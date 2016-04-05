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Додано: П'ят 08 кві, 2022 10:37
фількини грамоти від Москви
Додано: П'ят 08 кві, 2022 10:41
Пионтковский вангует битву за Харьков
Додано: П'ят 08 кві, 2022 10:44
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Я вроде четко сказал, что лучше.
Только теперь надо ждать не флот "полный техники" в брюхе, а методичных обстрелов побережья, в попытке уничтожить спрятанные батареи. Потому и говорю, не всегда надо показывать свои возможности вербально. Лучший пример: никто не рассказывал, что у нас есть вертолеты и мы можем вертолетами епнуть нефтянку в Белгороде. Просто сделали и заставили обосцаться и истерить.
Додано: П'ят 08 кві, 2022 10:46
"На Западе боятся Украины как сильной страны" – Ярослав Грицак
Додано: П'ят 08 кві, 2022 10:51
Припускаю, що десь в "гарячих" точках Західної України, щоб не заважав професіоналам під час війни працювати!
Ось єрмак з тимошенком, як тільки стало трішки спокійніше, знову з'явилися.
І відразу вирішили підло та підступно прислужитися - вимкнули 5-ий і Прямий.
Додано: П'ят 08 кві, 2022 10:56
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: П'ят 08 кві, 2022 11:01
Піонтковський з цими меседжами є на безлічі інших каналів.
Нашо разповсюджувати гордонівский канал-смітничок (знаменитого фактично 30 років пропагандона "велікава общева савецка-расійскава культурнава наслєдія нашых брацких народаф") ? ?
Додано: П'ят 08 кві, 2022 11:07
Re: Напад росії і білорусі на Україну
думаю десант на Одессу (или побережье в районе Затоки) маловероятен:
1.БТРг под Вознесенском и Николаевым понесли потери (можно считать разбиты на голову)
2.на данный момент нет ни техники ни десантников для наполнения брюха БДК.
пока угроза ракетных обстрелов Одессы весьма реальная,
вот бы достать корабли рф в Крыму гарпунами
была информация , что корабли обстреливающие Одессу (Николаев, Винницу)
находились у мыса Айа (это 28км от Севастополя в сторону Ялты)
Расстояние Станислав -мыс Айа по прямой - 260 км (хватает дальности)
от Николаева уже 290км
Додано: П'ят 08 кві, 2022 11:09
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