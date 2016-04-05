Хомяк написав:2.Зеленский требует новых поставок,значит-прежних недостаточно для нанесения огневого поражения
Он просит другие номенклатуры.
Хомяк написав:Отвечу сразу-я не знаю
Хомяк написав:У меня нет информации
Но:
Хомяк написав:.Я пытаюсь донести
Хомяк написав:И дальше он только и продолжает расти:
Корейская война - 50000;
Вьетнам (только для американцев) - 200 тысяч;
Афганистан (для СССР) - 250 тысяч.
Цифры колоссальные, не так ли?
В ножевой драке ни один патрон не тратится. Даже нож можно повторно использовать. Только кто вас пустит на дистанцию применения ножа, если сначала на удалении 500 км по вам прилетит калибр, на расстоянии 100 км смерч, на расстоянии 50 - ураган, потом на уменьшение Пионы и Гвоздики, Грады, танковая пушка, пушка БМП Гром, пулемет Утес, Калашников, ПМ. Где-то в районе "пушки Гром " поставьте ПТРК и наконец поймите, что ПТРК - важно, но это не все, что необходимо. И боец с ПТРК должен ещё дожить до момента, когда танк приблизился на необходимое расстояние.
Востаннє редагувалось Hotab в П'ят 08 кві, 2022 09:59, всього редагувалось 3 разів.
Ви якийсь приколіст.... 1 ПТРК використовуються не тільки проти танків..а й проти БТР. БМП , Ураган, Арта, бензовози.... 2 Ви серьозно вважаєте тотожним слова виділено і використано ?
А кто мешает Вам их использовать?Я руководствуюсь двумя фактами-1.эти ПТРК и ПЗРК уже поставлены в Украину и 2.Зеленский требует новых поставок,значит-прежних недостаточно для нанесения огневого поражения оставшейся техники противника.Я пытаюсь донести,что проблема не в наличии и количестве противотанковых средств и средств ПВО.Отвечу сразу-я не знаю,как изменить ситуацию.Но и кричать мало ПТРК и ПЗРК бесполезно-дополнительные несколько процентов от уже поставленных ситуацию кардинально не изменить.Нужно комплексно анализировать причины,помешавшие наличными средствами уничтожить бронетехнику и летательные аппраты противника.У меня нет информации по логистике и боевому применению.Я вижу лишь количество поставленных ПТ средств и наличие неуничтоженных бронированных машин противника на выходе.Поскольку в официальных новостях регудярно сообщается о танковых атаках противника,то можно сделать выводы,что они еще остались в значимых количествах.Поэтому нужно анализировать практику их применения и устранять узкие места.
60 тисяч ПТРК Джавелін достатньо для української армії! Це навіть більше ніж потрібно. Для 200 тисячної армії достатньо 60 тисяч ПТРК - невже не очевидно? Нажаль ви це не розумієте(тупо вірите генералу США) і продовжуєте писати брєд.
Великобританія доставила в Україну протикорабельні ракети "Гарпун" (Harpoon) американського виробництва.
3-го квітня британська газета The Times писала, що прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон заявив міністрам про бажання закупити та поставити в Україну протикорабельні ракети для захисту Одеси.
AGM/RGM/UGM-84 «Гарпун» — американська протикорабельна ракета, одна з найпоширеніших у світі. Розроблена та випускалася компанією McDonnell Douglas, в даний час випуском займається Boeing Defense, Space & Security. У 2004 році виробником була поставлена 7-тисячна ракета з моменту введення її в експлуатацію в 1977 році. На її основі була створена ракета для враження наземних цілей AGM-84E SLAM. "Гарпун" має активну радіолокаційну систему самонаведення та наднизьку траєкторію польоту. Для запуску ракети можуть використовуватися наступні платформи:
Існує два варіанти застосування ПКР: пуск по пеленгу та дальності та пуск по дальності. Перший режим застосовується, якщо відоме місце знаходження корабля, при цьому включення радіолокаційної головки самонаведення відбувається на заключному етапі польоту. Такий спосіб дозволяє ракеті довший час залишатися непоміченим для систем ППО/ПРО ворожого корабля. Другий варіант застосовується тоді, коли невідомо точне місце знаходження цілі. В цьому випадку ракета запускається в напрямку ймовірного перебування цілі, а головка самонаведення активізується на початковому етапі польоту і самостійно здійснює пошук цілі. Але в такому випадку противник може виявити випущену по ньому ракету значно раніше, ніж в першому варіанті. Якщо ціль не буде знайдена, ракеті може бути віддана команда на самоліквідацію.
глава российского Минобороны был в КНДР, где просил ракеты для войны против Украины.
"Он был послан на инспекцию ядерных арсеналов, которые на Западе восприняли как пугалку. А потом он исчез и по свидетельствам из разных надежных источников, он ездил и просил боеприпасы, ракеты в основном, так как они в РФ закончились, а российские заводы стоят из-за санкций. Путина опять обманули — там 70-80% импорта в начинке этих ракет. Поэтому нужно было искать совместимые ракеты и, насколько я знаю, он договорился об этом с корейцами. И еще договорился о размещении какой-то базы вооружений на территории КНДР. На какое-то время у них есть часть ракет, которыми с ними поделилась Северная Корея. Наверное, они совместимы с российскими", — говорит один из бывших руководителей компании "ЮКОС".
Невзлин добавляет, что Шойгу также с таким же запросом ездил и в Китай, но там России отказали
Не нравятся мне эти анонсы. Завезти, одним махом кончить весь ЧФ и сказать, что мы просто купили тут недавно кое-что... А теперь все РЛС как наземные, так и надводные будут сутками крутиться и ждать удара. Другое дело, если их у нас нет, то тогда стоит сказать, что они есть.
Hotab написав:А теперь все РЛС как наземные, так и надводные будут сутками крутиться и ждать удара.
толку крутить? кончать флот будут на подходе , когда подлетное время стремится нулю. кончить полний корабль техники и десанта намного ефективно. PS На Винничине сбили крилатую ракету обичним 3У-23-4, как низколетящую цель, летела через полстрани.
Hotab написав:Не нравятся мне эти анонсы. Завезти, одним махом кончить весь ЧФ и сказать, что мы просто купили тут недавно кое-что... А теперь все РЛС как наземные, так и надводные будут сутками крутиться и ждать удара. Другое дело, если их у нас нет, то тогда стоит сказать, что они есть.
такие анонсы больше рассчитаны на одесситов, а вообще то что лучше? "иметь или не иметь" гарпуны?
вчера Виталий Ким сказал, что после последнего обстрела Николаева город покинула треть населения (вернее от трети до половины) если считать по минимуму то 160-170т жителей
каждый в своей семье решает сам-оставаться или уезжать (за детей решают родители) хотя дети не всегда с этим согласны