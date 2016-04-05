Додано: П'ят 08 кві, 2022 10:00

глава российского Минобороны был в КНДР, где просил ракеты для войны против Украины."Он был послан на инспекцию ядерных арсеналов, которые на Западе восприняли как пугалку. А потом он исчез и по свидетельствам из разных надежных источников, он ездил и просил боеприпасы, ракеты в основном, так как они в РФ закончились, а российские заводы стоят из-за санкций. Путина опять обманули — там 70-80% импорта в начинке этих ракет. Поэтому нужно было искать совместимые ракеты и, насколько я знаю, он договорился об этом с корейцами. И еще договорился о размещении какой-то базы вооружений на территории КНДР. На какое-то время у них есть часть ракет, которыми с ними поделилась Северная Корея. Наверное, они совместимы с российскими", — говорит один из бывших руководителей компании "ЮКОС".Невзлин добавляет, что Шойгу также с таким же запросом ездил и в Китай, но там России отказали