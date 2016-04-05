Hotab написав:

Хомяк написав: это соотношение 90 противотанковых ракет на 1 танк это соотношение 90 противотанковых ракет на 1 танк

Хомяк написав: .Даже если считать по минимальной цене 50 000 долларов за одну ракету .Даже если считать по минимальной цене 50 000 долларов за одну ракету

Хомяк написав: ,ведь средство поражения должно быть дешевле це ,ведь средство поражения должно быть дешевле це

Хомяк написав: .Более того,в США,Великобритании и Германии уже заявили,что отдали Украине все свои запасы мобильных противотанковых средств. .Более того,в США,Великобритании и Германии уже заявили,что отдали Украине все свои запасы мобильных противотанковых средств.

Вы несете чушь. "РПГ" - ручной ПРОТИВОТАНКОВЫЙ гранатомёт. Входит в это число?? Его цена смешная. И он не способен убить танк, в лучшем случае БМП и то не факт, если она с "кроватями" на боках.Неверное условие приводит к глупым дальнейшим рассуждениям.Ранее я говорил, что это не так. Например несложный беспилотник стоит намного меньше ПЗРК, но его надо сбивать, так как беспилотник корректирует огонь и его работа приводит к большим материальным потерям.Танк, прорвавшийся на тыловые позиции, необходимо уничтожать ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ , потому что он может расстрелять буки, смерчи и т.д. , которые стоят в сотни раз больше самого танка и ничего не могут противопоставить этому танку.Это не означает, что они все выстреляны. Ваша математика летим к чертям собачьим.