prodigy написав: andrijk777 написав:
Проблема побудувати танковий завод маючи 35 лярдів? Йдіть такі казки розкажіть американцям. Вони вам 7 заводів побудують за 35 лярдів.
*до війни, звичайно
*чому "за тиждень"? пу хіба не з 2000 року при владі? 22 роки мало? Приблизно з 2005 РФ отримувала сотні мільярдів доларів прибутків з нафти/газу.
Андрійко, якщо ви почали робити таки ствердження стосовно танкового заводу
у мен я виникає 2 питання :
1.andrijk777 приблизно людина 2007 року народження
2. або я помилився форумом
побудувати цеха їм китайці зможуть,
але немаючі доступу до світового ринку комплектуючих елементів
в РФ навіть Т34 не здатні робити
А чому "немаючі доступу до світового ринку комплектуючих елементів"?
З 2000 року РФ немає доступу до світового ринку комплектуючих елементів?
Якщо у вас якісь фантазії, то ви мені вибачте, йдіть лікуйтесь.