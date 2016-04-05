Додано: П'ят 08 кві, 2022 15:26

otg написав: edvardd написав: Пятница 8.04.2022г, в утреннем отчете презику роиси тупину безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава вс рф- 18995 человек. Данные на 6:00 по московскому времени сегодня.

Эта цифра без учёта данных о потерях российских ЧВК, принимающих участие в боевых действий на территории Украины, на пятницу 1 апреля это 6013 свинорыл 18995+6013=25008‬ - норм Пятница 8.04.2022г, в утреннем отчете презику роиси тупину безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава вс рф- 18995 человек. Данные на 6:00 по московскому времени сегодня.Эта цифра без учёта данных о потерях российских ЧВК, принимающих участие в боевых действий на территории Украины, на пятницу 1 апреля это 6013 свинорыл 18995+6013=25008‬ - норм Нужно мин 50 тыс. хотя бы. Да и не факт что эти цифры правдивые. Американцы заявляют о куда меньше цифре. Нужно мин 50 тыс. хотя бы. Да и не факт что эти цифры правдивые. Американцы заявляют о куда меньше цифре.

На самом деле цифры приближены к правдивым, потому что с первого дня война началась наземными силами и везде встречен противник был огнем. За основу можно взять вторую карабахскую войну. По официальным данным сторон признанные потери за 44 дня войны:3822 погибших (на 21 марта 2022 г.) военных Армении.2908 погибших (на 21 октября 2021 г.) военных Азербайджана.У нас война уже длится примерно такое же время, но количество военных в разы больше с обеих сторон. Поэтому да, рашисты по факту уже потеряли не менее 10 тысяч, особенно много они потеряли по дурости в первые дни, все помнят, как просто ехали колоннами и их расстреливали. Это сейчас они окапываются, а я помню как в феврале в черниговской области потрошили их колонны и кругом валялись десятки трупов.Далее, если взять Черниговское направление, то у нас около 35 дней без прекращения работала наша артиллерия, затишья практически не было, танковая бригада не прекращала огня, херачили минометами, постоянные вылазки были ДРГ из Чернигова. Думаю на нашем направлении потерли рашистов от 1000 до 2000 человек.По Киевской области, там херачили еще активней, возможно 3000-4000 потерь.Сумское, Харьковское направление. Донбасс, Чорнобаевки всякие, Николаевские и Заморожские направления.Цифра больше 10 тысяч это реалистичная цифра. Сужу по тому, что операция наземная, и такая же активная, как и карабахский конфликт.Если брать по раненным, то в карабахском конфликте надо умножать на 3. Значит рашистская группировка потеряла минимум 40 тысяч включая раненных. Поэтому они вышли из Черниговской, Киевской и Сумской области, понимая, что ротации не будет, и теперь попытаются остатками сил захватить и удержать некоторые области.