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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 08 кві, 2022 11:12
Тут дехто написав що війна це економіка. Хочу заперечити це твердження(штамп).
Можливо це правда для 2 Світової, але не для нашої війни.
Отже - були дані що РФ з початку війни тільки від Європи отримала 35 лярдів.
Ціна хорошого танку - 5 лямів.
Отже за 35 лярдів можна купити 7000 сучасних новеньких танків. 7000!!! І це тільки за місячні поступлення!
Маючи 7000 танків пу б точно захопив Київ за 3 дні.
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andrijk777
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Додано: П'ят 08 кві, 2022 11:27
andrijk777 написав:
Тут дехто написав що війна це економіка. Хочу заперечити це твердження(штамп).
Можливо це правда для 2 Світової, але не для нашої війни.
Отже - були дані що РФ з початку війни тільки від Європи отримала 35 лярдів.
Ціна хорошого танку - 5 лямів.
Отже за 35 лярдів можна купити 7000 сучасних новеньких танків. 7000!!! І це тільки за місячні поступлення!
Маючи 7000 танків пу б точно захопив Київ за 3 дні.
Війна це вирішення політико-економічних питань, які не змогли бути вирішеня мирним шляхом.
Тобто наші політики, що політики колективного заходу облажалися з політикою та економікою і довели це все до критичної точки, тобто до війни.
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Додано: П'ят 08 кві, 2022 11:31
andrijk777 написав:
Тут дехто написав що війна це економіка. Хочу заперечити це твердження(штамп).
Можливо це правда для 2 Світової, але не для нашої війни.
Отже - були дані що РФ з початку війни тільки від Європи отримала 35 лярдів.
Ціна хорошого танку - 5 лямів.
Отже за 35 лярдів можна купити 7000 сучасних новеньких танків. 7000!!! І це тільки за місячні поступлення!
Маючи 7000 танків пу б точно захопив Київ за 3 дні.
вы теплое умножаете на мягкое, путаете деньги с экономикой. Произвести 7000 танков надо 70 лет и ещё 10 лет обучить танкистов. Никакое количество денег вам не обеспечит 7000 байрактаров в течении недели, или 7000 истребителей и ТД. Когда товара физически нет в наличии (или негде купить) деньги значения не имеют.
Востаннє редагувалось vitaliian
в П'ят 08 кві, 2022 11:33, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 08 кві, 2022 11:31
prodigy написав:
Расстояние Станислав -мыс Айа по прямой - 260 км (хватает дальности)
от Николаева уже 290км
Стандарт - 150 км.
Отдельные модификации летают 220.
280 - это версия D2, уж не авиационная ли она. Кароч пока рашисты сами не подлезут, их не достать.
flyman написав:Тобто наші політики
, що політики колективного заходу облажалися з політикою
та економікою і довели це все до критичної точки, тобто до війни
.
Victim blaming.
Правильно тебя в обезьяннике держат неделями.
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Додано: П'ят 08 кві, 2022 11:35
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Додано: П'ят 08 кві, 2022 11:37
Hotab написав: prodigy написав:
Расстояние Станислав -мыс Айа по прямой - 260 км (хватает дальности)
от Николаева уже 290км
Стандарт - 150 км.
Отдельные модификации летают 220.
280 - это версия D2, уж не авиационная ли она. Кароч пока рашисты сами не подлезут, их не достать.
flyman написав:Тобто наші політики
, що політики колективного заходу облажалися з політикою
та економікою і довели це все до критичної точки, тобто до війни
.
Victim blaming.
Правильно тебя в обезьяннике держат неделями.
ти ж сам писав, була би в Україні сучасна потужна армія і зброя, то РФ не напала,
Л-логіка
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flyman
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Додано: П'ят 08 кві, 2022 11:47
vitaliian написав: andrijk777 написав:
Тут дехто написав що війна це економіка. Хочу заперечити це твердження(штамп).
Можливо це правда для 2 Світової, але не для нашої війни.
Отже - були дані що РФ з початку війни тільки від Європи отримала 35 лярдів.
Ціна хорошого танку - 5 лямів.
Отже за 35 лярдів можна купити 7000 сучасних новеньких танків. 7000!!! І це тільки за місячні поступлення!
Маючи 7000 танків пу б точно захопив Київ за 3 дні.
вы теплое умножаете на мягкое, путаете деньги с экономикой. Произвести 7000 танков надо 70 лет и ещё 10 лет обучить танкистов. Никакое количество денег вам не обеспечит 7000 байрактаров в течении недели, или 7000 истребителей и ТД. Когда товара физически нет в наличии (или негде купить) деньги значения не имеют.
Проблема побудувати танковий завод маючи 35 лярдів? Йдіть такі казки розкажіть американцям. Вони вам 7 заводів побудують за 35 лярдів.
*до війни, звичайно
*чому "за тиждень"? пу хіба не з 2000 року при владі? 22 роки мало? Приблизно з 2005 РФ отримувала сотні мільярдів доларів прибутків з нафти/газу.
Востаннє редагувалось andrijk777
в П'ят 08 кві, 2022 11:54, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: П'ят 08 кві, 2022 11:49
flyman написав: Hotab написав: prodigy написав:
Расстояние Станислав -мыс Айа по прямой - 260 км (хватает дальности)
от Николаева уже 290км
Стандарт - 150 км.
Отдельные модификации летают 220.
280 - это версия D2, уж не авиационная ли она. Кароч пока рашисты сами не подлезут, их не достать.
flyman написав:Тобто наші політики
, що політики колективного заходу облажалися з політикою
та економікою і довели це все до критичної точки, тобто до війни
.
Victim blaming.
Правильно тебя в обезьяннике держат неделями.
ти ж сам писав, була би в Україні сучасна потужна армія і зброя, то РФ не напала,
Л-логіка
То ли ты с росиянских политиков снимаешь ответственность, не упомянув оных, то ли х "своими" считаешь. Штирлиц никогда не был так близок к провалу.
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Додано: П'ят 08 кві, 2022 11:53
flyman написав:
ти ж сам писав, була би в Україні сучасна потужна армія і зброя, то РФ не напала
Жертва изнасилования виновата, что носила короткую юбку, ходила ночью по улице. Не ходила на каратэ с детства. Не наняла трёх охранников, чем довела ситуацию до изнасилования.
Что надо было сделать, и что мы будем делать потом, чтобы обороняться от агрессора - это мы разберемся. Но рассказывать, что "наші політики своєю політикою довели до війни" - это рашизм чистой воды.
Востаннє редагувалось Hotab
в П'ят 08 кві, 2022 11:55, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: П'ят 08 кві, 2022 11:53
alex_dvornichenko написав:
То ли ты с росиянских политиков снимаешь ответственность, не упомянув оных, то ли х "своими" считаешь. Штирлиц никогда не был так близок к провалу.
хід троля - видумати і приписати іншому звинувачення, щоб він виправдовувався
Hotab написав: flyman написав:
ти ж сам писав, була би в Україні сучасна потужна армія і зброя, то РФ не напала
Жертва изнасилования виновата, что носила короткую юбку, ходила ночью по улице. Не ходила на каратэ с детства. Не наняла трёх охранников, чем довела ситуацию до изнасилования.
хід троля - видумати і приписати іншому звинувачення, щоб він виправдовувався
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