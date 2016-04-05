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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 08 кві, 2022 12:05
andrijk777 написав: vitaliian написав: andrijk777 написав:
Проблема побудувати танковий завод маючи 35 лярдів? Йдіть такі казки розкажіть американцям. Вони вам 7 заводів побудують за 35 лярдів.
*до війни, звичайно
*чому "за тиждень"? пу хіба не з 2000 року при владі? 22 роки мало? Приблизно з 2005 РФ отримувала сотні мільярдів доларів прибутків з нафти/газу.
А кваліфікований персонал: інженери, робітники? Лише згідно відкритих даних на уралвагонзаводі працює 29 тис осіб. Точних даних не має, але якщо припустити, що половина задіяна на виробництві танків то це вже 14,5 тис. робітників, які це роблять роками. Це 1 завод! А суміжні виробництва, оптика, електроніка?
Далі, що роботи із заводами, у випадку коли більше танків не потрібно? Пічки буржуйки, космічні кораблі?
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Додано: П'ят 08 кві, 2022 12:19
xaos_22 написав: andrijk777 написав: vitaliian написав:
Проблема побудувати танковий завод маючи 35 лярдів? Йдіть такі казки розкажіть американцям. Вони вам 7 заводів побудують за 35 лярдів.
*до війни, звичайно
*чому "за тиждень"? пу хіба не з 2000 року при владі? 22 роки мало? Приблизно з 2005 РФ отримувала сотні мільярдів доларів прибутків з нафти/газу.
А кваліфікований персонал: інженери, робітники? Лише згідно відкритих даних на уралвагонзаводі працює 29 тис осіб. Точних даних не має, але якщо припустити, що половина задіяна на виробництві танків то це вже 14,5 тис. робітників, які це роблять роками. Це 1 завод! А суміжні виробництва, оптика, електроніка?
Далі, що роботи із заводами, у випадку коли більше танків не потрібно? Пічки буржуйки, космічні кораблі?
За 35 лярдів в місяць це все вирішується без проблем. Вам не хватає 35 лярдів доларів щоб заплатити 29 тис осіб.
Просто потрібно було не яхти і палаци купляти/будувати, а танки і заводи. СРСР прекрасно показало що це все робиться і за значно менші гроші.
Це обговорення зайшло не туди.
Головне що я хотів сказати: теза "війна це економіка" не для цієї війни.
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Додано: П'ят 08 кві, 2022 12:43
andrijk777 написав:
Отже за 35 лярдів можна купити 7000 сучасних новеньких танків. 7000!!! І це тільки за місячні поступлення!
не можна, це чисто теоретична концепція
а практика геть інша
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Додано: П'ят 08 кві, 2022 12:57
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edvardd
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Додано: П'ят 08 кві, 2022 13:05
Пятница 8.04.2022г, в утреннем отчете презику роиси тупину безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава вс рф- 18995 человек. Данные на 6:00 по московскому времени сегодня.
Эта цифра без учёта данных о потерях российских ЧВК, принимающих участие в боевых действий на территории Украины, на пятницу 1 апреля это 6013 свинорыл 18995+6013=25008 - норм
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Додано: П'ят 08 кві, 2022 13:28
edvardd написав:
Пятница 8.04.2022г, в утреннем отчете презику роиси тупину безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава вс рф- 18995 человек. Данные на 6:00 по московскому времени сегодня.
Эта цифра без учёта данных о потерях российских ЧВК, принимающих участие в боевых действий на территории Украины, на пятницу 1 апреля это 6013 свинорыл 18995+6013=25008 - норм
Нужно мин 50 тыс. хотя бы. Да и не факт что эти цифры правдивые. Американцы заявляют о куда меньше цифре.
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Додано: П'ят 08 кві, 2022 13:56
greenozon написав: andrijk777 написав:
Отже за 35 лярдів можна купити 7000 сучасних новеньких танків. 7000!!! І це тільки за місячні поступлення!
не можна, це чисто теоретична концепція
а практика геть інша
З такими геніальними диванними аргументами не посперечаєшся.
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Додано: П'ят 08 кві, 2022 14:15
Російське консульство у Львові завалили накраденими в українців "закривавленими" речами
Востаннє редагувалось prodigy
в П'ят 08 кві, 2022 14:17, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 08 кві, 2022 14:16
Hotab
хотел спросить, вы в Сьерра Леоне не работали по линии миротворцев ООН?
я регулярно заходил во Фритаун в 2005-2010
можете ответить в личку
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Додано: П'ят 08 кві, 2022 14:28
andrijk777 написав:
Проблема побудувати танковий завод маючи 35 лярдів? Йдіть такі казки розкажіть американцям. Вони вам 7 заводів побудують за 35 лярдів.
*до війни, звичайно
*чому "за тиждень"? пу хіба не з 2000 року при владі? 22 роки мало? Приблизно з 2005 РФ отримувала сотні мільярдів доларів прибутків з нафти/газу.
Андрійко, якщо ви почали робити таки ствердження стосовно танкового заводу
у мен я виникає 2 питання :
1.andrijk777 приблизно людина 2007 року народження
2. або я помилився форумом
побудувати цеха їм китайці зможуть,
але немаючі доступу до світового ринку комплектуючих елементів
в РФ навіть Т34 не здатні робити
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