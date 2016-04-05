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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 691692693694
Повідомлення Додано: П'ят 08 кві, 2022 14:57

ЕС вводит запрет на любые грузоперевозки российских и беларусских транспортных предприятий на территории ЕС, в том числе транзитом. Исключение предоставлено только на отдельных товаров: фармацевтических, медицинских, сельскохозяйственных и пищевых продуктов, а также для перевозки гуманитарной помощи.

https://d2uy8l7fpcdb88.cloudfront.net/b ... vropy.html
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Повідомлення Додано: П'ят 08 кві, 2022 14:58

  prodigy написав:
  andrijk777 написав:Проблема побудувати танковий завод маючи 35 лярдів? Йдіть такі казки розкажіть американцям. Вони вам 7 заводів побудують за 35 лярдів.
*до війни, звичайно
*чому "за тиждень"? пу хіба не з 2000 року при владі? 22 роки мало? Приблизно з 2005 РФ отримувала сотні мільярдів доларів прибутків з нафти/газу.


Андрійко, якщо ви почали робити таки ствердження стосовно танкового заводу
у мен я виникає 2 питання :

1.andrijk777 приблизно людина 2007 року народження
2. або я помилився форумом

побудувати цеха їм китайці зможуть,
але немаючі доступу до світового ринку комплектуючих елементів
в РФ навіть Т34 не здатні робити

А чому "немаючі доступу до світового ринку комплектуючих елементів"?
З 2000 року РФ немає доступу до світового ринку комплектуючих елементів?
Якщо у вас якісь фантазії, то ви мені вибачте, йдіть лікуйтесь.
andrijk777
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