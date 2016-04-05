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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 08 кві, 2022 08:55
Хомяк написав:
я Вам скажу больше-это соотношение 90 противотанковых ракет на 1 танк.
Ви якийсь приколіст....
1 ПТРК використовуються не тільки проти танків..а й проти БТР. БМП , Ураган, Арта, бензовози....
2 Ви серьозно вважаєте тотожним слова
виділено
і використано ?
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Додано: П'ят 08 кві, 2022 08:58
Хомяк
На рахунок більшої ціни і ефективності використання...
Так от
Країни , економіка яких займає 50% ВВП світу , можуть заплатити в 10 разів дорожче і використовувати в 2 рази менш ефективно - ніж країна ВВП якої 2% - і при цьому перемогти.
Так що гроші - тут не найкритичніший варіант...
А мотивація тих хто воює на своїй землі її захищаючи - в рази вища ніж мотивація мародера і терориста...
То мотивацію куди припишите?
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budivelnik
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Додано: П'ят 08 кві, 2022 09:14
budivelnik написав: Хомяк написав:
На самом деле,война-это бухгалтерия и психология.Побеждает тот,кто может и готов заплатить большую цену и более эффективно эти расходы применит,причинив врагу максимально возможный ущерб,минимизировав собственные потери и более стойко их перенеся.Последние два фактора и делают славян столь стойкими в войнах-чего-чего,а потерь мы нахлебались на своем веку,вынеся из них запас стойкости и упорства,недоступный нациям,у которых по несколько поколений подряд выращенных на резиновых детских площадках.Это как сравнивать бройлеров с дикими лесными птицами.
На рахунок більшої ціни і ефективності використання...
Так от
Країни , економіка яких займає 50% ВВП світу , можуть заплатити в 10 разів дорожче і використовувати в 2 рази менш ефективно - ніж країна ВВП якої 2% - і при цьому перемогти.
Так що гроші - тут не найкритичніший варіант...
А мотивація тих хто воює на своїй землі її захищаючи - в рази вища ніж мотивація мародера і терориста...
То мотивацію куди припишите?
Пишите куда угодно,но прочность цепи лимитируется прочностью всего лишь одного самого слабого звена.А то получается как в анекдоте про пулеметчика и комиссара.Ни голой мотивацией ни деньгами танк или самолет или ракету не остановить.Обрыв или задержка в военной логистике делает бесполезными все понесенные затраты.Ложка,а тем более военное снаряжение,дорого к обеду(к началу боя)
Востаннє редагувалось Хомяк
в П'ят 08 кві, 2022 09:17, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 08 кві, 2022 09:15
Хомяк написав:
я Вам скажу больше-это соотношение 90 противотанковых ракет на 1 танк. Даже если считать......
По теоретическим раскладкам на поражение солдата тратится от 100 000 + выстрелов из стрелкового оружия. Какие траты... срочно перестать стрелять. Рукалцио от вашей писанины.
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alex_dvornichenko
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Додано: П'ят 08 кві, 2022 09:20
Хомяк написав: Hotab написав: Хомяк написав:
это соотношение 90 противотанковых ракет на 1 танк
Вы несете чушь. "РПГ" - ручной ПРОТИВОТАНКОВЫЙ гранатомёт. Входит в это число?? Его цена смешная. И он не способен убить танк, в лучшем случае БМП и то не факт, если она с "кроватями" на боках.
Хомяк написав:
.Даже если считать по минимальной цене 50 000 долларов за одну ракету
Неверное условие приводит к глупым дальнейшим рассуждениям.
Хомяк написав:
,ведь средство поражения должно быть дешевле це
Ранее я говорил, что это не так. Например несложный беспилотник стоит намного меньше ПЗРК, но его надо сбивать, так как беспилотник корректирует огонь и его работа приводит к большим материальным потерям.
Танк, прорвавшийся на тыловые позиции, необходимо уничтожать ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ , потому что он может расстрелять буки, смерчи и т.д. , которые стоят в сотни раз больше самого танка и ничего не могут противопоставить этому танку.
Хомяк написав:
.Более того,в США,Великобритании и Германии уже заявили,что отдали Украине все свои запасы мобильных противотанковых средств.
Это не означает, что они все выстреляны. Ваша математика летим к чертям собачьим.
В войне имеет значение только то оружие,которое выстрелило и не только лишь все выстрелило,а нанесло ущерб противнику
Вот шо мне нравится, когда диванные теоретики, вроде Хомяк
, спорят с тем, кто реально участововал в боевых действиях
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Додано: П'ят 08 кві, 2022 09:23
alex_dvornichenko написав: Хомяк написав:
я Вам скажу больше-это соотношение 90 противотанковых ракет на 1 танк. Даже если считать......
По теоретическим раскладкам на поражение солдата тратится от 100 000 + выстрелов из стрелкового оружия. Какие траты... срочно перестать стрелять. Рукалцио от вашей писанины.
не по теоретическим раскладкам,а по соотношению потраченных боеприпасов к боевым потерям противника.В годы Первой Мировой войны на одного погибшего от пули солдата приходилось 7000 потраченных патронов. Для Второй Мировой этот показатель значительно больше - 25 тысяч.
И дальше он только и продолжает расти:
Корейская война - 50000;
Вьетнам (только для американцев) - 200 тысяч;
Афганистан (для СССР) - 250 тысяч.
Цифры колоссальные, не так ли?
В действительности же их можно сократить, как минимум, вдвое. Дело в том, что в этих данных учитываются все патроны поступившие на фронт, но не вернувшиеся оттуда.
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Хомяк
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Додано: П'ят 08 кві, 2022 09:25
Хомяк написав: budivelnik написав: Хомяк написав:
На самом деле,война-это бухгалтерия и психология.Побеждает тот,кто может и готов заплатить большую цену и более эффективно эти расходы применит,причинив врагу максимально возможный ущерб,минимизировав собственные потери и более стойко их перенеся.Последние два фактора и делают славян столь стойкими в войнах-чего-чего,а потерь мы нахлебались на своем веку,вынеся из них запас стойкости и упорства,недоступный нациям,у которых по несколько поколений подряд выращенных на резиновых детских площадках.Это как сравнивать бройлеров с дикими лесными птицами.
На рахунок більшої ціни і ефективності використання...
Так от
Країни , економіка яких займає 50% ВВП світу , можуть заплатити в 10 разів дорожче і використовувати в 2 рази менш ефективно - ніж країна ВВП якої 2% - і при цьому перемогти.
Так що гроші - тут не найкритичніший варіант...
А мотивація тих хто воює на своїй землі її захищаючи - в рази вища ніж мотивація мародера і терориста...
То мотивацію куди припишите?
Пишите куда угодно,но прочность цепи лимитируется прочностью всего лишь одного самого слабого звена.А то получается как в анекдоте про пулеметчика и комиссара.Ни голой мотивацией ни деньгами танк или самолет или ракету не остановить.Обрыв или задержка в военной логистике делает бесполезными все понесенные затраты.Ложка,а тем более военное снаряжение,дорого к обеду(к началу боя)
Я щось не знайшов бракованого ланцюжка..
ВВП - вище в 20 разів
Мотивація - вища в рази
Виділено в 90 разів більше ніж наявної техніки...
В чому порочність?
Чи в педераційників логістичні ланцюжки кращі( вони рухаються по нашим територіям)
мотивація солдат вища(вони загарбники)
ресурсів більше ?
Проти чого виступаєте?
чи просто пробуєте зраду розігнати..
Востаннє редагувалось budivelnik
в П'ят 08 кві, 2022 09:26, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 08 кві, 2022 09:26
Хомяк написав:
В войне имеет значение только то оружие,которое выстрелило
Тогда почему вы считаете закупленное (подаренное)??
Хомяк написав:
.Соотношение потерь противоборствующих сторон и,в еще большей мере,соотношение и качество оставшихся вооруженных сил,определяет бухгалтерию и исход войны
А вы знаете это соотношение??
Хомяк написав:
-от всех этих ПТРК и ПЗРК было бы больше пользы,если бы их использовали для устройства фугасов,закапывая как обычные снаряды возле дорог и взрывая при проходе колонн
Вы пробовали закладывать фугасы?? Или вы теоретик?? На каждую хитрую задницу есть болт с резьбой.
Впереди колонн летят БПЛА и все просматривают, выдвигаются спецназеры и мониторят. Минируют подходы к дорогам. В самой колонне идёт машина - глушилка сигналов для дистанционных взрывателей.
Не все им удается, потому иногда дрг удается порвать колонну и снять понравившийся всем видосик. Но война - это не всегда простые решения.
Что касается количества необходимых ПТРК и ПЗРК , то есть понятия насыщения.
Территория страны и боевых действий довольно большая. И чтобы не пролетело 4 самолёта или ракеты, ПВО надо насыщать ВСЮ страну. Это тысячи единиц. Против 4 самолётов. С танками аналогично. Так понятно??
Востаннє редагувалось Hotab
в П'ят 08 кві, 2022 09:30, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 08 кві, 2022 09:28
Що за брєд ви пишете????
"соотношение 90 противотанковых ракет на 1 танк" - це що в Україні? Звідки ви це вигадали?
По Джавелінам є офіційна статистика - 112 пусків - 100 уражень. Їй можна вірити тому що на Джавелінах є чіпи + говорять що Джавелін майже 100% знищує ціль при правильному використанні.
Ціна ракети 50000, ціна танку 2-3 мільйони - що не так?
Дальше - не мішайте усі ПТРК в купу. Джавеліни - найкращі і відповідно найдорожчі. Зокрема українські "Стугни" і "Корсари" дешевші в 5 разів.
Щодо "Пентагон уже передал Украине 60 тысяч ПТРК и 25 тысяч ПЗРК." - це вже неправда, тому що не Пентагон, а "були відправлені Сполученими Штатами, нашими союзниками та партнерами", тобто усіма разом.
Дальше - з цих 60 тисяч, 50 тисяч могли бути ПТРК типу "Муха", чому ні? Повторюсь, я цій цифрі не вірю від слова зовсім. Як мінімум тому що немає детальної розшифровки що було відправлено. А "один генерал щось там сказав" це не 100% доказ.
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Додано: П'ят 08 кві, 2022 09:33
budivelnik написав: Хомяк написав:
я Вам скажу больше-это соотношение 90 противотанковых ракет на 1 танк.
Ви якийсь приколіст....
1 ПТРК використовуються не тільки проти танків..а й проти БТР. БМП , Ураган, Арта, бензовози....
2 Ви серьозно вважаєте тотожним слова
виділено
і використано ?
А кто мешает Вам их использовать?Я руководствуюсь двумя фактами-1.эти ПТРК и ПЗРК уже поставлены в Украину и 2.Зеленский требует новых поставок,значит-прежних недостаточно для нанесения огневого поражения оставшейся техники противника.Я пытаюсь донести,что проблема не в наличии и количестве противотанковых средств и средств ПВО.Отвечу сразу-я не знаю,как изменить ситуацию.Но и кричать мало ПТРК и ПЗРК бесполезно-дополнительные несколько процентов от уже поставленных ситуацию кардинально не изменить.Нужно комплексно анализировать причины,помешавшие наличными средствами уничтожить бронетехнику и летательные аппраты противника.У меня нет информации по логистике и боевому применению.Я вижу лишь количество поставленных ПТ средств и наличие неуничтоженных бронированных машин противника на выходе.Поскольку в официальных новостях регудярно сообщается о танковых атаках противника,то можно сделать выводы,что они еще остались в значимых количествах.Поэтому нужно анализировать практику их применения и устранять узкие места.
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