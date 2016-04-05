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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 08 кві, 2022 11:55
flyman написав: alex_dvornichenko написав:
То ли ты с росиянских политиков снимаешь ответственность, не упомянув оных, то ли х "своими" считаешь. Штирлиц никогда не был так близок к провалу.
хід троля - видумати і приписати іншому звинувачення, щоб він виправдовувався
Да, да - видим, наши и западные политики во всём виноваты, ну а кто ж ещё. Кто там про логику вспоминал ? или она в вашей вселенной в одну сторону работает ?
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Додано: П'ят 08 кві, 2022 11:59
flyman написав:
видумати і приписати іншому звинувачення
"Наші політики облажалися з політикою і довели це все до критичної точки, тобто до війни"(с)
Дослівно. Де тут видумки??
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Додано: П'ят 08 кві, 2022 12:02
andrijk777 написав:
Немає тут ніякої наївності.
Песков - це не пропаганда, це клініка. Після заяви що Росія ніколи на нікого не нападала - це клініка.
Якщо людина нормальна - вона розуміє що це брехня, якщо зомбі - то яка різниця що говорити?
Связь вполне прямая:
"Клиника" - результат много летней пропаганды
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Додано: П'ят 08 кві, 2022 12:05
andrijk777 написав: vitaliian написав: andrijk777 написав:
Проблема побудувати танковий завод маючи 35 лярдів? Йдіть такі казки розкажіть американцям. Вони вам 7 заводів побудують за 35 лярдів.
*до війни, звичайно
*чому "за тиждень"? пу хіба не з 2000 року при владі? 22 роки мало? Приблизно з 2005 РФ отримувала сотні мільярдів доларів прибутків з нафти/газу.
А кваліфікований персонал: інженери, робітники? Лише згідно відкритих даних на уралвагонзаводі працює 29 тис осіб. Точних даних не має, але якщо припустити, що половина задіяна на виробництві танків то це вже 14,5 тис. робітників, які це роблять роками. Це 1 завод! А суміжні виробництва, оптика, електроніка?
Далі, що роботи із заводами, у випадку коли більше танків не потрібно? Пічки буржуйки, космічні кораблі?
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Додано: П'ят 08 кві, 2022 12:19
xaos_22 написав: andrijk777 написав: vitaliian написав:
Проблема побудувати танковий завод маючи 35 лярдів? Йдіть такі казки розкажіть американцям. Вони вам 7 заводів побудують за 35 лярдів.
*до війни, звичайно
*чому "за тиждень"? пу хіба не з 2000 року при владі? 22 роки мало? Приблизно з 2005 РФ отримувала сотні мільярдів доларів прибутків з нафти/газу.
А кваліфікований персонал: інженери, робітники? Лише згідно відкритих даних на уралвагонзаводі працює 29 тис осіб. Точних даних не має, але якщо припустити, що половина задіяна на виробництві танків то це вже 14,5 тис. робітників, які це роблять роками. Це 1 завод! А суміжні виробництва, оптика, електроніка?
Далі, що роботи із заводами, у випадку коли більше танків не потрібно? Пічки буржуйки, космічні кораблі?
За 35 лярдів в місяць це все вирішується без проблем. Вам не хватає 35 лярдів доларів щоб заплатити 29 тис осіб.
Просто потрібно було не яхти і палаци купляти/будувати, а танки і заводи. СРСР прекрасно показало що це все робиться і за значно менші гроші.
Це обговорення зайшло не туди.
Головне що я хотів сказати: теза "війна це економіка" не для цієї війни.
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Додано: П'ят 08 кві, 2022 12:43
andrijk777 написав:
Отже за 35 лярдів можна купити 7000 сучасних новеньких танків. 7000!!! І це тільки за місячні поступлення!
не можна, це чисто теоретична концепція
а практика геть інша
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Додано: П'ят 08 кві, 2022 12:57
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Додано: П'ят 08 кві, 2022 13:05
Пятница 8.04.2022г, в утреннем отчете презику роиси тупину безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава вс рф- 18995 человек. Данные на 6:00 по московскому времени сегодня.
Эта цифра без учёта данных о потерях российских ЧВК, принимающих участие в боевых действий на территории Украины, на пятницу 1 апреля это 6013 свинорыл 18995+6013=25008 - норм
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