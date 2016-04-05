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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 689690691692>
Повідомлення Додано: П'ят 08 кві, 2022 10:20

vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 08 кві, 2022 10:37

фількини грамоти від Москви

prodigy
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 кві, 2022 10:41

Пионтковский вангует битву за Харьков

vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 08 кві, 2022 10:44

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  prodigy написав:а вообще то что лучше?
"иметь или не иметь" гарпуны?

Я вроде четко сказал, что лучше.

  Goodman написав:кончить полний корабль техники и десанта намного ефективно.

Только теперь надо ждать не флот "полный техники" в брюхе, а методичных обстрелов побережья, в попытке уничтожить спрятанные батареи. Потому и говорю, не всегда надо показывать свои возможности вербально. Лучший пример: никто не рассказывал, что у нас есть вертолеты и мы можем вертолетами епнуть нефтянку в Белгороде. Просто сделали и заставили обосцаться и истерить.
Hotab
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Повідомлення Додано: П'ят 08 кві, 2022 10:46



"На Западе боятся Украины как сильной страны" – Ярослав Грицак

https://m.youtube.com/watch?v=IvpMx1huK1g

flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 кві, 2022 10:51

  Zebra написав:Кстати, а куда пропал глава СБУ Баканов, что то его вообще не слышно.


Припускаю, що десь в "гарячих" точках Західної України, щоб не заважав професіоналам під час війни працювати!

Ось єрмак з тимошенком, як тільки стало трішки спокійніше, знову з'явилися.
І відразу вирішили підло та підступно прислужитися - вимкнули 5-ий і Прямий.
V2
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Повідомлення Додано: П'ят 08 кві, 2022 10:56

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:Завезти, одним махом кончить весь ЧФ и сказать, что мы просто купили тут недавно кое-что..

Ні не так - тихесенько розбити весь ЧФ роісі і сказати, що вони самі себе перебили, бо понапивались.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: П'ят 08 кві, 2022 11:01

  vitaliian написав:Пионтковский вангует битву за Харьков
[youtube]6wVpNgDE4R

Піонтковський з цими меседжами є на безлічі інших каналів.

:twisted: Нашо разповсюджувати гордонівский канал-смітничок (знаменитого фактично 30 років пропагандона "велікава общева савецка-расійскава культурнава наслєдія нашых брацких народаф") ? ?
:evil:
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 кві, 2022 11:07

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:ждать не флот "полный техники" в брюхе


думаю десант на Одессу (или побережье в районе Затоки) маловероятен:
1.БТРг под Вознесенском и Николаевым понесли потери (можно считать разбиты на голову)
2.на данный момент нет ни техники ни десантников для наполнения брюха БДК.

пока угроза ракетных обстрелов Одессы весьма реальная,
вот бы достать корабли рф в Крыму гарпунами :mrgreen:

была информация , что корабли обстреливающие Одессу (Николаев, Винницу)
находились у мыса Айа (это 28км от Севастополя в сторону Ялты)

Расстояние Станислав -мыс Айа по прямой - 260 км (хватает дальности)
от Николаева уже 290км
prodigy
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 кві, 2022 11:09

  V2 написав:Ось єрмак з тимошенком, як тільки стало трішки спокійніше, знову з'явилися.
І відразу вирішили підло та підступно прислужитися - вимкнули 5-ий і Прямий.
і канал Еспресо
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